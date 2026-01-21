AFP
Fenerbahçe'nin eski yıldızı, Jose Mourinho'yu saygısızlıkla suçladı
“Karakter, kupalardan daha önemli”
Eski Fenerbahçe orta saha Lincoln, Jose Mourinho’ya sert sözlerle yüklendi. Başarılı teknik direktörü “adil olmayan muamele”yle suçlayan Brezilyalı futbolcu, Mourinho’nun kişisel duruş ve insanî değerler açısından ciddi eksikleri olduğunu savundu. Fanatik’e verdiği oldukça sert röportajda 27 yaşındaki oyuncu, Mourinho’nun futboldaki efsanevi konumuna rağmen perde arkasındaki tavırlarının hayal kırıklığı yarattığını dile getirdi. “Bana karşı sözünün eri olmadı, verdiği sözü tutmadı” diyen Lincoln, Mourinho’nun başarılarını inkâr etmediğini ancak bunun her şeyi meşrulaştırmadığını vurguladı:
“Birçok şampiyonluk kazanmış bir teknik direktör, buna kimse itiraz edemez. Ama kendi adıma şunu söyleyebilirim: Bana karşı karakter eksikliği gösterdi. Hayatta karakter, kupalardan daha önemlidir. En azından benim için.”
Portekiz kampı krizi
Lincoln’ün asıl kırgınlığı, Fenerbahçe’nin sezon öncesi kamp sürecinde yaşanan ve kendisine göre son derece saygısız bir karara dayanıyor. Bir önceki sezonu Hull City’de kiralık olarak geçiren Lincoln, takım Portekiz’de kampa gittiğinde kendisinin de ülkede bulunduğunu belirtti.
Ancak iddiasına göre, takıma katılmasına dakikalar kala tam tersine İstanbul’a dönmesi istendi: “Jose Mourinho beni gerçekten şaşırttı. Hull City’ye gitmeden önce onunla konuşmuştum ve Portekiz’deki sezon öncesi kampında beni görmek istediğini söylemişti. Hull City’de sezonu bitirdim ve Portekiz kampı için çağrılmayı bekliyordum. Çevirmeni arayıp Mourinho ile konuşmak istedim ama benimle konuşmak istemedi. Bana söylemek istediklerimi sportif direktöre iletmem gerektiğini söyledi. Takım Portekiz’deydi, ben de Portekiz’de evimdeydim. Buna rağmen beni İstanbul’a geri gönderdi ve Miha Zajc ile birlikte ayrı çalışmamı istedi.”
Mourinho tarafından dışlandı, susturuldu
Lincoln’e göre asıl saygısızlık, Jose Mourinho’nun kendisiyle yüz yüze konuşmayı reddetmesi oldu. Brezilyalı futbolcu, Mourinho gibi bir teknik direktörün kötü haberi araya başkalarını sokarak ya da tamamen sessiz kalarak değil, bizzat kendisinin iletmesi gerektiğini savundu.
“Bana haksız ve saygısız davrandılar” diyen Lincoln, Fenerbahçe için sahada elinden geleni yaptığını vurguladı:
“Birçok maçta kulübe ve takıma yardımcı olabilmek için elimden geleni yaptım, hatta kendi pozisyonum dışında bile oynadım. Zor bir sakatlık yaşadım ve bu süreçte destek ve takdir beklerken bunların hiçbirini görmedim. Diğerleri gibi çok tanınan bir oyuncu olmayabilirim ama sahada her zaman en iyisini verdim ve bu formayı giymeyi gerçekten sevdim. Geri döndüğümde ise bana fırsat verilmesi konusunda ciddi bir saygı eksikliği olduğunu düşünüyorum.”
Jesus dönemine kapsamlı bir tasfiye
Lincoln, yaşadıklarının sadece kişisel bir mesele olmadığını, Samandıra’daki tesislerde Jorge Jesus döneminden kalan oyunculara yönelik daha geniş çaplı bir tasfiyenin parçası olduğunu öne sürdü. İki Portekizli teknik direktörü net biçimde karşılaştıran Brezilyalı oyuncu, Jorge Jesus’u “çalıştığım en iyi teknik direktör” olarak tanımladı ve onun oyuncularla her zaman doğrudan iletişim kurduğunu söyledi.
Jesus’un ayrılığının ardından kulüpte bir “ego problemi” oluştuğunu savunan Lincoln, şu ifadeleri kullandı: “Hem İsmail Kartal hem de Jose Mourinho kendi güvendikleri oyuncuları getirmek istedi. Sonunda Jorge Jesus döneminden hiçbir oyuncuyu tutmadılar. Beni istemediler, Willian Arao’yu istemediler, Joao Pedro’yu istemediler, Luan Peres’i istemediler.”
