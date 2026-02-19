AFP
Ethan Nwaneri, Mikel Arteta'nın oyunla ilgili endişelerini gidermesinin ardından yeni teknik direktörle Marsilya'da büyük bir atılım yapmaya hazırlanıyor
Beye, Stade Velodrome'da görevi devraldı
Nwaneri, Fransız devi Marsilya'nın gemiyi dengelemek için yeni bir teknik direktör atamasıyla zamanında bir destek aldı. Bu ayın başlarında De Zerbi'nin ani ayrılışı, İtalyan teknik adamın Arsenal'i geçici transferi onaylamaya ikna etmedeki önemli rolü göz önüne alındığında, başlangıçta Arsenal ve genç yetenek için önemli bir gerileme olarak görüldü. De Zerbi, bu transferin başlıca savunucusuydu ve Güney Fransa'da teknik direktörlük ortamının aniden değişmesiyle Nwaneri belirsizlik içinde kaldı.
Sahne arkasında kaotik bir dönem yaşanmasına rağmen - spor direktörü Medhi Benatia'nın 48 saat içinde ayrılıp görevine geri dönmesi dikkat çekiciydi - Marsilya, teknik direktörlük boşluğunu doldurmak için kararlı bir şekilde hareket etti. Marsilya Çarşamba günü Beye'nin görevi devraldığını duyurdu. Eski Newcastle United savunmacısı, başarılı bir futbol kariyeri boyunca Marsilya'yı temsil ettiği için yerel taraftarlar tarafından tanınan bir isim ve şimdi taktiksel bir kimliğe ihtiyaç duyan kulübe geri dönüyor.
Bu atama, Marsilya yönetimi tarafından cesur bir hamle olarak görülüyor, özellikle de 48 yaşındaki teknik adamın geçen hafta Rennes'ten dört maçlık bir mağlubiyet serisinin ardından kovulduğu düşünülürse. Ancak, Kasım ayından bu yılın başına kadar Rennes'i dokuz maçta sekiz galibiyete taşıdığı göz önüne alındığında, genel performansı son birkaç maçından daha fazlasını gösteriyor.
Taktiksel değişiklik Arsenal'den kiralık oyuncuyu avantajlı konuma getiriyor
Londra'dan izleyenler için çok önemli olan bir nokta, Beye'nin taktiksel tercihlerinin Nwaneri'nin en iyi formunu yeniden keşfetmesi için mükemmel bir platform sağlayabileceğidir. Rennes'de geçirdiği başarılı dönem boyunca ve hatta görevinin son zorlu haftalarında bile Beye, sürekli olarak beşli veya üçlü savunma sistemini tercih etti. Bu yapısal seçimin, Marsilya'daki yeni rolünün temelini oluşturması ve Nwaneri'nin becerileriyle mükemmel bir uyum içinde olan yaratıcı orta saha oyuncuları için özel bir rol yaratması bekleniyor. İki destekleyici 10 numara oyuncusundan biri olarak görev yapan Arsenal'in genç oyuncusu, Lens'e karşı oynadığı ilk maçında 13. dakikada attığı golle neden bu kadar yüksek puan aldığını gösterdi.
Taktiksel bir yeniden yapılanma ihtiyacı, kulübün son maçı olan Strasbourg ile 2-2 berabere kaldığı maçta, İngiltere genç milli takım oyuncusunun yedek kulübesinde kalmasıyla daha da belirgin hale geldi. Sezonun geri kalanında Avrupa kupalarında oynayacak bir maçı kalmayan Nwaneri, kendisini en etkili pozisyona yerleştirecek bir sistem kurmaya hazır bir teknik direktörün gelmesinden büyük memnuniyet duyacaktır. Arteta, oyuncunun gelişimi hakkında şunları söyledi: "Sonunda, o anki durumu ve bağlamı anlayarak karar vermemiz gerekiyor. Kulüp ve Ethan için en iyi karar, onun gidip farklı bir ortam deneyimlemesi oldu."
Arteta, Ocak ayındaki kararı açıklıyor
Emirates'teki mevcut kadro sorunları göz önüne alındığında, 18 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak gönderdiği için pişmanlık duyup duymadığı sorulduğunda Arteta, sezonun öngörülemezliği konusunda samimi bir yanıt verdi. "Bunu söylemek kolay. Kararı verdikten sonra, Mikel [Merino]'nun beş ay boyunca sahalardan uzak kalacağını ve Kai [Havertz]'in de aynı durumu yaşayacağını kim tahmin edebilirdi?" diye konuştu Arsenal teknik direktörü.
İspanyol teknik adam, Premier League şampiyonluğu için mücadele eden takımın şu anda kısa vadede kadro seçimi konusunda sorunlar yaşamasına rağmen, oyuncunun uzun vadeli gelişiminin öncelikli olduğunu vurguladı. Kiralamanın, genç futbol ile profesyonel futbol arasındaki boşluğu doldurmak için tasarlandığını ve Londra'da kalmasının bu hedefe ulaşmayı engelleyebileceğini belirtti.
Beye'nin rehberliğinde yeni bir başlangıç
Şimdi tüm gözler Stade Velodrome'a çevrilecek ve Beye'nin genç oyuncuyu ilk 11'e dahil etme vizyonunu gerçekleştirebilecek mi diye izlenecek. Marsilya taraftarları Ligue 1'de ilk üçe dönmek için acil sonuçlar talep ettiği için geçiş dönemi kısa olacak. Nwaneri için teknik direktör değişikliği, profilini beğenen bir teknik direktör altında takımın yaratıcı merkezi olabileceğini kanıtlamak için "yeni bir başlangıç" anlamına geliyor.
Beye'nin tercih ettiği 3-4-2-1 dizilişi ile Nwaneri'nin mükemmel formu arasındaki taktiksel uyum, genç oyuncunun bu hafta sonu kadroya geri dönebileceğini gösteriyor. Avrupa kupalarının baskısı ortadan kalktığı için, odak noktası tamamen ligdeki istikrarlı performansa yöneldi. Marsilya, Cuma günü Brest deplasmanında Ligue 1'e geri dönecek.
