Everton güvenliği, kimlik konusunda yaşanan karışıklık nedeniyle Manchester United teknik direktörü Michael Carrick'in oğlunu neredeyse dışarı atıyordu

Carrick, United'ın geçici teknik direktörü olarak göreve başladığı ilk dönemde inanılmaz bir başlangıç yaptı ve birçok kişi, bu iyi performansın devam etmesi halinde bu görevi kalıcı olarak üstlenip üstlenmeyeceğini merak ediyor.

Matheus Cunha, Ocak ayı sonlarında Arsenal'e karşı kazanılan zafer öncesinde eski orta saha oyuncusunun cesaretinden ne kadar etkilendiğini hatırlatarak Carrick'i övdü.

Cunha, "O, Manchester United'da oyuncu olarak birçok şampiyonluk kazanmış biri. Premier League'i birkaç kez kazandı. Bu sporun efsanesi olan Alex Ferguson'un öğrencisiydi. Burada kazanmak için ne gerektiğini biliyor. Taktiksel konulardan daha çok, Carrick'in kulübü temsil eden yolları bilen biri olarak çok şey kattığına inanıyorum.

"Arsenal çok güçlü bir takım, ama Emirates'te büyük bir cesaretle oynadık. Geride kaldığımızda bile, hiçbir an başımızı eğmedik veya oyun planımızdan vazgeçmedik. Bu, kazanma zihniyetiyle, koçun hafta boyunca hazırladığı plana inanmakla ilgili. Herkese karşı koyabileceğimize inanmak için buna ihtiyacımız var. Kariyerde iz bırakan maçlardan biriydi. Asla unutmayacağım."

Carrick, sezon sonuna kadar bu güzel günlerin devam etmesini umuyor. United'ın bir sonraki maçı, Old Trafford'da Crystal Palace ile oynanacak, ardından St James' Park'ta Newcastle United'ı ziyaret edecekler.