Fenerbahçe'nin istediği Mateta'nın yeni takımı belli oldu!

Nottingham Forest menajeri Sean Dyche, kulübün transferler üzerinde çalıştığını ve kadroyu güçlendirmeyi umduğunu itiraf etti. Dyche gazetecilere şunları söyledi: "Bence bu oldukça açık. Kulüp çok çalışıyor. Durumu bilmiyorlarmış gibi davranmıyorlar ve durumu düzeltmek için çok çalışıyorlar. Ancak transfer yapmaya istekli ve kulübe finansal olarak destek oluyorlar."

Kulüp, Napoli'den Lorenzo Lucca'yı kiralık olarak kadrosuna kattı, ancak transfer döneminin son haftasında daha fazla transfer yapmayı umuyor.