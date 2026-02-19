Ethan Nwaneri, Mikel Arteta'nın oyunla ilgili endişelerini gidermesinin ardından yeni teknik direktörle Marsilya'da büyük bir atılım yapmaya hazırlanıyor

Nwaneri, Fransız devi Marsilya'nın gemiyi dengelemek için yeni bir teknik direktör atamasıyla zamanında bir destek aldı. Bu ayın başlarında De Zerbi'nin ani ayrılışı, İtalyan teknik adamın Arsenal'i geçici transferi onaylamaya ikna etmedeki önemli rolü göz önüne alındığında, başlangıçta Arsenal ve genç yetenek için önemli bir gerileme olarak görüldü. De Zerbi, bu transferin başlıca savunucusuydu ve Güney Fransa'da teknik direktörlük ortamının aniden değişmesiyle Nwaneri belirsizlik içinde kaldı.

Sahne arkasında kaotik bir dönem yaşanmasına rağmen - spor direktörü Medhi Benatia'nın 48 saat içinde ayrılıp görevine geri dönmesi dikkat çekiciydi - Marsilya, teknik direktörlük boşluğunu doldurmak için kararlı bir şekilde hareket etti. Marsilya Çarşamba günü Beye'nin görevi devraldığını duyurdu. Eski Newcastle United savunmacısı, başarılı bir futbol kariyeri boyunca Marsilya'yı temsil ettiği için yerel taraftarlar tarafından tanınan bir isim ve şimdi taktiksel bir kimliğe ihtiyaç duyan kulübe geri dönüyor.

Bu atama, Marsilya yönetimi tarafından cesur bir hamle olarak görülüyor, özellikle de 48 yaşındaki teknik adamın geçen hafta Rennes'ten dört maçlık bir mağlubiyet serisinin ardından kovulduğu düşünülürse. Ancak, Kasım ayından bu yılın başına kadar Rennes'i dokuz maçta sekiz galibiyete taşıdığı göz önüne alındığında, genel performansı son birkaç maçından daha fazlasını gösteriyor.