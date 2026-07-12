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Fas için şok… Infantino, 2030 Finali’nin Bernabéu’da düzenlenmesini tercih ediyor

Dünya Kupası
Fas
İspanya
Portekiz
Fas
İspanya
Portekiz

İspanya, 2030 Dünya Kupası final maçına ev sahipliği yapmak için Fas ile rekabet ediyor; bu maç, her iki ülke ile Portekiz’in ortak organizasyonunda düzenlenecek.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Başbakan Pedro Sánchez’in politikalarını gerekçe göstererek İspanya’ya karşı olumsuz tutumu ya da sadece kişisel isteği nedeniyle, 2030 Dünya Kupası final maçının ev sahipliği kararında etkili olacağına dair haberler giderek artıyor.

"AS" gazetesi bir haberinde, FIFA’nın yazın sonunda kararlarını almaya başlayacağını ve ilk olarak üç ev sahibi ülkedeki şehir ve stadyon sayısını azaltacağını belirtti.

İspanya, Portekiz ve Fas’ta onaylı stadyum sayısında bir azalma olması beklenirken, listede bazı stadyumların eklenmesi ve diğerlerinin çıkarılmasıyla değişiklikler yapılacak.

Geçtiğimiz günlerde, ev sahipliği projesine katılan İspanyol kulüplerinin temsilcilerinden oluşan bir heyet, FIFA’nın daveti üzerine ABD’deki bir dizi stadyumu ziyaret etti. 

Final maçı konusunda İspanya doğal olarak ev sahipliğini garantilemek için harekete geçti, ancak bu konuda Real Madrid, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile doğrudan temas halinde olan kulüp başkanı Florentino Pérez’in önderliğinde bir adım önde.

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    Rapora göre, Infantino, Real Madrid başkanıyla olan yakın ilişkisi ve stadyumun futbol dünyasındaki tarihi değeri nedeniyle finalin Santiago Bernabéu Stadyumu’nda oynanmasını istiyor.

    Bu yaklaşım, 3 Dünya Kupası açılış maçı ve 2 final maçına ev sahipliği yapmış olmasıyla benzersiz bir tarihsel geçmişe sahip olan Meksika’daki Azteca Stadyumu’nda yaşananlara benziyor. 

    FIFA, diğer stadyumların sunabileceği avantajları göz ardı etmese de, yetkilileri 2030 Dünya Kupası projesinin esasen İber Yarımadası’ndan yola çıktığını sürekli olarak vurguluyor.

    Ayrıca, mevcut Dünya Kupası’nın gidişatı da FIFA’nın koridorlarına gölge düşürdü; ABD Başkanı Donald Trump’ın müdahalesi, FIFA’nın spor meselelerini ele almadaki olağan yaklaşımının ötesine geçmesi nedeniyle Uluslararası Federasyon içinde bir sarsıntıya yol açtı.

    Raporda, Trump’ın sessiz kalması halinde konunun medya tartışmalarının ötesine geçmeyeceği, ancak yaptığı açıklamaların, özellikle de ABD’li forvet Balugon’un cezasının kaldırılmasına ilişkin sözlerinin ardından futbol dünyasında ortalığı karıştırdığı belirtiliyor.

    Rapor, önümüzdeki Mart ayında FIFA Başkanlık seçimlerinin, FIFA Kongresi’nin Fas’ta düzenlenmesiyle eş zamanlı olarak gerçekleşeceğine işaret ederek son buluyor. 

    Durumun mevcut haliyle devam etmesi halinde, 2030 Dünya Kupası final maçının 21 Temmuz 2030 tarihinde Santiago Bernabéu Stadyumu’nda oynanacağı tahmin ediliyor.

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