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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Fas, on yıllardır görülen en önemli gecede İskoçya’nın hayalini tehdit ediyor

FEATURES
İskoçya - Fas
İskoçya
Fas
Dünya Kupası
S. Clarke
A. Hakimi
S. McTominay
A. Bouaddi
İskoçya
Fas
ABD

Boston bir mucize bekliyor

Boston’un kalabalık caddelerinde ve mahallelerinde, son günler sadece bir futbol kutlaması değil, adeta Atlantik Okyanusu’nun öbür tarafına taşınmış bir İskoç ulusal festivali gibiydi. "Tartan Ordusu"nun renklerini giyen binlerce taraftar, bu Amerikan şehrini Glasgow ve Edinburgh'un minyatür bir kopyasına dönüştürdü ve gittikleri her yere coşku ve neşe yaydı.

Ancak tüm bu kutlamaların ortasında, herkes asıl görevin henüz tamamlanmadığının farkında. İskoçya’nın Haiti’yi yenmesi taraftarlara uzun zamandır beklenen bir sevinç anı yaşattı, ancak milli takıma, İskoç futbol tarihinin modern dönemindeki belki de en önemli maçı oynama şansı dışında başka bir şey kazandırmadı. Şimdi ise Fas, sıradan bir rakip olarak değil, belki de bütün bir oyuncu neslinin kaderini belirleyecek bir sınav olarak önlerinde duruyor.

Geçtiğimiz haftalarda Boston, İskoç kimliğini tamamen benimsemiş gibi görünüyordu. Taraftarlar meydanları, barları ve sokakları doldurdu; şehir, Kuzey Britanya’dan gelen şarkıların ve tezahüratların ritmiyle yaşıyordu.

Bu atmosfer, İskoç çizgi romanlarındaki ünlü “Futbolcu Çocuk” karakterini akıllara getirdi; BBC’nin aktardığına göre, bu çocuk sokakta bir topu ya da hatta boş bir teneke kutuyu her tekmelediğinde, Dünya Kupası finalinde galibiyet golünü atmayı hayal ederdi.

Bugün ise binlerce İskoç, aynı rüyayı yaşıyor gibi görünüyor, ancak bu sefer gerçek hayatta. Ancak futbolda güzel rüyalar yeterli değildir; büyük maçlar sadece duygularla değil, performansla ve en zorlu rakiplere karşı koyma yeteneğiyle kazanılır.

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    Bir nesildir oynanan en önemli maç

    Yaklaşık üç on yıldır İskoçya, bugün yaşadığına benzer bir fırsatla karşı karşıya kalmamıştı. Fas karşısında alınacak bir beraberlik, milli takımın bu sistemdeki büyük bir turnuvada tarihinde ilk kez eleme turlarına yükselme eşiğine gelmesi için yeterli olabilir. Hatta az farkla alınacak bir mağlubiyet bile, eleme senaryolarının kapısını açık tutabilir.

    Ancak bu maçı olağanüstü kılan sadece matematiksel hesaplamalar değil, bu anın ülke futbol tarihinin en etkileyici anlarından biri haline gelebileceğine dair genel bir his. Bu, geçmişin zaferlerini hep duymuş ancak bunları kendileri yazmayı başaramamış bir nesil için nadir bir fırsat.

    İskoçya, Fas ile karşılaştığında sadece bugünün hedeflerini değil, bir buçuk asırdan fazla bir süredir devam eden bir mirası da taşıyor.

    1872 yılında İskoçya milli takımı, futbol tarihindeki ilk resmi uluslararası maçını İngiltere karşısında oynadı. O dönemde takımı, futbolun ilk öncülerinden biri olan Robert Gardiner yönetiyordu ve bu maç, bugün bildiğimiz şekliyle uluslararası futbolun temel taşı haline geldi.

    O tarihi geceden yaklaşık 154 yıl sonra, milli takım taraftarları için en az o kadar önemli yeni bir sayfa açma fırsatı buluyor. Ancak bugün bahisler çok daha büyük ve tüm dünya her adımı, her pası yakından takip ediyor.

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  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Önemli bir galibiyet… ama pek ikna edici değildi

    İskoçya’nın Haiti karşısında galip geldiği doğru, ancak bu zafer kusursuz değildi. Maç birçok güçlü yönü ortaya çıkardı, ancak Fas karşılaşması öncesinde acilen iyileştirilmesi gereken hususları da ortaya koydu.

    Galibiyet golü, topun yönünü değiştiren bir dokunuşun ardından geldi. Ayrıca milli takım, rakibin ceza sahası içindeki el ile oynama nedeniyle penaltı talebinde bulunduğu durum başta olmak üzere birçok zor durumdan kurtulmayı başardı; buna ek olarak, maçın gidişatını tamamen değiştirebilecek tehlikeli fırsatlar da yaşandı.

    Oyuncuların kendileri de performanstan tam olarak memnun değildi. Herkes galibiyetin elde edildiğinin farkındaydı, ancak takımın gerçek seviyesi henüz ortaya çıkmamıştı.

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    Fas… Diğerlerine benzemeyen bir takım

    Haiti zorlu bir sınavsa, Fas ise bambaşka bir zorluk seviyesini temsil ediyor. Fas milli takımı, son yıllarda en istikrarlı ve parlak performans gösteren takımlardan biri olarak maça çıkıyor. İskoçya’yı bekleyen görevin büyüklüğünü anlamak için, Brezilya karşısında sergilediği performansa bakmak yeterli.

    O karşılaşmada Fas, futbolun en büyük devlerinden birinin karşısında ne defansif bir oyun sergiledi ne de aşırı temkinli davrandı; aksine kendi oyun tarzını dayattı ve maçın uzun sürelerine hakim oldu.

