Estevao Willian, Chelsea'nin genç yıldızı Neymar'ı örnek almayı hedeflerken, neden Man Utd transferini reddettiğini açıkladı

Estevao'nun Chelsea'yi seçmesinin başlıca nedeni, sahada doğrudan aksiyona dahil olma garantisiydi. Bu, onun dünyanın en iyi oyuncularından biri olmak için vazgeçilmez bir faktör olarak gördüğü bir unsurdu. Estevao, çocukluk kahramanı Neymar'ın belirlediği standartlara ulaşmanın kendi hedefi olduğunu açıkça itiraf etti. Chelsea'nin, büyük sahnede potansiyelini kanıtlaması için daha net bir yol sunduğunu düşünüyordu.

Estevao, The Sun gazetesine şunları söyledi: "Ailem diğer kulüpleri de inceledi, ama benim dikkatimi çeken Chelsea oldu. Chelsea'nin projesi farklıydı, çünkü bu takım, nasıl desem, size oyunda daha fazla fırsat sunuyor. Chelsea'nin benim için mükemmel bir gelecek olacağını düşündüm, çünkü burada daha fazla süre alabilecektim. Dünyanın en iyi oyuncuları arasında olmak istiyorum. Potansiyelimi ve Chelsea'ye ve tabii ki dünyanın en iyi oyuncuları arasında olmaya neler katabileceğimi biliyorum."

Oyun stiline ilham veren kişi hakkında kısaca şunları söyledi: "Neymar. O seviyeye ulaşıp ulaşamayacağımı göreceksiniz."