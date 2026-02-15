Eski Tottenham menajeri, iki genç yıldız etrafında takım kurması için yeni Spurs patronu Igor Tudor'a mesaj gönderdi

2008'den 2012'ye kadar Spurs'u yöneten ve kulübü modern çağda ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan Redknapp, The Sun gazetesinde şöyle yazdı: "İnançla her şey mümkündür. Tottenham oyuncularına çok ihtiyaç duydukları özgüveni aşılamak, geçici teknik direktör Igor Tudor'un takımla tanışmak için kapıdan içeri girdiğinde üstleneceği en büyük görev olacak."

Redknapp şöyle devam etti: "Tudor'a verilecek mesaj, 2008'de White Hart Lane'e geldiğimde kullandığım mesajla benzer. İlk sekiz lig maçını kazanamayan ve özgüvenleri yerle bir olan harika oyuncularımız vardı.

"Bu yüzden ilk yaptığım şey, Luka Modric ve Gareth Bale'in moralini yükseltmek ve onlara ne kadar iyi olduklarını, sahip oldukları kaliteyi ve rakiplerine neler yapabileceklerini hatırlatmak oldu. Modric'e, o dönemde Premier Lig'de kendisinden daha iyi kimse olmadığına gerçekten inandırmam gerekiyordu. Ve her şey inançtan kaynaklandı.

"Oyuncular çalışmaktan, her topun peşinden koşmaktan ve topu kaybettiklerinde de kovalamaya ve baskı yapmaya devam etmekten utanmamalıdır."