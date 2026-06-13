Fas maçındaki tutumunu netleştirdikten sonra... Neymar heyecanı Brezilya'yı sardı

Neymar, 2010 yılında, halkın taleplerine rağmen henüz genç bir oyuncu iken Dünya Kupası kadrosundan çıkarılmıştı. 2014 yılında ise kendi evinde, sakatlığı nedeniyle parlayamadı; bu durum, Brezilya futbolunu hâlâ peşini bırakmayan Almanya’ya karşı 7-1’lik utanç verici yenilginin habercisi oldu.

Sakatlık, 2018 turnuvası öncesinde ve sırasında bir kez daha onu devre dışı bıraktı. 2022'de Katar'da yeterince iyileşerek çeyrek finalde uzatmalarda muhteşem bir gol attı, ancak Hırvatistan 117. dakikada beraberliği yakaladı ve penaltı atışlarında Brezilya'yı eledi.

Kısacası, Neymar'ın milli takımla ilişkisi duygularla dolu ve mükemmel bir son hak ediyor. Performansındaki düşüş ve fiziksel kondisyonunun gerilemesi gibi faktörlerin yanı sıra yıllarca süren yorgunluk ve bitkinliğin onun yoluna çıkmasına izin verilmemeli.

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2023'ten beri Brezilya milli takımından uzak kalan Neymar'a Carlo Ancelotti sürpriz bir davet gönderdi ve bu, birçok kişi tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Tecrübeli İtalyan teknik direktör, uzun süredir Neymar'ın ancak hazır olduğunu kanıtladıktan sonra geri döneceğini söylemişti, ancak yine de onu kadroya dahil etti.

Bu yıl Brezilya Super Lig'de Santos formasıyla oynadığı sekiz maç muhtemelen yeterli değildi. Bu maçların hepsi kendi sahasında oynandı ve bu, Neymar'ın kendini en zorlu koşullarda sınamak istediğinin kesin bir kanıtı sayılmaz; dolayısıyla argümanlar zayıf.

Sky Sports şöyle devam etti: "Neymar, maç başına yaratılan fırsatlar açısından ligin en iyi on oyuncusu arasında yer alıyor, ancak Ancelotti bile gerçeğin farkında."

Ayrıca, kadroya alınmaması da soru işaretleri uyandıran João Pedro'nun, Seleção'da kendisine sunulan fırsatları değerlendirememesine rağmen milli takıma girememesinin şanssızlık olduğunu belirten açıklamalarına da değindi.