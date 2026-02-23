Goal.com
Everton maçında Man Utd oyuncularının puanları: Benjamin Sesko'nun ilk 11'de başlaması gereken nedenler! Forvet, Red Devils'ın ilk dörtte yer alma yolunda ilerlerken YINE süper yedek olarak oynadı

Benjamin Sesko, yedek kulübesinden çıkarak Manchester United'ı Everton'da 1-0'lık zorlu ve hak edilmemiş bir galibiyete taşıdı. Bu galibiyet, Premier League'de ilk dörtte bitirme hedefinde paha biçilmez bir değer taşıyor. Slovenyalı oyuncu, üst üste altıncı maçta yedek kulübesinde başladı, ancak dört maçta üçüncü kez fark yarattı ve 71. dakikada kritik golü attı.

İlk yarı her anlamda unutulabilir bir maçtı ve ikinci yarıda da pek eğlenceli bir maç olmadı, ancak United, üç yeni transferinin ortak çabaları sayesinde golü buldu. Matheus Cunha, Bryan Mbeumo'ya diyagonal bir pas attı, Mbeumo ileriye doğru koştu ve son üçte birde yerini alan Sesko'ya pas verdi, Sesko da acımasız bir vuruşla golü attı.

United direndi ve Harry Maguire, Luke Shaw ve özellikle Senne Lammens, gerçek anlamda bir galibiyet elde etmek için ellerinden geleni yaptılar. Bu galibiyet, Michael Carrick'e beş maçta beşinci galibiyetini kazandırdı ve United'ın dördüncü sıradaki yerini sağlamlaştırarak Chelsea ve Liverpool'a karşı üç puanlık bir fark açtı.

GOAL, Hill Dickinson Stadyumu'ndaki Man United oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Senne Lammens (8/10):

    İlk 10 saniyede Thierno Barry'nin hücumunda şanslı bir şekilde kurtuldu, ancak kısa sürede kendine geldi ve galibiyette önemli rol oynadı. Garner'ın serbest vuruşunu ve Harrison Armstrong'un şutunu iyi kurtardı, ancak en iyisini sona sakladı ve Michael Keane'in şutunu muhteşem bir uçarak kurtarışla önledi. Ayrıca hava toplarını da sakin ve rahat bir şekilde karşıladı.

    Diogo Dalot (7/10):

    İlk yarıda United'ın en aktif oyuncusuydu ve ikinci yarıda da iyi bir performans sergiledi, yorulmadan kanadında koşuşturdu.

    Harry Maguire (8/10):

    Her ne kadar bir hatası onu zor durumda bıraksa da ve Yoro onun hatasını düzeltmek zorunda kalsa da, maç boyunca iyi bir öngörü sergiledi. İkinci yarıda örnek oldu ve Everton'ın ona attığı her tehlikeli topu uzaklaştırdı.

    Leny Yoro (8/10):

    Hızıyla Maguire'ı zor durumdan kurtardı ve onunla birlikte oldukça iyi savunma yaptı, ayrıca gerektiğinde United'ın ileriye çıkmasına yardımcı olmak için adım attı. 

    Luke Shaw (6/10):

    Sol kanattan ilerlemede zorlandı, ancak savunmada gayretliydi.

    Orta saha

    Kobbie Mainoo (5/10):

    Oldukça sessizdi, en iyi anı ceza sahası yakınında yaptığı iki umut verici driplingdi, ancak top ayağının altında kaldı.

    Casemiro (5/10):

    Çok paslanmış görünüyordu. Birkaç kez hız konusunda geride kaldı ve Fernandes'i serbest bırakmak için iyi bir fırsatı pasını fazla sert atarak kaçırdı.

    Bruno Fernandes (5/10):

    Pasları engellendiğinde veya şutları hedeften çok uzak olduğunda sık sık hayal kırıklığına uğradı. Sonunda sahadan gülümseyerek ayrıldı, ancak bu sefer United'ı kurtaran o değildi.

    Saldırı

    Amad Diallo (5/10):

    İlk yarıda United'ın tek unutulmaz şutunu attı, ancak James Tarkowski bu şutu uzaklaştırdı. Ondan sonra pek bir varlık gösteremedi ve Sesko ile değiştirildiğinde buna itiraz edemedi.

    Bryan Mbeumo (6/10):

    Şut yeteneğini sergileyemedi - ilk yarıda iyi bir fırsatı kaçırdı, ardından dar açıdan da olsa yakın mesafeden şutu üstten dışarıya gitti. Ancak moralini bozmadı ve Sesko'ya gol pasını verdi.

    Matheus Cunha (6/10):

    İlk yarıda oyuna girmekte zorlandı ve düşmesi nedeniyle sona eren umut verici bir dripling, maçı özetledi. Ancak golü tetikleyen Mbeumo'ya yaptığı muhteşem çapraz pası için övgüyü hak ediyor.

    Yedekler ve Menajer

    Benjamin Sesko (8/10):

    Maçı kazanmak için acımasız bir son vuruş yaptı ve bir gol daha atmalıydı. Dört maçta üçüncü golünü attıktan sonra, maça başlamak için ne yapması gerektiğini merak ediyor olmalı.

    Noussair Mazraoui (6/10):

    Mbeumo'nun yerine girdikten sonra skoru korumak için iyi bir iş çıkardı.

    Ayden Heaven (N/A):

    Uzatma dakikalarında oyuna girdi.

    Michael Carrick (7/10):

    Performansı bir kenara bırakırsak, bazen çirkin bir galibiyet de gerekir ve yaptığı değişiklikler işi halletmeye yardımcı oldu ve takıma Chelsea ve Liverpool karşısında nefes alma fırsatı verdi.

