Getty Images Sport
Çeviri:
Eski Tottenham menajeri, iki genç yıldız etrafında takım kurması için yeni Spurs patronu Igor Tudor'a mesaj gönderdi
- Getty Images Sport
Kötü bir sezonun ardından Tottenham küme düşme mücadelesinde
Frank, Premier Lig'in "büyük altı" takımının tarihindeki istatistiksel olarak en kötü menajer olarak Tottenham'dan ayrıldı. Spurs takımı, 26 lig maçında 29 puan topladı ve 2026 yılında iç sahada galibiyet alamadı. Takımın bu takvim yılındaki tek galibiyetleri, Şampiyonlar Ligi'nde Bundesliga takımları Borussia Dortmund ve Eintracht Frankfurt'a karşı elde edildi. Tudor, Cumartesi günü Frank'ın halefi olarak onaylandı ve şimdiden öncüllerinden birinden bazı tavsiyeler aldı.
Redknapp güven aşısı çağrısında bulundu
2008'den 2012'ye kadar Spurs'u yöneten ve kulübü modern çağda ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan Redknapp, The Sun gazetesinde şöyle yazdı: "İnançla her şey mümkündür. Tottenham oyuncularına çok ihtiyaç duydukları özgüveni aşılamak, geçici teknik direktör Igor Tudor'un takımla tanışmak için kapıdan içeri girdiğinde üstleneceği en büyük görev olacak."
Redknapp şöyle devam etti: "Tudor'a verilecek mesaj, 2008'de White Hart Lane'e geldiğimde kullandığım mesajla benzer. İlk sekiz lig maçını kazanamayan ve özgüvenleri yerle bir olan harika oyuncularımız vardı.
"Bu yüzden ilk yaptığım şey, Luka Modric ve Gareth Bale'in moralini yükseltmek ve onlara ne kadar iyi olduklarını, sahip oldukları kaliteyi ve rakiplerine neler yapabileceklerini hatırlatmak oldu. Modric'e, o dönemde Premier Lig'de kendisinden daha iyi kimse olmadığına gerçekten inandırmam gerekiyordu. Ve her şey inançtan kaynaklandı.
"Oyuncular çalışmaktan, her topun peşinden koşmaktan ve topu kaybettiklerinde de kovalamaya ve baskı yapmaya devam etmekten utanmamalıdır."
- Getty Images Sport
Redknapp, Gray & Bergvall'ın Spurs'u kurtarabileceğini söylüyor
Redknapp ayrıca, genç yıldızlar Lucas Bergvall ve "geleceğin Tottenham kaptanı" olarak övülen Archie Gray'in, takımı düşme potasından kurtaracak oyuncular olabileceğini öne sürdü. Aynı zamanda Cristian Romero'nun kaptanlık kol bandının elinden alınması gerektiği yönündeki önerileri de reddetti.
Redknapp, "Tudor'un ilgilenmesi gereken birkaç oyuncu var ve bunların başında kaptan Cristian Romero geliyor" diye devam etti.
"Kaptanlık kol bandını ondan alamazsınız, bu kolay bir çözüm gibi görünse de. Romero'nun kaptanlığını elinden alırsanız, onu ilk günden itibaren kaybedersiniz.
"Kısa vadede, ona ihtiyacınız var ve sizinle birlikte olması gerekiyor, ancak disiplin eksikliği konusunda samimi bir konuşma yapılması gerekiyor."
Redknapp, "Romero ve takımın geri kalanı için iyi bir örnek, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Archie Gray. Bana göre geçen sezon Tottenham'ın en iyi oyuncusuydu ve nerede ve ne zaman oynarsa oynasın her zaman iyi performans gösteriyor.
"Gray, Tottenham'ın gelecekteki kaptanı ve herkes ona örnek almalı. Sağ bek, stoper veya orta saha pozisyonunda olsun, performansını sergiliyor, bağlılık ve istek gösteriyor.
"Tottenham'daki gençler, hem Gray hem de Lucas Bergvall, çok uzun süredir liderliklerini gösteriyorlar ve artık daha kıdemli oyuncuların onların izinden gitme zamanı geldi."
Tottenham için bundan sonra ne olacak?
Tudor'un Spurs'un başında geçireceği ilk maç, önümüzdeki Pazar günü yeni takımıyla Arsenal'i kuzey Londra derbisinde ağırlayacağı için daha büyük olamazdı. Hırvat teknik adamın sezon sonu sonrasında teknik direktörlük görevine devam etmesi beklenmiyor, Tottenham yaz aylarında daha uzun vadeli bir atama yapmayı planlıyor. Roberto De Zerbi ve eski teknik direktör Mauricio Pochettino adaylar arasında yer alıyor.
Reklam