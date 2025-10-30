Getty Images Sport
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nani'den şampiyonluk sözleri! 'Çok fazla baskı altında...'
- AFP
United şampiyon olabilir mi?
United, sezona kötü bir başlangıç
yaptı ve sezonun ilk beş maçından sadece birini kazanabildi. Bunlardan biri de Ağustos ayında Grimsby'ye penaltı atışlarında sürpriz bir yenilgiyle karşı karşıya kalan Ruben Amorim'in üzerindeki baskıydı ve kulübün eski Sporting teknik direktörünün görevine son vermesi yönünde çağrılar yapılıyordu.
Ancak United, Sunderland, Liverpool ve Brighton'a karşı üst üste galibiyetler elde eden Amorim yönetiminde nihayet bir dönüm noktasına gelmiş gibi görünüyor. Kulüp, Cumartesi günü City Ground'da Nottingham Forest ile karşılaşacağı maçta bu galibiyet serisini sürdürmeyi hedefleyecek.
Forest, geçen hafta Avrupa Ligi'nde FC Porto'yu yenerek Sean Dyche yönetimindeki ilk maçını kazandı, ancak geçen hafta sonu Bournemouth'a yenildi. Fenerbahçe ve Manchester United'ın eski yıldızı Nani, United bu seriyi sürdürürse ligi kazanma şansının yüksek olduğuna inanıyor.
Nani, şampiyonluğa inanıyor
Covers.com'a özel konuşan Nani, United'ın şampiyonluk şansı hakkında bir soru yöneltti. "Neden olmasın? Güçlü bir takım kuruyorlar ve ligin zirvesinde yer alan takımlarla (Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester City) gerçek anlamda rekabete girmeye çalışıyorlar. Yani artık oradalar. Bu şansları var."
"Önümüzdeki birkaç maçı kazanırlarsa her şey değişebilir. Yani, asla bilemeyiz. Maçları kazanmaya devam edelim, sonra göreceğiz.
"Bu sene olmazsa belki gelecek sezon için özgüven kazanırlar. Bakalım."
Son dönemdeki form artışları hakkında şunları ekledi: "Bu inanılmaz. Daha önce de söylediğim gibi, kulübün ve oyuncuların zamana ihtiyacı var çünkü onların geçmişini biliyoruz. Kimsenin gelip bu hikayeyi sürdürmesi kolay değil.
"Kulüpte büyük bir değişim olduğunu biliyoruz, çok sayıda yeni oyuncu, yeni teknik direktör, yeni personel var ve herkesin kulübün ne kadar büyük olduğunu, tarihini ve bu işi sürdürebilmek için kendilerini nasıl adapte etmeleri gerektiğini gerçekten anlaması gerekiyor.
"Ruben Amorim iyi iş çıkarıyor, harika bir menajer. Takımımızda çok yetenekli oyuncular var, bu yüzden onlara lige uyum sağlamaları için biraz daha zaman vermeliyiz ve ardından takım olarak nasıl uyum sağlayıp her hafta sonu iyi performans gösterebileceklerini görmeliyiz.
"Şu anda iyi bir ortamdayız, iyi bir ruh halindeyiz. Üç maç kazandık ve bir sonraki maçın dördüncü galibiyet olacağına inanıyorum. Oradan, her hafta sonu performans gösterebilecek daha güçlü bir oyuncu grubu oluşturma şansımız var."
- AFP
'Fiziksel tarafı yönetmek zorlaşıyor'
Nani, Avrupa'da forma giyememenin United'a fayda sağladığını düşünüyor ve ekliyor: "Avrupa'da olmamak bir açıdan faydalı, evet, ama tabii ki herkes takımı Avrupa kupalarında görmek istiyor çünkü haftanın ortasında takımınızı orada göremediğinizde hayal kırıklığına uğruyorsunuz.
"Ama bu sefer, inşa etmeye çalıştıkları şey için daha iyi çünkü takımı hazırlamak ve oyuncuları eğitmek için daha fazla zaman var. Bazen oyuncular çok fazla baskı altında olduğunda, fiziksel tarafı yönetmek zorlaşıyor.
"Haftanın ortasında müsabaka olmazsa daha kolay olacağını düşünüyorum ve o zaman taktiksel olarak ve hafta sonuna hazırlanmak için birçok başka şey üzerinde çalışabilirler."
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin genişlemesi, United'ın potansiyel şampiyonluk rakiplerinin her birkaç günde bir maç oynaması anlamına gelirken, Amorim'in takımına ek dinlenme fırsatı tanınıyor.
What comes next?
United, Cumartesi günü Forest deplasmanının ardından Kasım ayındaki milli maç arasının son haftasında Tottenham Hotspur Stadyumu'nda Tottenham ile karşılaşacak. Bu mücadele, United'ın Mayıs ayındaki Avrupa Ligi finalinden bu yana ilk kez karşı karşıya geleceği maç olacak. Kuzey Londra ekibi, Bilbao'da Brennan Johnson'ın ilk yarıdaki golüyle Tottenham'ı 1-0 yenmişti.
Reklam