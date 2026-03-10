Porto, Polonya'nın en yetenekli oyuncusunu kadrosuna katmak için 10 milyon avronun biraz altında bir rakam ödedi. 2008 doğumlu Oskar Pietuszewski, birkaç ay öncesine kadar Jagiellonia Bialystok takımında oynuyordu. Geçtiğimiz Ocak ayında ise Polonya lig tarihinin en yüksek transfer bedeli ile transfer oldu. Daha doğrusu, Portekiz kulübü, bugün - gelişinden birkaç ay sonra - Avrupa'nın en iyi genç oyuncularından biri haline gelen bu oyuncuyu transfer etmek için 8 milyon euro harcadı. Porto ile 7 maçta forma giydi, bunlardan 4'ünde ilk 11'de yeraldı, son üç lig maçında iki gol ve bir asist yaptı ve Benfica ile berabere kaldıkları maçta da harika bir golle skora katkıda bulundu.