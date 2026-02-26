Eski West Ham forveti Michail Antonio, ölümcül bir trafik kazasının ardından sürpriz bir transfer gerçekleştirecek

Antonio, yılın başında Leicester ile sözleşme imzalaması bekleniyordu ancak anlaşma gerçekleşmedi. O dönemki teknik direktör Marti Cifuentes, BBC Sport Leicester'a bunun nedenini şöyle açıkladı: "Michail antrenmanda bir sakatlık geçirdi. Küçük bir sakatlık. Çok yazık. Bu, muhtemelen başladığımız süreci devam ettiremeyeceğimiz anlamına geliyor. Transfer dönemi devam ediyor. Diğer seçenekleri değerlendireceğiz."

Cifuentes daha sonra görevinden alındı ve yerine Gary Rowett geçti. Foxes ayrıca mali ihlaller nedeniyle 6 puan düşürüldü ve küme düşme potasında yer alıyor.