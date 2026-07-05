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Ezzeddin Ounahi… Fas sanayisinin gururu

FEATURES
Analysis
Fransa - Fas
Fransa
Fas
Dünya Kupası
Kanada - Fas
Kanada
Fransa
Fas
ABD
Kanada

Maestro’nun Muhammed VI Akademisi’nden dünyayı hayran bırakmasına uzanan yolculuğu

2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas ile Kanada arasında oynanan maçta stadyumda yaşanan sahne, sadece Atlas Aslanları’nın yeni bir turu geçmesini kutlamakla kalmadı, aynı zamanda tüm bir futbol projesini kendi hikayesinde özetleyen bir oyuncunun yolculuğunun taçlandırılmasıydı.

Ezzedine Ounahi, tarihi bir çift gol ve muhteşem bir performansla ülkesini çeyrek finale taşıdıktan sonra maçın en iyi oyuncusu ödülünü kaldırdığında, sadece olağanüstü bir gecenin kutlamasını yapmakla kalmadı, aynı zamanda 2022 Katar Dünya Kupası’ndaki performansının sadece geçici bir parıltı olduğunu düşünen herkese yeni bir mesaj gönderdi.

4 yıl önce, Luis Enrique şaşkınlıkla tüm dünyaya sormuştu: “Bu oyuncu nereden çıktı?”. Bugün ise bu soru artık gündemde değil, çünkü cevabı herkes biliyor. Ounahi, Fas’ın modern futbol okulu olan Muhammed VI Akademisi’nden yetişti, ancak reddedilmeler, sakatlıklar, hayal kırıklıkları ve hatalarını kabul etmekle dolu bir yoldan geçtikten sonra zirveye ulaştı. Daha olgun bir şekilde geri dönerek Fas’ın altın neslinin en önemli simgelerinden biri haline geldi.

  • Tarihi bir proje

    Son on yılda Fas futbolunun çehresini değiştiren bu projeyi göz ardı ederek Onahi’nin hikâyesini anlamak zordur.

    Yıllarca doğuştan gelen yeteneklere güvenen Fas, daha sonra oyuncu yetiştirmeye yatırım yapmaya karar verdi. Muhammed VI Akademisi, bu dönüşümün temel taşı oldu; burada çalışmalar sadece teknik becerilerin geliştirilmesiyle sınırlı kalmayıp, kişilik gelişimi, disiplin, taktik kültürü, fiziksel ve psikolojik hazırlık gibi alanlara da uzanıyor.

    Bu projenin ortasında, Kazablanka’dan gelen genç, farklı bir yetenekle öne çıktı. En hızlı ya da fiziksel açıdan en güçlü oyuncu değildi, ancak modern bir orta saha oyuncusunda herhangi bir antrenörün aradığı özelliklere sahipti: geniş görüş açısı, yumuşak ilk dokunuş, rakibin baskısından kurtulma konusunda nadir görülen bir yetenek ve maçların gürültüsünden etkilenmeyen sakin bir kişilik.

    Onahi, akademide zekanın gücü yenebileceğini ve doğru anda doğru kararı vermenin amaçsızca koşmaktan daha önemli olduğunu öğrendi; bu felsefe, daha sonra kariyerinin her aşamasında ona eşlik edecekti.

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  • Avrupa rüyası kapılarını kapattığında

    Binlerce Faslı futbolcu gibi, Avrupa’da profesyonel olmak onun için de doğal bir sonraki adımdı.

    Onahi, Fransız Ligue 1'e giden yolun artık açıldığını düşünerek Fransa'nın Strazburg takımına transfer oldu, ancak gerçekte durum tamamen farklıydı.

    Yedek takımda forma giydi; pek çok kişi, fiziksel yapısının Avrupa futbolunun gerekliliklerine uygun olmadığını düşünüyordu. Ardından koronavirüs salgını işleri daha da karmaşık hale getirdi ve en büyük darbeyi, profesyonel sözleşme alamamasıyla aldı.

    Bu an, pek çok oyuncunun hayallerini sona erdirecek bir andı; ancak Onahi pes etmeyi reddetti.

    Fas’a dönmek ya da daha kolay bir yol aramak yerine, kameralardan uzak, küçük sahaların ve sınırlı seyirci sayısının olduğu Fransa’nın üçüncü ligindeki Avranches kulübüne transfer olarak yeni bir meydan okumaya girdi ve orada gerçek kişiliği ortaya çıkmaya başladı.

