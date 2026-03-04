Eski Tottenham teknik direktörü Thomas Frank, sezon sonunda Londra'daki rakip takımın başına geçecek adaylar arasında yer alıyor

The Sun'a göre, Palace, Frank'i mevcut sezonun sonunda Glasner'in yerine geçecek başlıca aday olarak belirledi. Eagles, Glasner'in bu yaz menajerlik görevinden ayrılacağı konusunda karşılıklı anlaşmaya varmasının ardından yeni bir dönem için planlar yapmaya başladı. Son haftalarda halefinin aranması yoğunlaşsa da, Güney Londralılar için öncelikli hedef Premier Lig'de kalmak olmaya devam ediyor.

Palace ve Glasner şimdilik durumu idare ediyor ve kulüp, yeni bir kalıcı teknik direktör atamadan önce sezon sonuna kadar Glasner ile devam etmeye kararlı. Bu düzenleme, yönetim kurulunun kapsamlı bir işe alım süreci yürütmesine olanak tanırken, Glasner da FA Cup şampiyonu takımını zorlu bir sezon boyunca yönlendiriyor. Şu anda Palace, 35 puanla 14. sırada yer alıyor ve küme düşme bölgesinin 10 puan üzerinde bir avantajını koruyor.