Faslı yıldız Ismael Saibari, Bayern Münih’te neden 34 numaralı formayı seçti?

Saibari, 34 numaralı formayı giyme kararının, yakın arkadaşı Abdelhak Nouri’ye yönelik son derece kişisel bir saygı gösterisi olduğunu açıkladı. Eski Ajax orta saha oyuncusu, 2017 yılında Werder Bremen ile oynanan bir dostluk maçı sırasında trajik bir şekilde yere yığılmış ve gelecek vaat eden kariyerini sona erdiren kalıcı beyin hasarı yaşamıştı.

Bu seçimin ardındaki duygusal anlamı açıklayan Saibari, “Hayatta kaldı ama o günden beri yardımsız hareket edemiyor. 34 numaralı formayı giyerek ona destek oluyorum; bu, onun son forma numarasıydı” dedi. Bu jest, Nouri’nin mirasını onurlandırmak ve sahada anısını yaşatmak için bu forma numarasını giyen Avrupa futbolundaki birçok oyuncunun paylaştığı derin bir saygı gösterisini yansıtıyor.



