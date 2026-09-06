F1, Antonelli Monza’da efsane gibi: 19. sıradan başlayıp kazandı

Kimi Antonelli, Mercedes ile Monza'daki İtalya Grand Prix'sinde zafere ulaştı; bir İtalyan pilot bunu en son başardığında Scarfiotti'den bu yana 60 yıl geçmişti. Kimi, finiş çizgisini geçtiğinde sevinç çığlıkları attı ve duygulandı: "Bir rüya gibi geliyor, inanılmaz". 20 yaşındaki İtalyan pilot, Dünya Şampiyonası klasmanında liderliğini farkı açarak sürdürdü.



