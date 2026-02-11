Everton yıldızı Jack Grealish, 210 bin sterlinlik Lamborghini'siyle kırmızı ışıkta geçtiği için yüksek mahkeme cezasına çarptırıldı.

Grealish, lüks süper arabasıyla yaptığı trafik ihlali nedeniyle önemli bir mahkeme masrafı ve ehliyetine ceza puanı aldı. Şu anda Manchester City'den kiralık olarak Goodison Park'ta forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, geçen yılın sonlarında Lamborghini'siyle trafik ihlali yaparken kameraya yakalandıktan sonra Merseyside Polisi tarafından yargılandı.

Dava, geçen hafta Liverpool Sulh Ceza Mahkemesi'nde, sanığın mahkemeye gelmesine gerek kalmadan küçük suçları ele almak için kullanılan bir yöntem olan kapalı kapılar ardında 'tek yargıçlı yargılama' ile görüldü. Grealish, trafik suçu nedeniyle değil, yetkililer tarafından talep edildiğinde sürücünün kimliği ile ilgili bilgileri vermemekten suçlu bulundu.

Sulh yargıcı Paul Farquhar, İngiltere milli takım oyuncusunun ehliyetine altı ceza puanı verdi. Puanlara ek olarak, Grealish toplam 1.044 sterlin tutarında para cezasına çarptırıldı. Bu tutar, 660 sterlin para cezası, 120 sterlin dava masrafları ve 264 sterlin mağdur ek ücretini içeriyordu. Kırmızı ışıkta geçme suçlaması, sürücünün kimliğinin tespit edilememesi nedeniyle verilen mahkumiyet kararının ardından polis tarafından geri çekildi.