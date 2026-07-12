Fas için şok… Infantino, 2030 Finali’nin Bernabéu’da düzenlenmesini tercih ediyor

İspanya, 2030 Dünya Kupası final maçına ev sahipliği yapmak için Fas ile rekabet ediyor; bu maç, her iki ülke ile Portekiz’in ortak organizasyonunda düzenlenecek.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Başbakan Pedro Sánchez’in politikalarını gerekçe göstererek İspanya’ya karşı olumsuz tutumu ya da sadece kişisel isteği nedeniyle, 2030 Dünya Kupası final maçının ev sahipliği kararında etkili olacağına dair haberler giderek artıyor.

"AS" gazetesi bir haberinde, FIFA’nın yazın sonunda kararlarını almaya başlayacağını ve ilk olarak üç ev sahibi ülkedeki şehir ve stadyon sayısını azaltacağını belirtti.

İspanya, Portekiz ve Fas’ta onaylı stadyum sayısında bir azalma olması beklenirken, listede bazı stadyumların eklenmesi ve diğerlerinin çıkarılmasıyla değişiklikler yapılacak.

Geçtiğimiz günlerde, ev sahipliği projesine katılan İspanyol kulüplerinin temsilcilerinden oluşan bir heyet, FIFA’nın daveti üzerine ABD’deki bir dizi stadyumu ziyaret etti.

Final maçı konusunda İspanya doğal olarak ev sahipliğini garantilemek için harekete geçti, ancak bu konuda Real Madrid, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile doğrudan temas halinde olan kulüp başkanı Florentino Pérez’in önderliğinde bir adım önde.