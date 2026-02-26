Getty Images
Çeviri:
Eski West Ham forveti Michail Antonio, ölümcül bir trafik kazasının ardından sürpriz bir transfer gerçekleştirecek
Antonio sahalara dönmeye hazırlanıyor
Antonio, kulüple olan sözleşmesi sona erdikten sonra geçen yaz West Ham tarafından serbest bırakıldı. Forvet, West Ham formasıyla 323 maça çıktı ve 83 gol attı, ancak korkunç bir trafik kazası sonucu bacaklarında çok sayıda kırık meydana geldikten sonra bir daha A takımda forma giyemedi. Antonio, kulübün 21 yaş altı takımında forma giydi ve geri döndüğü ilk maçında iki gol attı. Ayrıca Haziran ayında düzenlenen Concacaf Altın Kupa'da Jamaika milli takımında forma giydi. Forvet daha sonra İngiltere'ye döndü ve o zamandan beri Championship takımları Leicester ve Charlton ile antrenman yapıyor. 35 yaşındaki oyuncu, Charlton'a transfer olma olasılığı hakkında görüşmeler bile yaptı, ancak şimdi geleceğinin başka bir yerde olduğuna karar verdi.
- Getty Images Sport
Antonio Katar'a gidiyor
BBC Sport'a göre Antonio, Katar Yıldızlar Ligi kulübü Al-Sailiya ile kısa süreli bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Forvet, sezon sonuna kadar geçerli olacak kısa süreli bir sözleşme imzalayacak. Al-Sailiya'nın mevcut sezonda oynayacağı sadece altı maç kaldı ve takım ligde dokuzuncu sırada yer alıyor. Antonio'nun Orta Doğu'da yeni bir maceraya atılacağı transferin resmi onayı önümüzdeki günlerde bekleniyor.
Leicester neden Antonio'yu transfer etmedi?
Antonio, yılın başında Leicester ile sözleşme imzalaması bekleniyordu ancak anlaşma gerçekleşmedi. O dönemki teknik direktör Marti Cifuentes, BBC Sport Leicester'a bunun nedenini şöyle açıkladı: "Michail antrenmanda bir sakatlık geçirdi. Küçük bir sakatlık. Çok yazık. Bu, muhtemelen başladığımız süreci devam ettiremeyeceğimiz anlamına geliyor. Transfer dönemi devam ediyor. Diğer seçenekleri değerlendireceğiz."
Cifuentes daha sonra görevinden alındı ve yerine Gary Rowett geçti. Foxes ayrıca mali ihlaller nedeniyle 6 puan düşürüldü ve küme düşme potasında yer alıyor.
- Getty Images Sport
Sırada ne var?
Antonio, trafik kazasından 14 ay sonra rekabetçi futbola geri dönecek. BBC'ye verdiği röportajda, "ölüme yakın" bir deneyim yaşadıktan sonra "hayatta ikinci bir şans" verildiğini hissettiğini söylemişti. Forvet, son aylarda Leicester ve Charlton ile antrenmanlara devam ediyor ve Al-Sailiya'ya transferini tamamladıktan sonra Katar'da da başarılı olmayı umuyor.
Reklam