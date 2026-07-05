Ezzeddin Ounahi… Fas sanayisinin gururu

2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas ile Kanada arasında oynanan maçta stadyumda yaşanan sahne, sadece Atlas Aslanları’nın yeni bir turu geçmesini kutlamakla kalmadı, aynı zamanda tüm bir futbol projesini kendi hikayesinde özetleyen bir oyuncunun yolculuğunun taçlandırılmasıydı.

Ezzedine Ounahi, tarihi bir çift gol ve muhteşem bir performansla ülkesini çeyrek finale taşıdıktan sonra maçın en iyi oyuncusu ödülünü kaldırdığında, sadece olağanüstü bir gecenin kutlamasını yapmakla kalmadı, aynı zamanda 2022 Katar Dünya Kupası’ndaki performansının sadece geçici bir parıltı olduğunu düşünen herkese yeni bir mesaj gönderdi.

4 yıl önce, Luis Enrique şaşkınlıkla tüm dünyaya sormuştu: “Bu oyuncu nereden çıktı?”. Bugün ise bu soru artık gündemde değil, çünkü cevabı herkes biliyor. Ounahi, Fas’ın modern futbol okulu olan Muhammed VI Akademisi’nden yetişti, ancak reddedilmeler, sakatlıklar, hayal kırıklıkları ve hatalarını kabul etmekle dolu bir yoldan geçtikten sonra zirveye ulaştı. Daha olgun bir şekilde geri dönerek Fas’ın altın neslinin en önemli simgelerinden biri haline geldi.