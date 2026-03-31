Fenerbahçe başkanı trafik kazası geçirdi
Kadıköy'de yaşanan olay
Kaza, Salı sabahı Sadettin Saran'ın stadyuma doğru götürülürken meydana geldi. Türk basınına göre, çarpışma Kadıköy semtinde gerçekleşti ve başkanın aracında ciddi yapısal hasara yol açtı.
Çarpışma anında Saran, araçta yolcu olarak bulunuyordu. Olay yerinden gelen görüntülerde BMW'nin ön kısmının ağır hasar gördüğü ve kaputun ciddi şekilde ezildiği görülse de, kazaya karışan kişiler hayati tehlike arz eden yaralanmalardan kurtuldu. Çarpışmaya karışan diğer aracın ise tamponunda hasar oluştuğu bildirildi.
Cumhurbaşkanının durumu
Kazanın korkutucu niteliğine rağmen, ilk haberlere göre Saran nispeten hafif yaralarla kurtuldu. Başkan bazı kesik ve çürükler alırken, şoförü de çarpışma sırasında hafif yaralandı.
Olayın ardından yapılan tıbbi muayeneler, her iki kişinin de durumunun iyi olduğunu doğruladı. Kulüp, taraftarları ve futbol camiasını, durumun kontrol altında olduğu ve çoklu araç kazasına karışan hiç kimsenin ciddi bir zarar görmediği konusunda hemen rahatlatmak için harekete geçti.
Fenerbahçe'nin Resmi Açıklaması
Fenerbahçe, olayları açıklığa kavuşturmak ve Saran’ın sağlık durumuna ilişkin güncel bilgi vermek amacıyla resmi bir açıklama yayınladı. Kulüp, “Başkanımız Sadettin Saran, bugün kulübümüze gelirken bir trafik kazası geçirdi. Başkanımız, araç sürücüsü ve kazaya karışan diğer araçtaki kişilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve yaralanmadıkları bildirildi” dedi.
Süper Lig'in dev kulübü, Saran'ın bu olayın mesleki görevlerini aksatmasına izin vermediğini de doğruladı. Açıklamada şöyle devam edildi: “Başkanımız şu anda kulübümüzde ve programına planlandığı gibi devam ediyor. Kazadan etkilenen herkese acil şifalar diliyoruz.”
Saran için her zamanki gibi
Kararlı bir tavır sergileyen Saran’ın, kazadan kısa bir süre sonra stadyuma gelerek kulüp yöneticileriyle kapalı kapılar ardında bir toplantıya katıldığı bildirildi. Eylül ayında Fenerbahçe’nin başkanlığına atanan Saran, bu tarihi Türk kulübünü yönetme konusundaki uzun süredir devam eden hayalini gerçekleştirmiş oldu.
Saha içinde Fenerbahçe, lig şampiyonluğu yolunda ilerlemeye devam ediyor. Sarı Kanaryalar, Süper Lig tablosunda şu anda ikinci sırada yer alıyor ve lider Galatasaray'ın dört puan gerisinde olsa da, İstanbul'daki rakibinden bir maç fazla oynamış durumda. Saran liderlik rolünü sürdürürken, dikkatler yeniden şampiyonluk yarışına çevrildi.