Eski Tottenham teknik direktörü, Manchester United'ın forveti Benjamin Sesko'nun gol yağmuruna tuttuğu dönemde yaptığı sert eleştiriler için özür diledi
74 milyon sterlinlik adamda dramatik bir U dönüşü
Blackburn'da oyuncu olarak Premier League şampiyonluğu kazanan ve 2013-14 sezonunda Tottenham'ı çalıştıran Sherwood, Sesko'dan kamuoyu önünde özür diledi ve Slovenyalı oyuncunun son dönemdeki yükselişiyle "yanıldığını kanıtladığını" kabul etti. BOYLE Sports veFooty Accumulators'ın podcast'i No Tippy Tappy Football'da, 22 yaşındaki oyuncuya yönelik önceki değerlendirmelerinin aşırı sert olduğunu itiraf etti. Menajerlikten yorumculuğa geçen Sherwood, daha önce Ruben Amorim yönetimindeki kulübün çalkantılı son aylarında Sesko'nun performansını eleştirmiş, hatta forvetin "bir daha asla Man Utd forması giymemesi gerektiğini" ima etmişti.
İlk eleştiriler, Ocak ayında Burnley ile 2-2 berabere kaldıkları maçta doruğa ulaştı. Sherwood, Sesko'nun ikinci yarıda iki gol atmasından önce, devre arasında Sesko'nun değiştirilmesini istedi. Sesko, RB Leipzig'den yüksek profilli ayrılışının ardından İngiliz futbolunun fiziksel taleplerine uyum sağlamakta zorlanmıştı. Ancak, forveti muazzam fiziksel özelliklerini ve hızını avantaja çeviren bir sisteme başarıyla entegre eden Carrick'in gelişinden bu yana Old Trafford'daki manzara dramatik bir şekilde değişti.
"Başlangıçta onun Weghorst gibi olacağını düşünmüştüm."
Sesko'nun taktiksel gelişimi ve sahada artan özgüveni, Sherwood'un fikrini değiştirmesine neden oldu. Açıklamasında şöyle dedi: "Değerlendirmemi, Ruben Amorim'in altında oynayan Benjamin Sesko'ya dayandırdım – Grimsby'de penaltı atmak istemeyen bir forvet. En sadık Man United taraftarları bile, geçen yıl beklentileri karşılayamadığını kabul edecektir. Başlangıçta onun Wout Weghorst gibi olacağını ve Red Devils için bir başka başarısız transfer olacağını düşünmüştüm, ama yanıldığım ortaya çıktı ve ona bir özür borçluyum!"
Carrick etkisi ve istatistiksel artış
İstatistikler, Sherwood'un yeni bulduğu iyimserliği destekliyor. Geçen yaz Bundesliga'dan transfer edildiğinden bu yana, Sesko tüm turnuvalarda 25 maçta 9 gol attı. Ancak, en anlamlı gösterge son dönemdeki verimliliğidir; bu gollerin yedisi son sekiz maçında geldi. Bu yükseliş, Carrick'in göreve gelmesiyle aynı zamana denk geliyor, bu da eski United orta saha oyuncusunun, selefinin bulamadığı taktiksel anahtarı bulduğunu gösteriyor.
Red Devils'ın hücum hattı için belirleyici bir koşu
Sesko, sezon sonunda United'ın transfer dönemine girmesiyle birlikte belirleyici bir döneme giriyor. Verimliliği artan Sloven yıldızın önündeki zorluk, ilk dört yarışındaki baskı yoğunlaşırken bu klinik üstünlüğünü korumak olacak. Çarşamba günü St James' Park'ta Newcastle United ile karşılaşmaya hazırlanan ve Premier League tablosunda şu anda üçüncü sırada yer alan Red Devils, Şampiyonlar Ligi futbolunu yakından takip ediyor ve Carrick de geç bir şampiyonluk yarışını göz ardı etmiyor.
