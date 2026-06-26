Felaketin ardından… Klopp, Almanya’ya sert eleştiriler yöneltti

Red Bull Grubu’nun mevcut futbol direktörü de mücadeleci ruhun eksikliğine dikkat çekerek, “Elimizdeki kaliteyi olağanüstü bir zihniyetle birleştirmeliyiz” dedi.

Ekvador maçında bu zihniyetin eksik olup olmadığı sorulduğunda, tereddüt etmeden “Elbette” diye yanıt verdi.

Klopp ayrıca Alman milli takımının rekabet seviyesini yükseltmesi gerektiğini belirterek, “Tempomuzu artırmalıyız. Ekvador, turnuvada kalmak için mücadele ettiği için çok daha coşkulu oynadı. En azından bu hırsa ayak uydurmalıyız” dedi.

Ayrıca belirli bölgelerde top kaybının tehlikesine dikkat çekerek, “Top kaybı zaten kötü bir şeydir, ancak yanlış bölgelerde top kaybı felakettir” dedi.

“Orta sahadaki ikili mücadelelerde bizi ezip geçtiler” diye ekledi.

Öte yandan, 2014 Dünya Kupası şampiyonu eski Alman milli futbolcu Mats Hummels, Klopp’un görüşüne katılarak, bu hezimetin bir uyarı çanı olması gerektiğini ve 32’li turda aynı hataların tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı.

Klopp ve Hummels, Alman milli takımının şampiyonluklar için rekabet edebilecek gerekli potansiyele sahip olduğu konusunda hemfikir oldular, ancak bunun ancak takımın keskinliğini, mücadele ruhunu ve azmini geri kazanmasıyla gerçekleşebileceğini belirttiler.