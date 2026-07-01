Fas, Portekiz ve İspanya… Kim Fransız canavarını alt edebilir?

Fransız milli takımı, 2018 ve 2022 Dünya Kupası finallerine ulaşmasının ardından ağır bir mirasla ABD’ye geldi, ancak her zamankinden daha eksiksiz bir performans sergilemeyi başardı.

Deschamps'ın adamları grup aşamasını tam puanla tamamlayarak üç maçta 10 gol attılar ve ardından 32'li turda İsveç'i 3-0'lık skorla ezip geçerek tüm rakiplerine yeni bir mesaj gönderdiler. Başından sonuna kadar kontrol ettikleri bu maçta, Fransa’nın artık sadece kontratağa dayanan bir takım olmadığını, top hakimiyetini ele geçirip oyunun ritmini belirleyen ve kaleye doğru hızlı geçiş yapma konusunda muazzam bir yeteneğe sahip bir takım haline geldiğini kanıtladılar.

Kylian Mbappé ve Ousmane Dembélé, adeta iki gol makinesine dönüşerek kariyerlerinin en iyi dönemlerini yaşıyor. Michael Olise ise muhteşem yeteneği, belirleyici pasları ve hatlar arası hareketleriyle Fransız milli takımına yeni bir boyut kazandırdı. Böylece “Les Bleus”un hücumu, turnuvanın en çeşitlilik arz eden ve en rahatsız edici hücumu haline geldi.

Fransa’nın gücü sadece hücumla sınırlı değil, aynı zamanda savunma derinliğine de uzanıyor. Dengeli bir sistem sayesinde takım, sahayı kontrol edip top hakimiyetini elinde tutarken, aynı zamanda topu hızla geri kazanarak rakiplerini ceza sahasına ulaşmadan boğabiliyor.