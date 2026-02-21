Getty
Estevao Willian, Liam Rosenior tarafından Burnley ile oynanacak maç için Chelsea kadrosuna neden dahil edilmedi?
Chelsea, Burnley'i ağırlarken Estevao yok
Chelsea teknik direktörü Liam Rosenior, Burnley ile oynayacak kadrosunu açıkladı ve Estevao kadroda yer almadı. Rosenior, Enzo Maresca'nın yerine teknik direktörlük görevini devraldığından bu yana 11 maçta 8 galibiyet aldı ve Clarets karşısında bu iyi formunu sürdürmeyi hedefliyor. Rosenior, maçın hücumunda Joao Pedro, Cole Palmer, Pedro Neto ve Enzo Fernandez'i kadroya dahil ederken, Andrey Santos orta sahada Moises Caicedo ile birlikte oynayacak. Robert Sanchez, Reece James, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah ve Malo Gusto'dan oluşan savunma hattının arkasında, her zamanki yerinde yer alacak.
Chelsea XI: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Gusto; Santos, Caicedo; Palmer, Fernandez, Neto; Joao Pedro
Rosenior, Estevao hakkında güncel bilgi verdi
Rosenior, maçın başlamasından önce bir güncelleme yaptı. Gazetecilere şunları söyledi: "Maalesef dün antrenman sırasında hamstringinde bir ağrı hissetti. Şu anda çok ciddi bir şey olmadığından emin olmak için tarama yapıyoruz, ancak bugünki maçta oynayamayacak ve durumunu göreceğiz."
Rosenior uyarıda bulunuyor
Rosenior, hafta başında Arsenal'in Wolves ile berabere kaldığını gördükten sonra takımına maç öncesinde odaklanmalarını söyledi. Gazetecilere şunları söyledi: "Bunun sadece rehavet olduğunu düşünmüyorum. Wolves dün olağanüstü bir performans sergiledi, maçı izledim. Bu lig şu anda çok güçlü. Her takım herkesi yenebilir. Bu yüzden ligde birçok takımın puanları birbirine çok yakın. Yapmamız gereken şey, kendi performansımıza odaklanmak. Kendimizi doğru şekilde hazırlamalıyız. Ama benim tercih ettiğim yol, Wolves'la oynasak da, yarın Burnley'le oynasak da, Manchester City veya Arsenal'le oynasak da, sürecimizde tutarlı olmak. Sürecimiz aynı. Performansınızda tutarlı olabilmek için böyle olması gerekir."
Parker Chelsea'ye geri dönüyor
Cumartesi günkü maçta Parker, Stamford Bridge'e geri dönecek ve Burnley teknik direktörü bunun özel bir olay olacağını kabul ediyor. O, gazetecilere şunları söyledi: "Evet, öyle. Açıkçası, Chelsea'de bir süre geçirdim ve gerçekten de farklı nedenlerden dolayı iyi bir deneyim oldu.
Ama evet, harika bir futbol kulübü ve tabii ki kısa sürede orada harika işler başaran Liam'a karşı oynayacağım. Onun genç bir teknik direktör olarak gelişimini izledim, Wayne'in Derby'deki yardımcısıyken tanışmıştım. Orada çalıştı ve Strasbourg'da, yurtdışında, harika bir iş çıkardı, bu nasıl bir his, elbette. Evet, iyi iş çıkardı ve maçı sabırsızlıkla bekliyoruz."
Chelsea'nin sıradaki rakibi Arsenal
Chelsea'nin bir sonraki maçı, Premier Lig'de Emirates'te Arsenal ile oynanacak. Rosenior'un Chelsea teknik direktörü olarak aldığı tek iki yenilgi, Carabao Kupası'nda Arsenal'e karşıydı ve bir hafta sonra takımının yine Gunners'a yenilmesini istemiyor.
