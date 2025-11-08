AFP
Fenerbahçe’nin transfer etmek istediği Lewandowski’nin menajerinden resmi açıklama! Kararını açıkladı
Lewandowski'yi gelecekte ne bekliyor?
Lewandowski'nin Barcelona ile olan mevcut sözleşmesinin bitmesine sadece birkaç ay kala, 37 yaşındaki forvetin önümüzdeki yaz serbest oyuncu olarak İspanyol ekibinden ayrılabileceği konuşuluyor. Temsilcisi Pini Zahavi bile yakın zamanda forvetin Katalan ekibinden ayrılabileceğini iddia ederek, "Lewandowski'nin Barcelona ile olan sözleşmesi 2026 yazında sona eriyor ve henüz bir karar verilmedi. Önümüzdeki günlerde neler olacağını bekleyip göreceğiz." dedi.
Zahavi ise Lewandowski'nin Suudi Arabistan Pro Ligi'ne gidebileceği yönündeki söylentileri yalanlayarak, "Suudi Arabistan takımlarıyla yapılan görüşmelerle ilgili henüz resmi bir gelişme yok. Şu anda herhangi bir teklif yok." dedi.
Lewandowski'nin geleceği belirsizliğini korurken, Katalan devinin yıldız forvetlerinin ötesindeki hayata hazırlanmaya başladığı ve Ferran Torres'in bu sezon Hansi Flick yönetiminde merkezi bir role uyum sağladığı yönünde haberler çıktı. Sportif direktör Deco, Barcelona'nın hemen bir yedek arayışına girmeyeceğini belirtmesine rağmen Erling Haaland , Julian Alvarez ve Etta Eyong gibi isimler haberlere yansıdı.
- Getty Images Sport
AC Milan'ın radarında
Sportitalia ve Sport'a göre , Serie A devi yeni bir forvet arayışında olan AC Milan yetkilileri, Lewandowski'nin olası transferini görüşmek üzere Zahavi ile bir araya geldi. Şubat ayında Gimenez ile dört buçuk yıllık bir sözleşme imzalayan Meksikalı forvet, San Siro'da büyük bir fiyaskoyla sonuçlandı. Gimenez, İtalya'daki performansını olumsuz etkileyen bir ayak bileği sakatlığı geçirdi ve 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon Rossoneri formasıyla 11 maçta forma giydi ve bir gol atıp iki asist yaptı.
Gimenez, sakatlık sorunları hakkında sosyal medyada şunları yazdı: "Aylardır ayak bileğimdeki sakatlık nedeniyle sahada %100 formda olamıyorum ve kendimi rahat hissetmiyorum. Azimle takıma yardım etmeye, oynamaya devam ettim ama ağrılarım arttı: Durma zamanı geldi. Şimdi iyileşmeye odaklanmalı ve en kısa sürede aranıza dönmeye hazırlanmalıyım. Tanrı her şeyi kontrol ediyor. Desteğiniz için teşekkür ederim, yakında görüşmek üzere!"
Lewandowski, gelecek sezon hangi takımda oynayacak?
Tecrübeli forvet, bu sezon en iyi formuna kavuşmaya ve Blaugrana formasıyla yarışmaya odaklandığı için geleceği hakkında henüz kararını vermiş değil. Golcü oyuncu önümüzdeki yaz takımdan ayrılmayı seçerse, şüphesiz onu takımlarına katılmaya ikna etmek için sözleşme teklifleri sıralayan uzun bir talip listesi olacak. Suudi kulüpleri de bu seçenekler arasında olacak, ancak 37 yaşında bile Lewandowski, önümüzdeki yıllarda Avrupa futbolunun zirvesinde oynamaya devam edebilecek gibi görünüyor. Öte yandan Polonyalı golcünün Fenerbahçe'ye de transfer olabileceğine dair iddialar da bulunuyor.
Ruben Amorim'in genç oyuncuları motive etmek için deneyimli forveti transfer etmek istediği ve Manchester United'a transfer olabileceği yönünde haberler çıkmıştı. Ancak azınlık sahibi Sir Jim Ratcliffe'in kariyerlerinin son dönemlerinde olan oyuncuların transferini onaylamayacağı için bu transferi engellediği bildirildi.
- Getty Images Sport
Barcelona'daki rolü?
Lewandowski, 2025-26 sezonunda şu ana kadar tüm kulvarlarda 11 maçta forma giydi ve Flick'in ilk 11'inde sadece dört kez yer aldı. Geçtiğimiz hafta sonu Elche maçında ikinci yarıda oyuna girerek sahalara geri döndü. Kısa süre önce geçirdiği sakatlıktan kurtulan Lewandowski, 9 Kasım'da Celta Vigo'ya karşı oynanacak La Liga maçında Blaugrana formasıyla ilk 11'de yer almayı umuyor.
Flick, Polonyalı tecrübeli oyuncunun dönüşü hakkında, "DNA'sında ne olduğunu bilmiyorum ama beş hafta sürmesi gereken sakatlıklardan üç haftada kurtulur." dedi.
Reklam