    Avranches’teki antrenörleri daha sonra, morali bozuk bir şekilde gelen bir oyuncudan bahsettiler; ancak o, antrenmanlara ilk gelen ve en son ayrılan kişiydi. Ne kadar uzun sürerse sürsün, yeteneğinin bir gün kendini göstereceğine inanıyordu.

  • Sadece iki yıl... Üçüncü ligden dünya sıralamasına

    Onahi’nin kendini kanıtlaması uzun yıllar sürmedi; Avranches’ta geçirdiği tek sezonun ardından Angers’ı kendisini kadroya katmaya ikna etti ve orada dünya, orta saha pozisyonunda farklı bir oyuncuyu keşfetmeye başladı; bu oyuncu sadece top kesmekle ya da oyun kurmakla yetinmiyor, bu iki görevi nadir görülen bir akıcılıkla birleştiriyordu.

    Ancak asıl patlama Katar’da yaşandı.

    Onahi, 2022 Dünya Kupası’na büyük bir medya gürültüsü olmadan girdi ve turnuvanın en önemli keşiflerinden biri olarak çıktı. Fas’ın, bu aşamaya ulaşan ilk Arap ve Afrika milli takımı olarak yarı finale yükselmesindeki tarihi başarıda kilit bir rol oynadı.

    İspanya maçı ise hayatını tamamen değiştirdi.

    Onahi orta sahayı domine etti, İspanyolların baskısını arka arkaya kırmayı başardı ve maç boyunca durmaksızın koştu; hatta Luis Enrique’yi maçtan sonra şu meşhur sözü söylemeye itti: “Aman Tanrım… Bu oyuncu nereden çıktı?”

    Ardından şöyle ekledi: “Ziyech’i, Amrabat’ı ve El Nsiri’yi tanıyoruz, ama bu çocuk muhteşemdi.”

    Bunlar sadece bir basın toplantısında söylenen sözler değildi; dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birinin tanıklığıydı ve bu sözler, Onahi’yi bilinmeyen bir oyuncudan transfer piyasasının en çok aranan isimleri arasına taşıdı.

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  • Zirveye ulaşmak, zirveye ulaşmaktan daha zordur

    Katar Turnuvası, Onahi’yi dünya çapında tanınır hale getirmiş olsa da, sonraki yıllar zirvede kalmanın oraya ulaşmaktan çok daha zor olduğunu gösterdi.

    Napoli ve Leeds United’ın rekabetine rağmen Fransız kulübü, 8 milyon avroya transferi tamamlayarak Onahi’yi büyük beklentilerle Olympique Marsilya’ya transfer etti, ancak gerçekler herkesin beklediği gibi olmadı.

    Teknik direktörler değişti, taktiksel yaklaşımlar farklılaştı, oyuncu tekrarlayan sakatlıklarla boğuştu ve performansını etkileyen kişisel sorunlar yaşadı; ta ki parlaklığı yavaş yavaş sönmeye başlayana kadar.

    Dikkat çeken nokta ise Onahi’nin mazeret aramaması, aksine kendisi şöyle itiraf etmesiydi: “Yeterince ciddi çalışmadım. Sezon, sakatlık ve bazı kişisel durumlar nedeniyle karmaşıktı, ancak sorumluluğu tamamen üstleniyorum. Aynı hataları tekrarlamak istemiyorum ve farklı bir zihniyetle geri döndüm.”

    Bu itiraf, kişiliğinin önemli bir yönünü ortaya çıkardı; gerçeklerden kaçmak yerine onlarla yüzleşmeyi tercih eden bir oyuncu.

  • Girona… Kendini yeniden keşfettiğinde

    Girona’ya transfer olduğunda, pek çok kişi kariyerinin yanlış yöne gittiğini düşünüyordu, özellikle de takımın küme düşme mücadelesinde zorlanıyor olması nedeniyle.

    Ancak teknik direktör Mitchell farklı bir bakış açısına sahipti.

    Ona sahada tam bir özgürlük tanıdı; böylece Onahi en iyi halini yeniden sergilemeye başladı ve takımın küme düşmesine rağmen La Liga’nın en öne çıkan orta saha oyuncularından biri haline geldi. Dribbling, hatları aşan paslar, gol fırsatları yaratma ve baskı altında top sürme istatistiklerinde üst sıralarda yer aldı.

