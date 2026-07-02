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Faslı yıldız Ismael Saibari, Bayern Münih’te neden 34 numaralı formayı seçti?
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Abdelhak Nouri’ye adanmış bir anma
Saibari, 34 numaralı formayı giyme kararının, yakın arkadaşı Abdelhak Nouri’ye yönelik son derece kişisel bir saygı gösterisi olduğunu açıkladı. Eski Ajax orta saha oyuncusu, 2017 yılında Werder Bremen ile oynanan bir dostluk maçı sırasında trajik bir şekilde yere yığılmış ve gelecek vaat eden kariyerini sona erdiren kalıcı beyin hasarı yaşamıştı.
Bu seçimin ardındaki duygusal anlamı açıklayan Saibari, “Hayatta kaldı ama o günden beri yardımsız hareket edemiyor. 34 numaralı formayı giyerek ona destek oluyorum; bu, onun son forma numarasıydı” dedi. Bu jest, Nouri’nin mirasını onurlandırmak ve sahada anısını yaşatmak için bu forma numarasını giyen Avrupa futbolundaki birçok oyuncunun paylaştığı derin bir saygı gösterisini yansıtıyor.
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Bayern’in izinden giderek
34 numara, Saibari için büyük bir kişisel öneme sahip olmakla birlikte, Sabener Strasse’nin kutsal salonlarında da bir geçmişe sahiptir. Geçmişte, FC Bayern’de 34 numaralı formayı çoğunlukla genç yetenekler giymiş ve bu numarayı, daha geleneksel ilk on bir numaralarına geçmeden önce bir basamak olarak kullanmışlardır.
Bu isimler arasında Sandro Wagner (2007/08), Pierre-Emile Hojbjerg (2012-16), Marco Friedl (2016-18) ve en son olarak Deniz Ofli (2025/26) yer alıyor. Ancak Saibari, Vincent Kompany’nin ilk on birine doğrudan gireceği beklenen yüksek profilli bir transfer olarak takıma katılıyor ve bu forma, Bundesliga’da yepyeni bir öneme kavuşuyor.
50 milyon avroluk oyuncuya yönelik büyük beklentiler
Faslı yıldız, 2026 Dünya Kupası’nda ülkesinin en golcü oyuncusu olarak turnuvada göze çarpan bir performans sergiledikten sonra, formunun zirvesindeyken Bavyera’ya geldi. Haberlere göre, sabit transfer ücreti 50 milyon avro civarında olup, bu da onu kulübün yakın tarihindeki en önemli yatırımlardan biri haline getiriyor.
Sportif direktör Christoph Freund, oyuncunun geçmişine dikkat çekerek şunları söyledi: “Ismael Saibari, PSV Eindhoven ile üst üste üç kez Hollanda şampiyonluğu kazandı, Şampiyonlar Ligi tecrübesi var ve şu anda Dünya Kupası’nda, en üst seviyede bir takım için ne kadar değerli olabileceğini gösteriyor. Çok yönlü, yoğun ve cesur bir oyun stiline sahip; FC Bayern’de görmek istediğimiz hırsa sahip ve golcü özelliği ile zihniyeti takıma büyük katkı sağlayacak. Taraftarlar, onun gibi oyuncular için stadyuma akın ediyor."
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Kompany, Münih'e transferin kilit ismi
Saibari, Eredivisie’deki başarısının ardından pek çok teklif aldı, ancak Bayern’in şu anki teknik direktörünün altında çalışma fırsatı, reddedilemeyecek kadar cazipti. Tıbbi muayenesinin ardından forvet, transferi ve Alman devinin cazibesi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
"Çocukken, FC Bayern gibi bir kulüple sözleşme imzalamayı hayal edersiniz... Burası dünyanın en büyük kulüplerinden biri," dedi Saibari. "FC Bayern her yıl Şampiyonlar Ligi gibi en büyük şampiyonluklar için mücadele ediyor ve ben de burada mümkün olduğunca çok kupa kazanmak istiyorum. FC Bayern’in oyun tarzı bana uygun, burada kendi futbol stilimi sergileyebilirim ve takıma yardımcı olmak için her gün çok çalışacağım. Teknik direktör Vincent Kompany, kararımda kilit bir rol oynadı; onunla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."