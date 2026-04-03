Eski Real Madrid yıldızı hastaneye kaldırıldı

Eski Real Madrid yıldızı James Rodríguez, Kolombiya ile Fransa milli takımları arasında oynanan dostluk maçının ardından ABD'de 3 gün boyunca hastanede kalmasını gerektiren bir sağlık sorunu yaşadı.
Kolombiya Futbol Federasyonu, Maryland eyaletinde oynanan ve Fransa'nın 3-1 galibiyetiyle sona eren maçın ardından oyuncunun şiddetli dehidrasyon yaşadığını açıkladı.
"Mundo Deportivo" gazetesi, James'in sadece 63 dakika sahada kaldığını ve maç sırasında yorgunluk ve fiziksel hazırlıksızlık belirtileri gösterdiğini yazdı.
Ertesi gün, dehidrasyon nedeniyle durumu kötüleşti ve Minnesota'daki bir hastaneye kaldırıldı. Burada 72 saat boyunca tıbbi gözlem altında tutuldu.