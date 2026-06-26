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Felaketin ardından… Klopp, Almanya’ya sert eleştiriler yöneltti

Ekvator - Almanya
Ekvator
Almanya
Dünya Kupası
J. Klopp
M. Hummels
Almanya

Almanya’nın Dünya Kupası grup aşamasının son maçında Ekvador’a 1-2 yenilmesi, “Die Mannschaft” kampında alarm zillerini çaldı; ancak bu sonuç, takımın son 32 turuna yükselmesini etkilemedi.

MagentaTV'de yorumcu olarak görev yapan eski Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp ise, Julian Nagelsmann'ın yönettiği milli takıma sert eleştiriler yöneltti.

AS gazetesi, Klopp’un “sert bir rakibe” karşı Almanya milli takımının “yanlış yöntemleri” seçtiğini söylediği açıklamalarını yayınladı.

Klopp, “12. dakikadan itibaren hücum derinliğimizi kaybettik” diye ekledi ve takımın düşük blokta savunmaya çekilmesini de eleştirdi.

"Sanki bunu antrenmanda çalışıyormuşuz gibi görünüyordu. Pek çok şey yolunda gitmedi. Takım, önümüzdeki turları kolayca geçeceği izlenimini hiç vermedi" diye devam etti.

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    Ekvador’un ikili mücadelelerdeki üstünlüğü

    Red Bull Grubu’nun mevcut futbol direktörü de mücadeleci ruhun eksikliğine dikkat çekerek, “Elimizdeki kaliteyi olağanüstü bir zihniyetle birleştirmeliyiz” dedi. 

    Ekvador maçında bu zihniyetin eksik olup olmadığı sorulduğunda, tereddüt etmeden “Elbette” diye yanıt verdi.

    Klopp ayrıca Alman milli takımının rekabet seviyesini yükseltmesi gerektiğini belirterek, “Tempomuzu artırmalıyız. Ekvador, turnuvada kalmak için mücadele ettiği için çok daha coşkulu oynadı. En azından bu hırsa ayak uydurmalıyız” dedi.

    Ayrıca belirli bölgelerde top kaybının tehlikesine dikkat çekerek, “Top kaybı zaten kötü bir şeydir, ancak yanlış bölgelerde top kaybı felakettir” dedi. 

    “Orta sahadaki ikili mücadelelerde bizi ezip geçtiler” diye ekledi.

    Öte yandan, 2014 Dünya Kupası şampiyonu eski Alman milli futbolcu Mats Hummels, Klopp’un görüşüne katılarak, bu hezimetin bir uyarı çanı olması gerektiğini ve 32’li turda aynı hataların tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı.

    Klopp ve Hummels, Alman milli takımının şampiyonluklar için rekabet edebilecek gerekli potansiyele sahip olduğu konusunda hemfikir oldular, ancak bunun ancak takımın keskinliğini, mücadele ruhunu ve azmini geri kazanmasıyla gerçekleşebileceğini belirttiler.

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