Everton güvenliği, kimlik konusunda yaşanan karışıklık nedeniyle Manchester United teknik direktörü Michael Carrick'in oğlunu neredeyse dışarı atıyordu
Manchester United, Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutlarını artırdı
United, Pazartesi günü Everton'a karşı dramatik bir galibiyet elde ettikten sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını sürdürüyor. Maç 71. dakikaya kadar golsüz devam etti, ancak oyuna sonradan giren Sesko, Red Devils'ı beşinci ve altıncı sırada yer alan Chelsea ve Liverpool'un üç puan önünde, ilk dört sıraya taşıyan golü attı.
Bu galibiyet, Ruben Amorim'in kovulmasının ardından sezon sonuna kadar United'ın teknik direktörlüğüne getirilen Carrick'in yenilmezlik serisini sürdürdü. Carrick, göreve geldiği altı maçın beşini kazandı.
Carrick'in oğlu stadyumdan neredeyse atılıyordu
United'ın kutlamalarına tanık olanlar arasında, United'ın 18 yaş altı takımının bir parçası olan ve Merseyside'da A takımını izlemek için seyahat eden Jacey Carrick de vardı.
Maç bittikten sonra, 15 yaşındaki genç, babasının maç sonrası görevlerini bitirmesini beklerken, Everton'ın güvenlik ekibinden bir üye yanına yaklaşarak, orada bulunmak için gerekli belgelere sahip olup olmadığını sordu.
Biraz garip geçen bu karşılaşma sırasında Jacey sadece "Michael Carrick ile birlikteyim" diye cevap verdi. Jacey'nin kısa bir süre uzaklaştırıldıktan sonra babasıyla birlikte galibiyeti kutlamak için geri getirildiği bildirildi.
Jacey, babasının etkileyici kariyerini taklit etmeyi umuyor.
Jacey, babası kadar başarılı bir profesyonel kariyer yapmak istiyorsa yapması gereken çok şey var. Michael, ilk olarak West Ham United'da adını duyurduktan sonra Tottenham Hotspur'a transfer oldu ve burada iki sezon oynadıktan sonra 2006 yılında Manchester United'a transfer oldu.
Carrick, Sir Alex Ferguson yönetimindeki United ile beş Premier League şampiyonluğu ve 2007-08 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile birçok başka başarıya imza attı. Ayrıca İngiltere milli takımında 34 kez forma giydi ve birçok taraftar, onun milli takımda daha fazla forma giymesi gerektiğini düşünüyor.
Jacey ise daha önce United'ın 16 yaş altı takımının kaptanlığını yapmış ve United ve İngiltere efsanesi Wayne Rooney'nin oğlu Kai Rooney ile birlikte oynamıştı.
Michael'ın 'cesareti' United yıldızı tarafından övüldü
Carrick, United'ın geçici teknik direktörü olarak göreve başladığı ilk dönemde inanılmaz bir başlangıç yaptı ve birçok kişi, bu iyi performansın devam etmesi halinde bu görevi kalıcı olarak üstlenip üstlenmeyeceğini merak ediyor.
Matheus Cunha, Ocak ayı sonlarında Arsenal'e karşı kazanılan zafer öncesinde eski orta saha oyuncusunun cesaretinden ne kadar etkilendiğini hatırlatarak Carrick'i övdü.
Cunha, "O, Manchester United'da oyuncu olarak birçok şampiyonluk kazanmış biri. Premier League'i birkaç kez kazandı. Bu sporun efsanesi olan Alex Ferguson'un öğrencisiydi. Burada kazanmak için ne gerektiğini biliyor. Taktiksel konulardan daha çok, Carrick'in kulübü temsil eden yolları bilen biri olarak çok şey kattığına inanıyorum.
"Arsenal çok güçlü bir takım, ama Emirates'te büyük bir cesaretle oynadık. Geride kaldığımızda bile, hiçbir an başımızı eğmedik veya oyun planımızdan vazgeçmedik. Bu, kazanma zihniyetiyle, koçun hafta boyunca hazırladığı plana inanmakla ilgili. Herkese karşı koyabileceğimize inanmak için buna ihtiyacımız var. Kariyerde iz bırakan maçlardan biriydi. Asla unutmayacağım."
Carrick, sezon sonuna kadar bu güzel günlerin devam etmesini umuyor. United'ın bir sonraki maçı, Old Trafford'da Crystal Palace ile oynanacak, ardından St James' Park'ta Newcastle United'ı ziyaret edecekler.
