Everton maçında Man Utd oyuncularının puanları: Benjamin Sesko'nun ilk 11'de başlaması gereken nedenler! Forvet, Red Devils'ın ilk dörtte yer alma yolunda ilerlerken YINE süper yedek olarak oynadı

Senne Lammens (8/10):

İlk 10 saniyede Thierno Barry'nin hücumunda şanslı bir şekilde kurtuldu, ancak kısa sürede kendine geldi ve galibiyette önemli rol oynadı. Garner'ın serbest vuruşunu ve Harrison Armstrong'un şutunu iyi kurtardı, ancak en iyisini sona sakladı ve Michael Keane'in şutunu muhteşem bir uçarak kurtarışla önledi. Ayrıca hava toplarını da sakin ve rahat bir şekilde karşıladı.

Diogo Dalot (7/10):

İlk yarıda United'ın en aktif oyuncusuydu ve ikinci yarıda da iyi bir performans sergiledi, yorulmadan kanadında koşuşturdu.

Harry Maguire (8/10):

Her ne kadar bir hatası onu zor durumda bıraksa da ve Yoro onun hatasını düzeltmek zorunda kalsa da, maç boyunca iyi bir öngörü sergiledi. İkinci yarıda örnek oldu ve Everton'ın ona attığı her tehlikeli topu uzaklaştırdı.

Leny Yoro (8/10):

Hızıyla Maguire'ı zor durumdan kurtardı ve onunla birlikte oldukça iyi savunma yaptı, ayrıca gerektiğinde United'ın ileriye çıkmasına yardımcı olmak için adım attı.

Luke Shaw (6/10):

Sol kanattan ilerlemede zorlandı, ancak savunmada gayretliydi.