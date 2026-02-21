Estevao Willian, Liam Rosenior tarafından Burnley ile oynanacak maç için Chelsea kadrosuna neden dahil edilmedi?

Cumartesi günkü maçta Parker, Stamford Bridge'e geri dönecek ve Burnley teknik direktörü bunun özel bir olay olacağını kabul ediyor. O, gazetecilere şunları söyledi: "Evet, öyle. Açıkçası, Chelsea'de bir süre geçirdim ve gerçekten de farklı nedenlerden dolayı iyi bir deneyim oldu.

Ama evet, harika bir futbol kulübü ve tabii ki kısa sürede orada harika işler başaran Liam'a karşı oynayacağım. Onun genç bir teknik direktör olarak gelişimini izledim, Wayne'in Derby'deki yardımcısıyken tanışmıştım. Orada çalıştı ve Strasbourg'da, yurtdışında, harika bir iş çıkardı, bu nasıl bir his, elbette. Evet, iyi iş çıkardı ve maçı sabırsızlıkla bekliyoruz."