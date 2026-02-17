Getty Images Sport
"Evet, ona bastım" - Manchester City'den kiralık olarak Girona'da forma giyen Claudio Echeverri, Girona'nın Barcelona'ya karşı tartışmalı son dakika golü öncesinde Jules Kounde'ye faul yaptığını itiraf etti
Derbi kaosunun ortasında Echeverri'nin itirafı
Manchester City'den kiralık olarak Girona'da forma giyen Echeverri, tartışmalı bir şekilde gelen galibiyet golünde önemli rol oynadı. Maç 1-1 berabereyken, Arjantinli genç oyuncu Kounde'ye müdahale etti ve Beltran 86. dakikada galibiyet golünü attı.Blaugrana yedek kulübesinin öfkeli protestolarına ve VAR incelemesine rağmen, hakemler golü geçerli saydı ve ev sahibi takımın tarihi galibiyetini kesinleştirdi.
Maçın ilk yarısında Yamal, Barcelona'yı öne geçirecek altın bir fırsatı kaçırmış ve ilk yarıın uzatma dakikalarında penaltı noktasından direğin dibine vurmuştu. Pau Cubarsi, yüksek bir kafa vuruşuyla skoru açmış olsa da, Thomas Lemar hemen ardından eşitliği sağladı ve maçın son dakikalarında yaşanan dramın zeminini hazırladı. Echeverri'nin maçın bitiminden sonra yaptığı itiraf, Katalan devleri için zor bir haftanın ardından Barcelona'nın hayal kırıklığını daha da artırdı.
Echeverri, basına yaptığı açıklamada, hızlı geçiş sırasında Fransız savunmacıyla temas kurduğunu açıkça itiraf etti. "Evet, Kounde'nin ayağına bastım, ama hızlı koşuyordum ve bunu kasten yapmadım" dedi. "Hakem bunu faul olarak değerlendirseydi, bunu anlardım."
Şampiyonluk yarışı için darbe ve küme düşme tehlikesinden kurtulma
Bu yenilgi, İspanya ligi şampiyonluk yarışında önemli bir değişime yol açtı, çünkü Barcelona artık ezeli rakibi Real Madrid'in iki puan gerisinde bulunuyor. Kısa süre önce Copa del Rey'de Atletico Madrid'e 4-0 yenilen Barcelona, arka arkaya aldığı iki yenilgiyle Flick'in takımının mental gücüne dair ciddi soruların ortaya çıkmasına neden oldu. Yamal'ın alışılmadık mücadeleleriyle simgeleştirilen klinik bitiricilik eksikliği, ivmeyi başkent ekibine geri verdi.
Girona için bu üç puan, küme düşme mücadelesinde büyük bir can simidi oldu. Üç maçlık galibiyetsiz serisini sonlandıran Michel'in takımı, küme düşme bölgesinden beş puan uzaklaşarak ligde 12. sıraya yükseldi.
Girona teknik direktörü Michel, bu pozisyonun hızlı bir atak sırasında gerçekleştiği için incelemeye gerek olmadığını savunurken, faul yapan oyuncunun itirafı, saha ile VAR odası arasındaki iletişimin bozulduğunu gösteriyor. Barcelona, Levante ile oynayacağı maç için yeniden toparlanmaya çalışırken, bu olay manşetleri süsleyecek gibi görünüyor.
Yöneticiler tartışma konusunda çatışıyor
Michel, zaferin bütünlüğünü savunmak için acele etti ve eleştirmenlere sadece son dakikalardaki tartışmaya odaklanmamalarını söyledi. "Gördüğümüz bu muhteşem maçtan sonra tek bir pozisyona takılmak, futbolun kalitesini düşürmek gibi geliyor" dedi. Maçı "muhteşem bir gösteri" ve koçluk kariyerinin en iyi performanslarından biri olarak nitelendiren Michel, Kounde ile ilgili tekil olaydan bağımsız olarak takımının sıkı çalışmasının puanları hak ettiğini vurguladı.
Michel ayrıca, öne çıkan oyuncu Daley Blind'i ve Barça kalecisi Joan Garcia'yı övme fırsatını da kaçırmadı. Blind'in performansını, yüksek pres yapan takımlara karşı savunmada "usta sınıfı" olarak nitelendirdi ve Garcia'yı maçın ilk dakikalarında "Barça'nın en iyi oyuncusu" olarak övdü. Michel'e göre, bu zafer, lig liderinden puan almayı bile beklemiyordu bir kulüp için "dönüm noktası" niteliğinde.
Barça teknik direktörü Flick, tartışmalı karara odaklanmayı reddetti ve bunu takımının yenilgisinin bahanesi olarak kullanmayacağını söyledi. "Ne düşünüyorsunuz? Faul, değil mi? Daha fazla söze gerek yok" diyen Flick, daha sonra "İyi oynamış olsaydık, kararı eleştirebilirdim... ama bunun bahane olarak kullanılmasını istemiyorum" diye ekledi.
Dönüm noktaları ve kaçırılan fırsatlar
Cubarsi'nin açılış golü, genç savunma oyuncusu için bir dönüm noktası oldu ve La Liga'daki ilk golünü attı. Henüz 19 yaşında olan oyuncu, son haftalarda istikrarlı bir performans sergileyemeyen savunma hattının birkaç parlak noktasından biri olmaya devam ediyor. Ancak, Barcelona'nın tüm turnuvalarda üst üste dördüncü maçında da gol yemeden bitirememesi, bu dönüm noktasını gölgede bıraktı.
Yamal'ın penaltı kaçırması, bu sezon başka açılardan sansasyonel bir performans sergileyen genç kanat oyuncusu için istatistiksel olarak giderek artan bir anomaliye eklendi. Bu, profesyonel kariyerinde ilk kez bir üst düzey maçta penaltıdan gol atamadı.
Flick için kritik iki hafta
Barcelona, Real Madrid'in Osasuna karşısında farkı 5 puana çıkarmaya çalışmasını izlerken, zorlu bir zihinsel iyileşme dönemine giriyor. Hafta ortasında maçları olmayan Flick, zaman açısından lüks bir durumda olsa da, büyük bir baskı altında. Levante ile oynanacak maç, özellikle Copa del Rey yarı finalinin ikinci ayağı yaklaşırken, sezon ortasında yaşanan çöküşün tam bir krize dönüşmesini önlemek için "kazanılması gereken" bir maç haline geldi.
Girona, matematiksel olarak güvenliğini sağlamak için orta sıralarda yer alan rakibiyle karşılaşacağı deplasman maçında bu ivmeyi sürdürmeye çalışacak. Echeverri'nin gelişimi, Avrupa futboluna uyum sağlamaya devam ederken City Football Group için önemli bir konu olmaya devam ediyor.