    Mitchell durumu şöyle özetledi: "O, topla olağanüstü bir oyuncu ve taktik açıdan çok zeki."

    Onahi ise Girona’nın kendine güvenini yeniden kazanması için ihtiyaç duyduğu proje olduğunu kabul etti ve kulübe, oyun stiline uygun olması ve özlediği özgürlüğü sunması nedeniyle geldiğini vurguladı.

  • Wahbi’nin Güveni

    Medyanın ilgisi ondan uzaklaşmış olsa da, Muhammed Wahbi, değerini çok iyi bildiği bu orta saha oyuncusuna olan güvenini kaybetmedi.

    Nael El-Ainawi ve Bouadi gibi yeni isimlerin ortaya çıkmasıyla birlikte, pek çok kişi Onahi’nin ilk 11’deki yerinin tehlikeye girdiğini düşündü, ancak Faslı teknik direktör durumu farklı bir açıdan değerlendiriyordu.

    Bunu açıkça dile getirdi: “Ounahi ritmi belirleyen isimdir. En iyi formunda olduğunda, Fas milli takımı bambaşka bir takıma dönüşür.”

    Bu sözler sadece bir iltifat değildi, sahada da yansımasını buldu.

    Ounahi, turnuva boyunca neredeyse tüm maçlarda ilk on birdeki yerini korudu; ta ki adını dünya futbolunun gündemine yeniden taşıyan maç gelene kadar.

  • Maestro geri döndü

    Kanada karşısında, Onahi geri döndüğünü kanıtlamak için fazla zamana ihtiyaç duymadı.

    Hatlar arasında serbestçe hareket etti, Kanada'nın baskısını kırdı, boşluklar yarattı ve maçın ilk dakikalarından itibaren oyunun ritmini belirledi; ardından iki muhteşem gol atarak Fas'ı 3-0'lık galibiyete ve çeyrek finale hak ettiği şekilde yükseltti.

    Topa 65 kez dokundu, altı top kapma başarısı gösterdi, başarılı driplingler yaptı, 14 kez topu sürerek atağa çıktı ve Fas milli takımının en önemli oyun kurucusu haline geldi.

    İki golüyle, Dünya Kupası eleme maçında iki gol atan dördüncü Afrikalı oyuncu, Dünya Kupası tarihinde bu başarıyı elde eden üçüncü Faslı oyuncu ve Dünya Kupası'nda gol atan ilk Girona oyuncusu oldu.

    Maçtan sonra en iyi oyuncu ödülünü almak için sahaya çıktığında kendisi hakkında konuşmadı, aksine şöyle dedi: “Taraftarlarımızı mutlu ettiğimiz için mutluyum ve bu kuşağa ait olmaktan gurur duyuyorum.”

  • Top Romanı

    Belki bazı oyuncular Ezzedine Ounahi’den daha fazla gol atar, belki de başkaları daha büyük şampiyonluklar kazanır, ancak kariyeri bütün bir futbol projesinin aynası haline gelenler çok azdır.

    Ounahi’nin hikâyesi, tesadüfen patlak veren bir yetenek hikâyesi değil; akademilere yatırım yapan, yetiştirmeye inanan ve yeteneklerine sabırla yaklaşan, ta ki dünyanın en büyük futbol okullarıyla rekabet edebilecek düzeye gelene kadar bekleyen bir ülkenin hikâyesidir.

    Kasablanka sokaklarından Muhammed VI Akademisi’ne, oradan da Fransa’nın üçüncü lig sahalarına, ardından Katar’da Luis Enrique’nin meşhur sorusuna ve nihayet Fas’ı üst üste ikinci kez Dünya Kupası çeyrek finaline taşıdığı Kanada gecesine kadar uzanan Ounahi’nin yolculuğu, bir futbolcunun biyografisinden çok bir futbol romanına benziyor.

    Bu nedenle Ezzedine Ounahi artık sadece Fas milli takımının bir yıldızı değil, “Fas futbolu”nun artık bir medya sloganı değil, ayaklarıyla tarih yazan yıldızlar yaratan bir gerçeklik olduğunun en başarılı kanıtlarından biri haline geldi. O, dünyaya şanın, sonuçlardan önce geleceğe inanan bir projeden başladığını kanıtlıyor.

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