    Sadece ilk yarım saat içinde Fas milli takımı çok sayıda gol fırsatı yarattı ve rakibini geri çekilmeye zorladı; bu sahne, bu neslin sahip olduğu muazzam özgüveni yansıtıyordu.

    Fas, Brezilya kalesine gol attığında, bu gol takımın felsefesinin tam bir özeti niteliğindeydi. İbrahim Díaz’ın akıllı pası, hatlar arası mükemmel hareket ve İsmail Sebari’nin muhteşem bitirişi.

    Tek bir pozisyonda Faslı oyuncular, dünya çapında birinci sınıf isimlerden oluşan bir savunma sistemini aşmayı başardılar. Bu bir tesadüf değildi; aksine, Fas milli takımını turnuvanın en keyifli ve tehlikeli takımlarından biri haline getiren takım çalışması ve teknik uyumun bir sonucuydu.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gözleri üzerine çeken mücevher… ve atan kalp

    Turnuvaya katılan tüm genç isimler arasında Ayub Bouadi, en etkileyici oyunculardan biri olarak öne çıkıyor. 18 yaşındaki oyuncu, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çeken olağanüstü bir performans sergiliyor.

    Bouadi, yüksek teknik becerileri, sahaya dair muhteşem bir görüşü ve genç yaşına rağmen güçlü bir karakteriyle öne çıkıyor. O, Fas’ın önümüzdeki yıllarda gelişimini sürdürmek için güvendiği yeni neslin mükemmel bir örneğidir. Şu anki performansına bakıldığında, Avrupa’nın dev kulüplerinden birine transfer olması sadece an meselesi gibi görünüyor.

    Fas’ın pek çok yıldızı olsa da, Ashraf Hakimi en öne çıkan isim olmaya devam ediyor. Avrupa futbolunun en üst seviyelerinde olağanüstü bir kariyer inşa eden bu yıldız, lider kişiliği ve muazzam potansiyeli sayesinde Fas milli takımının simgesi haline geldi.

    Hakimi, hızı ve hem hücumda hem de savunmada fark yaratma yeteneği ile öne çıkıyor; ayrıca her rakip için sürekli bir tehlike kaynağı oluşturuyor. Sağ kanattan atağa çıktığında Fas, tamamen farklı bir takım haline geliyor. Bu nedenle onu durdurmak, bu karşılaşmada İskoçya’yı bekleyen en önemli zorluklardan biri olacak.

    Fas milli takımını en çok öne çıkaran özelliklerden biri, oyuncularının farklı kökenlere sahip olmasıdır. Takımın birçok oyuncusu Fransa, İspanya, Belçika, Hollanda ve Kanada gibi farklı Avrupa ülkelerinde doğmuş olsa da, hepsi tek bir bayrak ve tek bir kimlik altında bir araya geliyor.

    Bu çeşitlilik, takıma farklı futbol okullarının benzersiz bir karışımını kazandırdı ve kadrosunu teknik ve taktik açıdan daha zengin hale getirdi. Aynı zamanda, oyuncular sahadaki performanslarına açıkça yansıyan büyük bir uyum yakalamayı başardılar.

  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    İskoçya’nın yıldızları artık sahneye çıkmalı

    Buna karşılık, İskoçya olumlu bir sonuç elde etmek istiyorsa yıldızlarının en iyi halini sergilemesi gerekiyor. Scott McTominay, Haiti karşısında her zamanki performansını gösteremedi; John McGinn ise önemli bir gol atmasına rağmen, taraftarların ondan alışık olduğu düzeyde bir performans sergileyemedi.

    Fas karşısında, vasat bir performansa yer olmayacak. Her oyuncunun elinden gelenin en iyisini yapması gerekiyor, çünkü bu ölçekteki bir maçta bireysel farklar belirleyici olabilir.

    Steve Clark’ın, takımına orta sahada daha fazla sağlamlık kazandıracak taktiksel değişikliklere başvurması bekleniyor. Fas gibi canlılık, hız ve beceriye sahip bir milli takımla karşılaşmak, savunma ve hücum arasında hassas bir denge gerektirir.

    Sadece defansif bloklara güvenmek futbol açısından intihar olabilir; öte yandan Faslı oyunculara alan açmak da ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle maç, birbirlerinin güçlü ve zayıf yanlarını çok iyi bilen iki teknik direktör arasında karmaşık bir taktiksel mücadeleye dönüşecek gibi görünüyor.

  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tarihle Randevu

    Tüm göstergeler, İskoçya’nın Steve Clark döneminde en büyük sınavıyla karşı karşıya olduğunu doğruluyor. Ancak aynı zamanda, bu nesil beklentileri alt üst edip engelleri aşabileceğini defalarca kanıtladı.

    Fas'ın kalitesi, tecrübesi ve özgüveni var; İskoçya'nın ise hırsı, azmi ve olağanüstü bir an yaratabileceğine olan inancı var. Bu iki faktörün bir araya gelmesiyle Boston'da yeni bir hikaye yazılacak.

    Bu hikaye, İskoç futbolunun nesiller boyu yaşadığı en muhteşem geceye dönüşebilir ya da zafere giden yolun hâlâ uzun olduğunu gösteren acı bir ders olabilir.

    Ancak kesin olan bir şey var ki, Clark’ın adamları sahaya, tarihin pek fazla fırsat vermediğinin ve bazı maçların sadece doksan dakikadan daha büyük olduğunun bilincinde olarak çıkacaklar. Ve bu da onlardan biri.

Dünya Kupası
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