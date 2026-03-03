Getty
Estevao Willian, Chelsea'nin genç yıldızı Neymar'ı örnek almayı hedeflerken, neden Man Utd transferini reddettiğini açıkladı
Chelsea'nin genç oyuncuları takıma entegre etme stratejisi neden öne çıktı?
Estevao'nun Chelsea'ye katılma kararı tesadüf değildi, aksine kulübün vizyonunu dikkatlice değerlendirdikten sonra alınan bir karardı. The Sun'ın haberine göre, Palmeiras'tan transferi kesinleştirmeden önce Estevao'nun ailesi ve temsilcileri, diğer birkaç üst düzey İngiliz kulübüyle ciddi görüşmeler yaptı. Manchester United, Tottenham Hotspur ve hatta Nottingham Forest'ın da genç yeteneği kendi kulüplerine çekmek için görüşmeler yaptığı bildirildi. Ancak rakiplerin yoğun ilgisi arasında Chelsea, Brezilyalı uluslararası yeteneğe sunduğu "mükemmel gelecek" önerisiyle öne çıkmayı başardı. The Blues'un en büyük cazibesi, genç oyuncuları doğrudan birinci takım kadrosuna dahil etme konusundaki cesaretiydi. Estevao, diğer taliplerden böyle somut bir söz almamıştı. Onun için, Clearlake Capital ve Todd Boehly'nin genç oyunculardan oluşan bir hanedanlık kurma vizyonu, Stamford Bridge'in tek tercih ettiği yer olmasının en önemli nedeniydi.
Estevao'nun zirveye ulaşmak için cesur planı
Estevao'nun Chelsea'yi seçmesinin başlıca nedeni, sahada doğrudan aksiyona dahil olma garantisiydi. Bu, onun dünyanın en iyi oyuncularından biri olmak için vazgeçilmez bir faktör olarak gördüğü bir unsurdu. Estevao, çocukluk kahramanı Neymar'ın belirlediği standartlara ulaşmanın kendi hedefi olduğunu açıkça itiraf etti. Chelsea'nin, büyük sahnede potansiyelini kanıtlaması için daha net bir yol sunduğunu düşünüyordu.
Estevao, The Sun gazetesine şunları söyledi: "Ailem diğer kulüpleri de inceledi, ama benim dikkatimi çeken Chelsea oldu. Chelsea'nin projesi farklıydı, çünkü bu takım, nasıl desem, size oyunda daha fazla fırsat sunuyor. Chelsea'nin benim için mükemmel bir gelecek olacağını düşündüm, çünkü burada daha fazla süre alabilecektim. Dünyanın en iyi oyuncuları arasında olmak istiyorum. Potansiyelimi ve Chelsea'ye ve tabii ki dünyanın en iyi oyuncuları arasında olmaya neler katabileceğimi biliyorum."
Oyun stiline ilham veren kişi hakkında kısaca şunları söyledi: "Neymar. O seviyeye ulaşıp ulaşamayacağımı göreceksiniz."
Dil engelini aşmak
Chelsea, Estevao'nun Latin Amerikalı oyuncuları bazen zorlayan kültürel uyum sorunlarıyla karşılaşmaması için kapsamlı bir destek sistemi geliştirmiştir. Aynı ülkeden olan Andrey Santos ve Joao Pedro, saha dışında kanat oyuncusu için hem tercüman hem de mentor olarak önemli bir rol oynuyor. Kulüp, Estevao'nun takım arkadaşları ve teknik kadroyla hızlı ve etkili bir şekilde iletişim kurarak karmaşık taktik talimatları anlayabilmesi için Cobham antrenman sahasında özel dil öğretmenleri bile sağladı. Estevao, İngilizce'deki ilerlemesine olan güveni sayesinde, televizyon kameralarının çalışma seanslarından birini kaydetmesine izin verecek kadar rahat hissetti.
Chelsea'nin yeni yıldızına karşı temkinli yaklaşımı
Parlak geleceğine rağmen, Estevao antrenman sırasında hamstring sakatlığı geçirdikten sonra şu anda İngiltere'de fiziksel testlerden geçiyor. Bu durum onu birkaç önemli maçı kaçırmaya zorladı. 2 Mart'ta hafif antrenmanlara başlamasına rağmen, 4 Mart'taki Aston Villa maçı fiziksel durumu için çok erken olacak gibi görünüyor. Chelsea'nin bir sonraki zorluğu, Estevao'nun henüz %100 formda olmamasına rağmen onu oynamaya zorlamadan büyüme momentumunu nasıl koruyacağıdır. Uluslararası maç arası ve yaz transfer dönemi yaklaşırken, Blues yönetimi, yeni yıldızlarının en iyi tıbbi bakımı almasını sağlayarak Chelsea'nin önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne geri dönme yolunda ön saflarda yer almasını sağlamalıdır.
