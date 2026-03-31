Fenerbahçe başkanı trafik kazası geçirdi

Fenerbahçe, olayları açıklığa kavuşturmak ve Saran’ın sağlık durumuna ilişkin güncel bilgi vermek amacıyla resmi bir açıklama yayınladı. Kulüp, “Başkanımız Sadettin Saran, bugün kulübümüze gelirken bir trafik kazası geçirdi. Başkanımız, araç sürücüsü ve kazaya karışan diğer araçtaki kişilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve yaralanmadıkları bildirildi” dedi.

Süper Lig'in dev kulübü, Saran'ın bu olayın mesleki görevlerini aksatmasına izin vermediğini de doğruladı. Açıklamada şöyle devam edildi: “Başkanımız şu anda kulübümüzde ve programına planlandığı gibi devam ediyor. Kazadan etkilenen herkese acil şifalar diliyoruz.”







