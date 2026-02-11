Getty Images Sport
Everton yıldızı Jack Grealish, 210 bin sterlinlik Lamborghini'siyle kırmızı ışıkta geçtiği için yüksek mahkeme cezasına çarptırıldı.
Grealish, sürücüyü teşhis edemediği için suçlu bulundu
Grealish, lüks süper arabasıyla yaptığı trafik ihlali nedeniyle önemli bir mahkeme masrafı ve ehliyetine ceza puanı aldı. Şu anda Manchester City'den kiralık olarak Goodison Park'ta forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, geçen yılın sonlarında Lamborghini'siyle trafik ihlali yaparken kameraya yakalandıktan sonra Merseyside Polisi tarafından yargılandı.
Dava, geçen hafta Liverpool Sulh Ceza Mahkemesi'nde, sanığın mahkemeye gelmesine gerek kalmadan küçük suçları ele almak için kullanılan bir yöntem olan kapalı kapılar ardında 'tek yargıçlı yargılama' ile görüldü. Grealish, trafik suçu nedeniyle değil, yetkililer tarafından talep edildiğinde sürücünün kimliği ile ilgili bilgileri vermemekten suçlu bulundu.
Sulh yargıcı Paul Farquhar, İngiltere milli takım oyuncusunun ehliyetine altı ceza puanı verdi. Puanlara ek olarak, Grealish toplam 1.044 sterlin tutarında para cezasına çarptırıldı. Bu tutar, 660 sterlin para cezası, 120 sterlin dava masrafları ve 264 sterlin mağdur ek ücretini içeriyordu. Kırmızı ışıkta geçme suçlaması, sürücünün kimliğinin tespit edilememesi nedeniyle verilen mahkumiyet kararının ardından polis tarafından geri çekildi.
Olay, Aston Villa maçı öncesindeki gece meydana geldi.
Mahkeme, Grealish'in önemli bir Premier Lig maçına çıkmasından sadece birkaç saat önce meydana gelen olayın yaşandığı geceye ilişkin ayrıntılı bilgileri dinledi. Merseyside Polisi'nin daha güvenli yollar birimi müdürü Kevin Scott, 210.000 sterlin değerindeki gök mavisi Lamborghini'nin Liverpool şehir merkezinin dışındaki Leeds Street ve Vauxhall Road'da görüldüğünü belirten bir tanık ifadesinde bulundu.
Scott yazılı ifadesinde, "12 Eylül 2025 saat 23:36'da, bir Lamborghini motorlu araç... Merseyside, Liverpool'daki Leeds Street/Vauxhall Road üzerinde seyir halindeyken, trafik ışığı kırmızıya döndükten 1,4 saniye sonra ışığı geçti" dedi.
İhlal, Everton'ın Grealish'in eski kulübü Aston Villa ile evinde oynadığı maçın arifesinde meydana geldi. Orta saha oyuncusu ertesi gün oynanan ve 0-0 berabere biten maçta forma giydi. Olayın ardından polis, Manchester'daki bir adrese kovuşturma niyetini bildiren bir mektup göndererek kayıtlı araç sahibinden sürücünün kimliğini tespit etmesini istedi. Cevap alınamayınca, Kasım ayında Cheshire'daki 5,6 milyon sterlin değerindeki bir mülke ikinci bir mektup gönderildi. Grealish bu taleplere uymadı ve bu da kovuşturmaya yol açtı.
Kiralık yıldızın sezonu sona erdi
Yasal sorunlar, pazartesi günü 2025-26 sezonunun erken sona erdiğini doğrulayan hücum orta saha oyuncusu için zorlu bir haftayı taçlandırdı. Grealish, ayağındaki stres kırığını düzeltmek için ameliyat oldu. Bu sakatlık, Toffees'teki kiralık sözleşmesinin geri kalanında onu sahalardan uzak tutacak.
Grealish, hastane yatağından Instagram'a girerek milyonlarca takipçisine üzücü bir haber verdi. "Sezonun böyle bitmesini istemedim ama futbol böyle, çok üzücü" yazan Grealish, yazının yanına ameliyat sonrası iyileşme sürecinde çekilmiş bir fotoğrafını ekledi.
Bu sakatlık, 100 milyon sterlinlik oyuncunun yaratıcılığının sezonun son aylarında takımını tehlikeden kurtaracağını umut eden Everton için büyük bir darbe oldu. Bunun yerine Grealish, yaz aylarında ana kulübü Manchester City'ye dönmeye hazırlanırken uzun bir rehabilitasyon dönemiyle karşı karşıya.
Rekor kıran transfer ve belirsiz gelecek
Grealish, 2021 yılında Aston Villa'dan Etihad Stadyumu'na 100 milyon sterlinlik transferiyle tarihin en pahalı İngiliz futbolcusu olmaya devam ediyor. Ancak Merseyside'daki performansı karışık ve bu son saha dışı olay, kariyerindeki çalkantılı döneme bir yenisini daha ekliyor.
1.044 sterlinlik para cezası, yıldız oyuncunun haftalık maaşının çok küçük bir kısmını oluştursa da, altı ceza puanı birikmesi önemli bir yaptırımdır. Grealish, geçen hafta benzer suçlardan yargılanan 2.101 sanıktan biriydi, bu da bölgedeki yol güvenliği konusunda sıkı önlemler alındığını gösteriyor.
Ameliyat sonrası iyileşme sürecine başlayan oyuncunun odak noktası, kulüp düzeyindeki geleceği olacak. Everton'daki kiralık sözleşmesi fiilen sona ermiş ve Manchester City'deki uzun vadeli rolüyle ilgili sorular devam ederken, 30 yaşındaki oyuncu tam olarak iyileştiğinde önemli bir yaz dönemi geçirecek. Ancak şimdilik, Liverpool yollarında geçirdiği pahalı bir gecenin sonuçlarıyla başa çıkmak zorunda.
