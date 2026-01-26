Getty Images Sport
Fenerbahçe'nin istediği Mateta'nın yeni takımı belli oldu!
Mateta transferi yeni bir boyut kazandı
Nottingham Forest'ın Crystal Palace yıldızını transfer etmek için yarışa katılmasıyla Mateta'nın geleceği yeni bir döneme girdi. The Athletic'e göre, Sean Dyche'nin takımı 28 yaşındaki oyuncu için Palace'a 35 milyon sterlinlik bir teklifte bulundu ve kişisel şartlar sorun olmayacak. Ancak raporda, Oliver Glasner'in takımının sadece 40 milyon sterlin karşılığında ve transfer dönemi kapanmadan önce yerine bir yedek oyuncu bulabilirlerse satacağı da bildiriliyor.
Crystal Palace endişeli
Crystal Palace, bu kış Guehi'nin Manchester City'ye transfer olduğunu gördü, Glasner da sezon sonunda ayrılacağını doğruladı. Mateta'yı kaybetmek bir başka darbe olacak, çünkü forvetin kulübün oyuncu transferleri ve potansiyel yeni sözleşme vaatlerinin tutulmaması nedeniyle kulübe kızgın olduğu söyleniyor. Nottingham Forest'a transfer olması, her iki takımın da küme düşme mücadelesinde olması nedeniyle şok olarak değerlendirilebilir, zira iki takım arasında puan farkı sadece üç. İki kulüp arasındaki ilişkiler, geçen sezon Palace'ın Avrupa Ligi'nden düşmesi ve Forest'ın onun yerini almasıyla da manşetlere taşınmıştı. Kulüp, Eagles'ın sahiplik yapısı hakkındaki endişelerini dile getirmek için UEFA'ya mektup yazmıştı.
Dyche transferler hakkında konuşuyor
Nottingham Forest menajeri Sean Dyche, kulübün transferler üzerinde çalıştığını ve kadroyu güçlendirmeyi umduğunu itiraf etti. Dyche gazetecilere şunları söyledi: "Bence bu oldukça açık. Kulüp çok çalışıyor. Durumu bilmiyorlarmış gibi davranmıyorlar ve durumu düzeltmek için çok çalışıyorlar. Ancak transfer yapmaya istekli ve kulübe finansal olarak destek oluyorlar."
Kulüp, Napoli'den Lorenzo Lucca'yı kiralık olarak kadrosuna kattı, ancak transfer döneminin son haftasında daha fazla transfer yapmayı umuyor.
