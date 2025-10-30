Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nani'den şampiyonluk sözleri! 'Çok fazla baskı altında...'

Covers.com'a özel konuşan Nani, United'ın şampiyonluk şansı hakkında bir soru yöneltti. "Neden olmasın? Güçlü bir takım kuruyorlar ve ligin zirvesinde yer alan takımlarla (Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester City) gerçek anlamda rekabete girmeye çalışıyorlar. Yani artık oradalar. Bu şansları var."

"Önümüzdeki birkaç maçı kazanırlarsa her şey değişebilir. Yani, asla bilemeyiz. Maçları kazanmaya devam edelim, sonra göreceğiz.

"Bu sene olmazsa belki gelecek sezon için özgüven kazanırlar. Bakalım."

Son dönemdeki form artışları hakkında şunları ekledi: "Bu inanılmaz. Daha önce de söylediğim gibi, kulübün ve oyuncuların zamana ihtiyacı var çünkü onların geçmişini biliyoruz. Kimsenin gelip bu hikayeyi sürdürmesi kolay değil.

"Kulüpte büyük bir değişim olduğunu biliyoruz, çok sayıda yeni oyuncu, yeni teknik direktör, yeni personel var ve herkesin kulübün ne kadar büyük olduğunu, tarihini ve bu işi sürdürebilmek için kendilerini nasıl adapte etmeleri gerektiğini gerçekten anlaması gerekiyor.

"Ruben Amorim iyi iş çıkarıyor, harika bir menajer. Takımımızda çok yetenekli oyuncular var, bu yüzden onlara lige uyum sağlamaları için biraz daha zaman vermeliyiz ve ardından takım olarak nasıl uyum sağlayıp her hafta sonu iyi performans gösterebileceklerini görmeliyiz.

"Şu anda iyi bir ortamdayız, iyi bir ruh halindeyiz. Üç maç kazandık ve bir sonraki maçın dördüncü galibiyet olacağına inanıyorum. Oradan, her hafta sonu performans gösterebilecek daha güçlü bir oyuncu grubu oluşturma şansımız var."