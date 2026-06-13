Goal.com
CanlıBiletler

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
FBL-FRIENDLY-BRA-PANAFP

Çeviri:

Fas maçındaki tutumunu netleştirdikten sonra... Neymar heyecanı Brezilya'yı sardı

FEATURES
Brezilya - Fas
Brezilya
Fas
Dünya Kupası
Neymar
C. Ancelotti
Brezilya
Fas
ABD
İtalya

Her 4 yılda bir tekrarlanan bir drama

Neymar, Dünya Kupası'nı kazanmak için bir kez daha Brezilya milli takım kadrosunda yer alıyor, ancak Carlo Ancelotti'nin onu kadroya çağırma kararı tartışmalara yol açıyor.

Sky Sports, efsane futbolcu Cafu'nun yardımıyla Ancelotti'nin Neymar'ı yeniden parlamasını destekleme nedenlerini analiz eden bir rapor yayınladı.

Brezilya milli takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçına Pazar sabahı erken saatlerde, yıldızlarla dolu Fas milli takımıyla çıkacak. İki takım, Haiti ve İskoçya ile birlikte 3. grupta mücadele edecek.


  • Gerçek bir takıntı

    Brezilya'yı en son Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan (2002) Cafu, Sky Sports'a şunları söyledi: "Neymar her takım için önemli bir oyuncu. Neymar'ın fiziksel ve teknik açıdan iyi bir performans sergilediğini görmek, Brezilya milli takımı için çok faydalı olabilir." Ancak onun böyle bir performans sergilediğini görenlerin üzerinden epey zaman geçti.

    Ne psikolojik bir dram! Brezilya'da Neymar çılgınlığı hâlâ devam ediyor ve insan, beş kez dünya şampiyonu olmuş bir takımın bundan uzak durması gerekip gerekmediğini merak ediyor. Ancak ülkenin tarihi golcüsünün futbol kariyerini sonlandırmasını izleme arzusu gerçek bir takıntı haline gelmiş durumda.

    Biraz daha beklemeleri gerekecek. Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti, Neymar'ın Dünya Kupası'ndaki Fas ile oynayacakları açılış maçında forma giyemeyeceğini, ancak önümüzdeki hafta antrenmanlara dönebileceğini açıkladı. İşte milli takımla olan ilişkisindeki son gelişmeler.

    Ayrıca okuyun: 400 milyon avroluk krediye rağmen... La Liga neden Barcelona'nın transferlerine izin veriyor?

    • Reklam

  • Tekrarlanan bir trajedi… Mükemmel sonu beklerken

    Neymar, 2010 yılında, halkın taleplerine rağmen henüz genç bir oyuncu iken Dünya Kupası kadrosundan çıkarılmıştı. 2014 yılında ise kendi evinde, sakatlığı nedeniyle parlayamadı; bu durum, Brezilya futbolunu hâlâ peşini bırakmayan Almanya’ya karşı 7-1’lik utanç verici yenilginin habercisi oldu.

    Sakatlık, 2018 turnuvası öncesinde ve sırasında bir kez daha onu devre dışı bıraktı. 2022'de Katar'da yeterince iyileşerek çeyrek finalde uzatmalarda muhteşem bir gol attı, ancak Hırvatistan 117. dakikada beraberliği yakaladı ve penaltı atışlarında Brezilya'yı eledi.

    Kısacası, Neymar'ın milli takımla ilişkisi duygularla dolu ve mükemmel bir son hak ediyor. Performansındaki düşüş ve fiziksel kondisyonunun gerilemesi gibi faktörlerin yanı sıra yıllarca süren yorgunluk ve bitkinliğin onun yoluna çıkmasına izin verilmemeli.

