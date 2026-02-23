Everton maçında Man Utd oyuncularının puanları: Benjamin Sesko'nun ilk 11'de başlaması gereken nedenler! Forvet, Red Devils'ın ilk dörtte yer alma yolunda ilerlerken YINE süper yedek olarak oynadı

İlk yarı her anlamda unutulabilir bir maçtı ve ikinci yarıda da pek eğlenceli bir maç olmadı, ancak United, üç yeni transferinin ortak çabaları sayesinde golü buldu. Matheus Cunha, Bryan Mbeumo'ya diyagonal bir pas attı, Mbeumo ileriye doğru koştu ve son üçte birde yerini alan Sesko'ya pas verdi, Sesko da acımasız bir vuruşla golü attı.
United direndi ve Harry Maguire, Luke Shaw ve özellikle Senne Lammens, gerçek anlamda bir galibiyet elde etmek için ellerinden geleni yaptılar. Bu galibiyet, Michael Carrick'e beş maçta beşinci galibiyetini kazandırdı ve United'ın dördüncü sıradaki yerini sağlamlaştırarak Chelsea ve Liverpool'a karşı üç puanlık bir fark açtı.
GOAL, Hill Dickinson Stadyumu'ndaki Man United oyuncularını değerlendiriyor...