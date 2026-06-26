Felaketin ardından… Klopp, Almanya’ya sert eleştiriler yöneltti

Almanya’nın Dünya Kupası grup aşamasının son maçında Ekvador’a 1-2 yenilmesi, “Die Mannschaft” kampında alarm zillerini çaldı; ancak bu sonuç, takımın son 32 turuna yükselmesini etkilemedi.
MagentaTV'de yorumcu olarak görev yapan eski Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp ise, Julian Nagelsmann'ın yönettiği milli takıma sert eleştiriler yöneltti.
AS gazetesi, Klopp’un “sert bir rakibe” karşı Almanya milli takımının “yanlış yöntemleri” seçtiğini söylediği açıklamalarını yayınladı.
Klopp, “12. dakikadan itibaren hücum derinliğimizi kaybettik” diye ekledi ve takımın düşük blokta savunmaya çekilmesini de eleştirdi.
"Sanki bunu antrenmanda çalışıyormuşuz gibi görünüyordu. Pek çok şey yolunda gitmedi. Takım, önümüzdeki turları kolayca geçeceği izlenimini hiç vermedi" diye devam etti.