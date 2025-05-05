Getty ImagesHarry Sherlock ve Can ÖzerFenerbahçe ile de anılan Joao Felix hakkında sürpriz iddia!J. FelixFlamengoAC MilanTransfersSerie AChelseaFlamengo bu yaz Chelsea'den Joao Felix'i transfer etmek istiyor ve Portekizli oyuncu için kiralık bir teklif yapmayı planlıyor.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaFelix, Brezilya'da aranıyorAC Milan'da kiralık olarak geçirdiği dönemde zorlandı2024'te yedi yıllık anlaşma imzaladıFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