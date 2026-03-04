Eski Tottenham teknik direktörü, Manchester United'ın forveti Benjamin Sesko'nun gol yağmuruna tuttuğu dönemde yaptığı sert eleştiriler için özür diledi

Blackburn'da oyuncu olarak Premier League şampiyonluğu kazanan ve 2013-14 sezonunda Tottenham'ı çalıştıran Sherwood, Sesko'dan kamuoyu önünde özür diledi ve Slovenyalı oyuncunun son dönemdeki yükselişiyle "yanıldığını kanıtladığını" kabul etti. BOYLE Sports veFooty Accumulators'ın podcast'i No Tippy Tappy Football'da, 22 yaşındaki oyuncuya yönelik önceki değerlendirmelerinin aşırı sert olduğunu itiraf etti. Menajerlikten yorumculuğa geçen Sherwood, daha önce Ruben Amorim yönetimindeki kulübün çalkantılı son aylarında Sesko'nun performansını eleştirmiş, hatta forvetin "bir daha asla Man Utd forması giymemesi gerektiğini" ima etmişti.

İlk eleştiriler, Ocak ayında Burnley ile 2-2 berabere kaldıkları maçta doruğa ulaştı. Sherwood, Sesko'nun ikinci yarıda iki gol atmasından önce, devre arasında Sesko'nun değiştirilmesini istedi. Sesko, RB Leipzig'den yüksek profilli ayrılışının ardından İngiliz futbolunun fiziksel taleplerine uyum sağlamakta zorlanmıştı. Ancak, forveti muazzam fiziksel özelliklerini ve hızını avantaja çeviren bir sisteme başarıyla entegre eden Carrick'in gelişinden bu yana Old Trafford'daki manzara dramatik bir şekilde değişti.