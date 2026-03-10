Porto, Polonya'nın en yetenekli oyuncusunu kadrosuna katmak için 10 milyon avronun biraz altında bir rakam ödedi. 2008 doğumlu Oskar Pietuszewski, birkaç ay öncesine kadar Jagiellonia Bialystok takımında oynuyordu. Geçtiğimiz Ocak ayında ise Polonya lig tarihinin en yüksek transfer bedeli ile transfer oldu. Daha doğrusu, Portekiz kulübü, bugün - gelişinden birkaç ay sonra - Avrupa'nın en iyi genç oyuncularından biri haline gelen bu oyuncuyu transfer etmek için 8 milyon euro harcadı. Porto ile 7 maçta forma giydi, bunlardan 4'ünde ilk 11'de yeraldı, son üç lig maçında iki gol ve bir asist yaptı ve Benfica ile berabere kaldıkları maçta da harika bir golle skora katkıda bulundu.
Farioli tarafından keşfedilen Porto'nun "yeni Lewandowski"si Oskar Pietuszewski kimdir?
ROL VE ÖZELLİKLER
Pietuszewski, üçlü forvette tercihen sol kanatta ters ayakla oynayan bir forvet oyuncusudur (Porto'ya geldiğinden beri hep bu pozisyonda oynamıştır), gerektiğinde diğer kanatta da oynayabilir veya forvetin arkasında orta saha oyuncusu olarak görev alabilir. Polonya'da ona "yeni Lewandowski" etiketi takıldı, ancak bu, Barcelona'nın forvetinden farklı özellikleri nedeniyle değil, ulaşabileceği seviye ve Lewa gibi Polonya'nın sembolü haline gelme potansiyeli nedeniyle oldu. Porto, onu 2029 yılına kadar geçerli bir sözleşmeyle (henüz 17 yaşında ve reşit olmayan oyunculara en fazla üç yıllık sözleşme yapılabilir) ve 60 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli ile bağladı.
FARIOLI İLE KAVŞAK
Jagiellonia'nın altyapısında yetişen Pietuszewski, Ağustos 2024'te 16 yaşında Ajax ile oynanan Avrupa Ligi playoff maçında ilk kez A takımda forma giydi. Diğer tarafta, Lancieri'nin yedek kulübesinde bugün Porto'da teknik direktörü olan Francesco Farioli vardı. İkinci sıradaki takıma karşı büyük bir puan farkıyla liderliği kaptırarak şampiyonluğu kaçırmasına rağmen, İtalyan teknik adam, olumsuz geçen bir sezonun ardından Ajax'ı yeniden canlandırdı ve birçok yetenekli oyuncuyu keşfetti. Bu oyuncular, daha sonra kulübe büyük kazançlar sağladı veya bugün takımın yıldızları haline geldi. Farioli'nin en iyi özelliklerinden biri, genç oyuncularla çalışmaktır. Pietuszewski, doğru ellerde ve birkaç ay içinde Avrupa futbolunun yıldızı haline geldi.