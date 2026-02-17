"Evet, ona bastım" - Manchester City'den kiralık olarak Girona'da forma giyen Claudio Echeverri, Girona'nın Barcelona'ya karşı tartışmalı son dakika golü öncesinde Jules Kounde'ye faul yaptığını itiraf etti

Manchester City'den kiralık olarak Girona'da forma giyen Echeverri, tartışmalı bir şekilde gelen galibiyet golünde önemli rol oynadı. Maç 1-1 berabereyken, Arjantinli genç oyuncu Kounde'ye müdahale etti ve Beltran 86. dakikada galibiyet golünü attı. Blaugrana yedek kulübesinin öfkeli protestolarına ve VAR incelemesine rağmen, hakemler golü geçerli saydı ve ev sahibi takımın tarihi galibiyetini kesinleştirdi.

Maçın ilk yarısında Yamal, Barcelona'yı öne geçirecek altın bir fırsatı kaçırmış ve ilk yarıın uzatma dakikalarında penaltı noktasından direğin dibine vurmuştu. Pau Cubarsi, yüksek bir kafa vuruşuyla skoru açmış olsa da, Thomas Lemar hemen ardından eşitliği sağladı ve maçın son dakikalarında yaşanan dramın zeminini hazırladı. Echeverri'nin maçın bitiminden sonra yaptığı itiraf, Katalan devleri için zor bir haftanın ardından Barcelona'nın hayal kırıklığını daha da artırdı.

Echeverri, basına yaptığı açıklamada, hızlı geçiş sırasında Fransız savunmacıyla temas kurduğunu açıkça itiraf etti. "Evet, Kounde'nin ayağına bastım, ama hızlı koşuyordum ve bunu kasten yapmadım" dedi. "Hakem bunu faul olarak değerlendirseydi, bunu anlardım."