    Ayrıca okuyun: Fas maçı öncesinde... Alisson, zor bir itirafla Liverpool taraftarlarının kalbini kırdı

    2023'ten beri Brezilya milli takımından uzak kalan Neymar'a Carlo Ancelotti sürpriz bir davet gönderdi ve bu, birçok kişi tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Tecrübeli İtalyan teknik direktör, uzun süredir Neymar'ın ancak hazır olduğunu kanıtladıktan sonra geri döneceğini söylemişti, ancak yine de onu kadroya dahil etti.

    Bu yıl Brezilya Super Lig'de Santos formasıyla oynadığı sekiz maç muhtemelen yeterli değildi. Bu maçların hepsi kendi sahasında oynandı ve bu, Neymar'ın kendini en zorlu koşullarda sınamak istediğinin kesin bir kanıtı sayılmaz; dolayısıyla argümanlar zayıf.

    Sky Sports şöyle devam etti: "Neymar, maç başına yaratılan fırsatlar açısından ligin en iyi on oyuncusu arasında yer alıyor, ancak Ancelotti bile gerçeğin farkında."

    Ayrıca, kadroya alınmaması da soru işaretleri uyandıran João Pedro'nun, Seleção'da kendisine sunulan fırsatları değerlendirememesine rağmen milli takıma girememesinin şanssızlık olduğunu belirten açıklamalarına da değindi.

  • Ancelotti ne düşünüyor acaba?

    Rapor şöyle devam ediyor: "Peki, bu kararın ardındaki neden nedir? Bazıları bunu Ancelotti'nin yeteneklere yatırım yapma eğiliminin bir kanıtı olarak görüyor. Teknik direktörlük kariyeri boyunca, bu adam mevcut en iyi oyuncuları bir araya getirmekten memnuniyet duydu ve zamanı geldiğinde başarıya ulaşabileceğinden emindi."

    Şu ana kadar, Neymar'ın potansiyelinin diğerlerinden daha yüksek olduğu söylenebilir. Yeteneğini ortaya çıkarmak için bir yol bulmak, kısa süreli de olsa, büyük bir fark yaratabilir. Cafu, Milan'da birlikte çalıştıkları dönemden Ancelotti'yi iyi tanıyor ve onun görüşüne güveniyor.

    Bu kararın doğru olup olmadığı sorulduğunda, "Öyle düşünüyorum" diye yanıtladı.

    Ayrıca okuyun: Mbappé, Real Madrid'in yeni transferi hakkında açık sözlü bir görüş bildirdi... Pogba'ya özel
    bir yer ayırdı Cafu şunları ekledi: "Ancelotti deneyimli bir teknik direktör, böyle bir rekabet için takımı nasıl hazırlayacağını biliyor. Ancelotti'nin Brezilya milli takımına yeni bir canlılık katmasını umuyoruz. Gerekli potansiyele sahip."

    Raporda şu not da yer aldı: "Ancak Ancelotti'nin Neymar'ı seçmesinin başka bir nedeni daha var. Hesaplarını yaptı. Barcelona ve Paris Saint-Germain'in eski oyuncusu etrafında kopan gürültü, seçilse de seçilmesede bu yaz dinmeyecek. Onu kadroya dahil ederek ve ona özel ayrıcalıklar tanımamakta ısrar ederek, hazır olduğunu kanıtlama sorumluluğunu Neymar'ın omuzlarına yüklüyor. Umarız ki olağanüstü bir performans sergiler, takım arkadaşlarını engellemek yerine onlara ilham verir ve üzerlerindeki baskıyı artırmak yerine hafifletir. Bu bir risk çünkü sorular devam edecek."

    Ve ekledi: "O kadroda yer alıyor, ancak sahaya çıkacak kadar fiziksel olarak hazır mı? Eğer sahaya çıkacak kadar fiziksel olarak hazırsa, ilk 11'de oynayacak kadar hazır mı? Böylece, Brezilya milli takımı her şeyin yolunda gitmesini ve hedefe ulaşılmasını umuyor.

