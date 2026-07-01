Fas, Portekiz ve İspanya… Kim Fransız canavarını alt edebilir?

2026 Dünya Kupası’nın başlamasından bu yana, Fransa milli takımı diğer rakipler gibi turnuvaya katılmıyor, aksine tamamen farklı bir ritim dayatıyor gibi görünüyor. "Les Bleus"un oynadığı her maç, taraftarların ve analistlerin Didier Deschamps'ın takımının şampiyonluğa en yakın takım olduğu yönündeki inancını pekiştiriyor; bu sadece sonuçlardan değil, rakiplerini ezip geçme tarzından da kaynaklanıyor; hatta İspanyol basını bile bu takımı "Dünya Kupası canavarı" olarak nitelendirmeye başladı.
Ancak üst üste üçüncü kez finale giden yol güllerle döşeli olmayacak. 32'li turu geçtikten sonra Fransa'yı, çeyrek finalde Fas, ardından yarı finalde Portekiz veya İspanya ile karşı karşıya getirebilecek bir yol bekliyor. Bu takımlar, "Les Bleus"un finale ulaşma hayalini tehdit edebilecek kalite, deneyim ve karaktere sahip.