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Fas, Portekiz ve İspanya… Kim Fransız canavarını alt edebilir?

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Analysis
İspanya - Avusturya
İspanya
Avusturya
Dünya Kupası
Portekiz - Hırvatistan
Portekiz
Hırvatistan
Kanada - Fas
Kanada
Fas
Paraguay - Fransa
Paraguay
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Fransa

Les Bleus, üst üste üçüncü kez finale çıkmayı hedefliyor

2026 Dünya Kupası’nın başlamasından bu yana, Fransa milli takımı diğer rakipler gibi turnuvaya katılmıyor, aksine tamamen farklı bir ritim dayatıyor gibi görünüyor. "Les Bleus"un oynadığı her maç, taraftarların ve analistlerin Didier Deschamps'ın takımının şampiyonluğa en yakın takım olduğu yönündeki inancını pekiştiriyor; bu sadece sonuçlardan değil, rakiplerini ezip geçme tarzından da kaynaklanıyor; hatta İspanyol basını bile bu takımı "Dünya Kupası canavarı" olarak nitelendirmeye başladı.

Ancak üst üste üçüncü kez finale giden yol güllerle döşeli olmayacak. 32'li turu geçtikten sonra Fransa'yı, çeyrek finalde Fas, ardından yarı finalde Portekiz veya İspanya ile karşı karşıya getirebilecek bir yol bekliyor. Bu takımlar, "Les Bleus"un finale ulaşma hayalini tehdit edebilecek kalite, deneyim ve karaktere sahip.

  • Durmayı bilmeyen bir makine

    Fransız milli takımı, 2018 ve 2022 Dünya Kupası finallerine ulaşmasının ardından ağır bir mirasla ABD’ye geldi, ancak her zamankinden daha eksiksiz bir performans sergilemeyi başardı.

    Deschamps'ın adamları grup aşamasını tam puanla tamamlayarak üç maçta 10 gol attılar ve ardından 32'li turda İsveç'i 3-0'lık skorla ezip geçerek tüm rakiplerine yeni bir mesaj gönderdiler. Başından sonuna kadar kontrol ettikleri bu maçta, Fransa’nın artık sadece kontratağa dayanan bir takım olmadığını, top hakimiyetini ele geçirip oyunun ritmini belirleyen ve kaleye doğru hızlı geçiş yapma konusunda muazzam bir yeteneğe sahip bir takım haline geldiğini kanıtladılar.

    Kylian Mbappé ve Ousmane Dembélé, adeta iki gol makinesine dönüşerek kariyerlerinin en iyi dönemlerini yaşıyor. Michael Olise ise muhteşem yeteneği, belirleyici pasları ve hatlar arası hareketleriyle Fransız milli takımına yeni bir boyut kazandırdı. Böylece “Les Bleus”un hücumu, turnuvanın en çeşitlilik arz eden ve en rahatsız edici hücumu haline geldi.

    Fransa’nın gücü sadece hücumla sınırlı değil, aynı zamanda savunma derinliğine de uzanıyor. Dengeli bir sistem sayesinde takım, sahayı kontrol edip top hakimiyetini elinde tutarken, aynı zamanda topu hızla geri kazanarak rakiplerini ceza sahasına ulaşmadan boğabiliyor.

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  • Fas… 2022’den anılar ve imkansızı tanımayan bir güven

    Son yıllarda teorik farkları hiçe saydığını kanıtlayan bir milli takım varsa, o da Fas milli takımıdır.

    Atlas Aslanları, 2022 Katar Dünya Kupası’nda İspanya ve Portekiz’i eleyip Afrika ve Arap futbol tarihinde ilk kez yarı finale yükselerek, daha sonra Fransa’ya yenilip turnuvaya veda etmeleriyle başlayan tarihi bir mirası taşıyarak eleme turlarına giriyor.

    Ancak 2026 turnuvası, dört yıl önce yaşananların geçici bir mucize olmadığını kanıtladı. Fas milli takımı, Brezilya’nın da yer aldığı güçlü bir grubu geçtikten sonra, son 32 turunda penaltı atışlarında Hollanda’yı eleyerek, eleme maçlarında ne kadar etkileyici bir performans sergilediğini bir kez daha gösterdi.

    Teknik direktör Muhammed Vehbi, kaleci Yassine Bono’nun yanı sıra İsmail Sebari’nin liderlik ettiği hücum oyuncuları ve ayub bouadi, ez-zeddin onahi ve nael el-ainawi üçlüsünün yer aldığı eksiksiz orta saha ile.

