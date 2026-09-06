F1, Antonelli Monza’da efsane gibi: 19. sıradan başlayıp kazandı

Kimi Antonelli, Mercedes ile Monza'daki İtalya Grand Prix'sinde zafere ulaştı; bir İtalyan pilot bunu en son başardığında Scarfiotti'den bu yana 60 yıl geçmişti. Kimi, finiş çizgisini geçtiğinde sevinç çığlıkları attı ve duygulandı: "Bir rüya gibi geliyor, inanılmaz". 20 yaşındaki İtalyan pilot, Dünya Şampiyonası klasmanında liderliğini farkı açarak sürdürdü.
Getty Images Sport
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"Çok mutluyum, bugün burada olacağımı hiç düşünmemiştim. Bu, gerçekleşen bir rüya" dedi heyecanlı Kimi. "Son bölümde çakıl alana çıkmak mı? Korkutucuydu ama toparlamayı başardım. Russell'dan daha taze lastiklere sahip olmam tempoyu belirlemem açısından önemliydi" ifadelerini kullandı Antonelli.
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