Joao Felix Milan 2025Getty Images
Harry Sherlock ve Can Özer

Fenerbahçe ile de anılan Joao Felix hakkında sürpriz iddia!

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Flamengo bu yaz Chelsea'den Joao Felix'i transfer etmek istiyor ve Portekizli oyuncu için kiralık bir teklif yapmayı planlıyor.

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Haberin devamı aşağıda

  • Felix, Brezilya'da aranıyor

  • AC Milan'da kiralık olarak geçirdiği dönemde zorlandı

  • 2024'te yedi yıllık anlaşma imzaladı

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