Flamengo bu yaz Chelsea'den Joao Felix'i transfer etmek istiyor ve Portekizli oyuncu için kiralık bir teklif yapmayı planlıyor.

Article continues below Article continues below Article continues below Haberin devamı aşağıda Felix, Brezilya'da aranıyor

AC Milan'da kiralık olarak geçirdiği dönemde zorlandı

2024'te yedi yıllık anlaşma imzaladı Follow GOAL on WhatsApp! 🟢📱