Fenerbahçe’nin transfer etmek istediği Lewandowski’nin menajerinden resmi açıklama! Kararını açıkladı

Lewandowski'nin Barcelona ile olan mevcut sözleşmesinin bitmesine sadece birkaç ay kala, 37 yaşındaki forvetin önümüzdeki yaz serbest oyuncu olarak İspanyol ekibinden ayrılabileceği konuşuluyor. Temsilcisi Pini Zahavi bile yakın zamanda forvetin Katalan ekibinden ayrılabileceğini iddia ederek, "Lewandowski'nin Barcelona ile olan sözleşmesi 2026 yazında sona eriyor ve henüz bir karar verilmedi. Önümüzdeki günlerde neler olacağını bekleyip göreceğiz." dedi.

Zahavi ise Lewandowski'nin Suudi Arabistan Pro Ligi'ne gidebileceği yönündeki söylentileri yalanlayarak, "Suudi Arabistan takımlarıyla yapılan görüşmelerle ilgili henüz resmi bir gelişme yok. Şu anda herhangi bir teklif yok." dedi.

Lewandowski'nin geleceği belirsizliğini korurken, Katalan devinin yıldız forvetlerinin ötesindeki hayata hazırlanmaya başladığı ve Ferran Torres'in bu sezon Hansi Flick yönetiminde merkezi bir role uyum sağladığı yönünde haberler çıktı. Sportif direktör Deco, Barcelona'nın hemen bir yedek arayışına girmeyeceğini belirtmesine rağmen Erling Haaland , Julian Alvarez ve Etta Eyong gibi isimler haberlere yansıdı.