  • Romario'nun hikâyesi... Her zamanki gibi bir dram

    Tarih bize, Brezilya'nın bu tür dramlara alışkın olduğunu gösteriyor; bu dramlarda, en sevilen yerli oyuncu tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Teknik direktör Dunga, 2010 yılında efsaneler Pelé ve Romário'nun Neymar'ı kadroya alması yönündeki çağrılarına karşı çıktı ve işler kötüye gittiğinde bunun bedelini görevinden alınarak ödedi.

    Bir bakıma, Neymar'ın Santos'a dönüşüyle döngü tamamlandı. Ancak bu hikaye, onun dönüşünden de öncesine dayanıyor. Çoğu zaman, bu ilginin odağında Romario'nun kendisi vardı. Onu takıma dahil etme kampanyası, Brezilya'da her dört yılda bir gündeme gelen bir tartışma konusuydu.

    1994 yılında, teknik direktör Carlos Alberto Pereira, Romario'yu daha önce kadroya çağırdığında gösterdiği disiplinsizlik ve yedek kulübesinde oturmayı reddetmesi nedeniyle kadroya almamakta kararlıydı. Romario, Dünya Kupası elemeleri final maçının arifesine kadar kadroda yer almayı reddetti. Brezilya'nın Dünya Kupası'na katılabilmesi için kazanması gerekiyordu. Müller'in sakatlığı, onun fikrini değiştirmesine neden oldu. Cafu bunu çok iyi hatırlıyor.

    Cafu şöyle dedi: "Elemelerin son maçı Maracana Stadyumu'nda Uruguay'a karşıydı ve Romario takıma döndüğünde kendine özgü karakterini gösterdi. Sorunu çözeceğini söyledi ve yaptı da. Maçı 2-0 kazandık ve Romario iki golü de attı." Gerisi malum, Romario 1994 Dünya Kupası'nda parladı ve Brezilya şampiyon oldu. Pereira bunu Tanrı'nın bir lütfu olarak nitelendirdi.

    Ayrıca okuyun: Arbeloa, Mourinho'yu Real Madrid'in yıldızına karşı kışkırtıyor

  • Neymar'da bu iş yürüyecek mi?

    Dört yıl sonra, 1998'de, Mario Zagallo, turnuva başlamadan hemen önce Romario'yu sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkardı ve işler tamamen farklı bir yöne gitti.

    Romario'nun yokluğunda Ronaldo ile birlikte forvette oynayan Bebeto, onun yokluğunu telafi etmekte zorlandı ve Brezilya, final maçında Fransa'ya 3-0 yenildi. Romario kısa sürede Flamengo'da gol atmaya geri döndü ve Rio'da sahibi olduğu bir kafenin tuvalet duvarlarına çizdiği karikatürlerle Zagallo'yla alay etti.

    Luis Felipe Scolari, 36 yaşındaki Romario'yu 2002 Dünya Kupası kadrosuna dahil etme taleplerini görmezden geldiğinde daha şanslıydı. Eleştirileri ancak şampiyonluğu kazandıktan sonra susturabildi. Ancelotti'nin ise Neymar ile bir alternatifi var.

    Ayrıca okuyun: Turki Al-Sheikh yanıt verdi... Al-Ahli, Riyad sezonunda Messi ve Ronaldo'ya karşı oynayacak mı?

    Bu iş başarılı olacak mı?

    Üst üste üç finalde yer alan tek oyuncu olan Cafu, iyimser. Bu yaz Dünya Kupası'nı kimin kazanacağı sorulduğunda gülümsedi ve kararlı bir şekilde cevap verdi: "Şüphesiz Brezilya. Bu takımın potansiyelinden en ufak bir şüphem yok."

    Ancak potansiyel ile gerçeklik, özellikle 34 yaşındaki Neymar söz konusu olduğunda, tamamen farklı şeyler.

Dünya Kupası
Brezilya crest
Brezilya
BRA
Fas crest
Fas
MAR