    Fransa karşısında en önemli silah belki de karakter olacaktır; zira Fas, fark yaratmak için top hakimiyetine ihtiyaç duymaz; boşlukları kapatıp rakibini uzun ve karmaşık bir maça zorlamak ona yeterlidir; bu taktik, Avrupa’nın devlerini pek çok kez rahatsız etmiştir.

    Ancak “Les Bleus” topu Faslılara bırakırsa, “Atlas Kaplanları” çeşitli yollarla rakibine zarar verebilir; Hollanda’yı teknik üstünlükle ezip geçmeleri bunun en iyi kanıtıdır.

  • Portekiz... Ronaldo son zaferin peşinde

    Portekiz ise, ilk turdaki pek de parlak olmayan performansına rağmen, tüm tahminleri alt üst edebilecek aday takımlar arasında yer almaya devam ediyor. Takımın efsanevi kaptanı Cristiano Ronaldo, altı farklı Dünya Kupası turnuvasında gol atan ilk futbolcu olarak futbol tarihine yeni bir sayfa yazdı.

    41 yaşına ulaşmış olmasına rağmen, Ronaldo, Bruno Fernandes, Rafael Leão, Nuno Mendes ve Vitinha gibi yüksek kaliteli oyunculardan oluşan bir kadronun desteğiyle Portekiz’in hücumunun temel dayanağı olmaya devam ediyor. Bu da Portekiz milli takımına grup aşamasında açıkça görüldüğü üzere büyük bir hücum gücü kazandırdı.

    Ancak buna karşılık, savunma sistemi Fransa’ya kıyasla daha istikrarsız görünüyor; bu durum, Mbappé, Dembélé, Oulisi, Barkola ve arkadaşlarının sahip olduğu muazzam hız karşısında maçın karşılıklı ataklara dönüşmesi halinde ölümcül bir zayıflık haline gelebilir.

    Buna rağmen Portekiz, özellikle Ronaldo ceza sahasında varken herhangi bir maçın gidişatını değiştirmek için tek bir fırsata ihtiyaç duyan takımlardan biri olmaya devam ediyor; bu da Fransa ile olası bir karşılaşmanın tüm olasılıklara açık olduğunu gösteriyor.

  • İspanya ve Euro anıları

    Portekiz ne kadar tehlikeli olsa da, kağıt üzerinde İspanya milli takımı Fransa’yı durdurma konusunda Portekiz’den daha yetenekli görünüyor.

    İki yıl önce Avrupa şampiyonluğunu kazanan bu takım, geleneksel top hakimiyeti, yüksek pres ve hızlı geçişleri harmanlayan modern bir futbol sergiliyor. Lamine Yamal ve Pedri'nin başını çektiği olağanüstü yeteneklere sahip kadrosu ve iyi bir takım oyunuyla dikkat çekiyor.

    Bu Dünya Kupası'nda "La Roja", Yeşil Burun Adaları karşısında yaşadığı ilk tökezlemenin ardından güçlü bir geri dönüş yaparak, farklı futbol anlayışlarına karşı da kendi karakterini ortaya koyabildiğini kanıtladı ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

    İspanya, Euro 2024 yarı finalinde Fransa’yı elemeyi başardıktan sonra önemli bir moral üstünlüğüne de sahip. Bu durum, oyuncularına Deschamps’ın takımını yenmenin yolunu bildiklerine dair bir inanç kazandırıyor.

  • Fransa’yı kim durduracak?

    Kağıt üzerinde Fransa, korkutucu bir hücum kadrosu, uyumlu bir takım oyunu ve eleme maçlarında edindiği büyük tecrübe sayesinde üst üste üçüncü kez finale yükselme konusunda en güçlü aday gibi görünüyor; bu da ona “Dünya Kupası Canavarı” unvanını hak ettiriyor.

    Ancak Dünya Kupası, her zaman mantığın tek başına geçerli olmadığı bir turnuva olmuştur.

    Fas, asla pes etmeyen takımların karakterine sahip; Portekiz ise en zor anlarda tarih yazmaya alışkın bir kaptana sahip; İspanya ise eksiksiz bir takım gibi görünüyor.

    Bu nedenle, bugün finalin en yakın adayı “Les Bleus” gibi görünse de, önlerinde hâlâ son derece tehlikeli aşamalar var ve bunların herhangi biri, “Dünya Kupası Canavarı”nın kupaya bir kez daha dokunamadan elenmesine yetebilir.

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    ... Yamal, Cristiano Ronaldo karşısında beyaz bayrağı çekiyor.