Fenerbahçe'nin eski yıldızı, Jose Mourinho'yu saygısızlıkla suçladı

Eski Fenerbahçe orta saha Lincoln, Jose Mourinho’ya sert sözlerle yüklendi. Başarılı teknik direktörü “adil olmayan muamele”yle suçlayan Brezilyalı futbolcu, Mourinho’nun kişisel duruş ve insanî değerler açısından ciddi eksikleri olduğunu savundu. Fanatik’e verdiği oldukça sert röportajda 27 yaşındaki oyuncu, Mourinho’nun futboldaki efsanevi konumuna rağmen perde arkasındaki tavırlarının hayal kırıklığı yarattığını dile getirdi. “Bana karşı sözünün eri olmadı, verdiği sözü tutmadı” diyen Lincoln, Mourinho’nun başarılarını inkâr etmediğini ancak bunun her şeyi meşrulaştırmadığını vurguladı:

“Birçok şampiyonluk kazanmış bir teknik direktör, buna kimse itiraz edemez. Ama kendi adıma şunu söyleyebilirim: Bana karşı karakter eksikliği gösterdi. Hayatta karakter, kupalardan daha önemlidir. En azından benim için.”