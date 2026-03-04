Getty Images Sport
Eski Tottenham teknik direktörü Thomas Frank, sezon sonunda Londra'daki rakip takımın başına geçecek adaylar arasında yer alıyor
Glasner döneminin sonu
The Sun'a göre, Palace, Frank'i mevcut sezonun sonunda Glasner'in yerine geçecek başlıca aday olarak belirledi. Eagles, Glasner'in bu yaz menajerlik görevinden ayrılacağı konusunda karşılıklı anlaşmaya varmasının ardından yeni bir dönem için planlar yapmaya başladı. Son haftalarda halefinin aranması yoğunlaşsa da, Güney Londralılar için öncelikli hedef Premier Lig'de kalmak olmaya devam ediyor.
Palace ve Glasner şimdilik durumu idare ediyor ve kulüp, yeni bir kalıcı teknik direktör atamadan önce sezon sonuna kadar Glasner ile devam etmeye kararlı. Bu düzenleme, yönetim kurulunun kapsamlı bir işe alım süreci yürütmesine olanak tanırken, Glasner da FA Cup şampiyonu takımını zorlu bir sezon boyunca yönlendiriyor. Şu anda Palace, 35 puanla 14. sırada yer alıyor ve küme düşme bölgesinin 10 puan üzerinde bir avantajını koruyor.
Frank hızlı bir kurtuluş arıyor
Kısa süre önce Kuzey Londra'daki görev süresi sona eren Frank, İngiliz birinci ligindeki engin tecrübesi ve Brentford ile başkentte elde ettiği başarıları sayesinde en önde gelen adaylar arasında yer alıyor. Danimarkalı teknik adamın, Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki zorlu ve kamuoyunda çok konuşulan görevinden sonra itibarını geri kazanmak için teknik alana bir an önce dönmek istediği bildiriliyor.
Frank, Tottenham'a transfer olma hayali suya düştü ve geçen Şubat ayında resmi olarak ayrıldı. Kısa süren görevinde, tüm turnuvalarda 38 maça çıktı ancak sadece 13 galibiyet elde edebildi ve Brentford'da başarısını sağlayan futbol kültürünü ve organize oyun stilini bu takıma aşılayamadı. Spurs'taki görevinin ani sona ermesine rağmen, Selhurst Park yönetimi, Premier Lig'deki genel performansından oldukça etkilenmiş durumda.
Palace için taktiksel uyum
Oyun stili, Palace yönetim kurulu potansiyel adayları değerlendirirken tartışmaya açık olmayan bir faktör olmaya devam ediyor. Kulüp içinden gelen kaynaklar, yönetimin bir sonraki teknik direktörün profiline ilişkin net bir fikre sahip olduğunu ve Glasner'ın futbol stiline oldukça benzer bir stil uygulayan birini aradığını belirtiyor. Bu devamlılık, kadronun tamamen yenilenmesini önlemek ve hücum futbolu felsefesini sürdürmek için hayati önem taşıyor.
Frank'in uyumlu, yüksek pres yapan takımlar geliştirme konusundaki kanıtlanmış başarısı, taktiksel disiplinle gurur duyan bir kulüp için onu cazip bir seçenek haline getiriyor. Palace'ın bütçesi ve hırsı, Frank'in Brentford'daki başarısı göz önüne alındığında, ona mükemmel bir şekilde uyabilir. Frank, Brentford'da kulübün İngiltere'nin elitleri arasındaki yerini sağlamlaştırmasını sağlamıştı. Belirli bir yapı içinde çalışırken beklentilerin üzerinde performans gösterme becerisi, çok değerlidir.
Önemli bir yaz için hazırlık
Palace, gelecekte küme düşme mücadelesine tekrar girmeyi önlemek istediği için Premier Lig deneyimi hayati önem taşıyacak. Kulüp, bu sezon maç yoğunluğunu önemli ölçüde artıran Avrupa futbolunun gelecek yıl takvimde yer almayabileceği için, yeni teknik direktörün daha sakin bir başlangıç yapmasını umuyor.
Palace, hırs kadar istikrar da arıyor ve Frank'in sıfırdan takım kurma deneyimi her iki kriteri de tam olarak karşılıyor. Yönetim kurulu, doğru atamanın kulübü, hücumcu ve organize oyun stilini koruyarak, üst düzeyde sürdürülebilir başarıya ulaştırabileceğine inanıyor. Henüz hiçbir şey kesinleşmemiş olsa da, Frank'in adı kısa listeye hızla yükseldi.
