Eski Real Madrid yıldızı hastaneye kaldırıldı

Eski Real Madrid yıldızı James Rodríguez, Kolombiya ile Fransa milli takımları arasında oynanan dostluk maçının ardından ABD'de 3 gün boyunca hastanede kalmasını gerektiren bir sağlık sorunu yaşadı.

Kolombiya Futbol Federasyonu, Maryland eyaletinde oynanan ve Fransa'nın 3-1 galibiyetiyle sona eren maçın ardından oyuncunun şiddetli dehidrasyon yaşadığını açıkladı.

"Mundo Deportivo" gazetesi, James'in sadece 63 dakika sahada kaldığını ve maç sırasında yorgunluk ve fiziksel hazırlıksızlık belirtileri gösterdiğini yazdı.

Ertesi gün, dehidrasyon nedeniyle durumu kötüleşti ve Minnesota'daki bir hastaneye kaldırıldı. Burada 72 saat boyunca tıbbi gözlem altında tutuldu.

  • James RodriguezGetty Images

    James Rodríguez'in hazırlık durumuna ilişkin endişeler artıyor

    Kolombiya Futbol Federasyonu, James'in durumunun düzeldiğini vurgulayarak, sorunun herhangi bir kas yaralanmasıyla veya futbol faaliyetleriyle ilgili olmadığını belirtti.

    Bu durum, James Rodríguez'in 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hazır olup olmadığı konusunda endişe yaratıyor.

    James şu anda Minnesota United'da oynuyor, ancak sakatlıklar nedeniyle bu yıl sadece 39 dakika sahada kaldı. Fransa maçı öncesinde Hırvatistan'a karşı oynadığı son maçta da beklenen performansın altında kaldı.

    Buna rağmen, 2014 Dünya Kupası'nın gol kralı James Rodríguez, Portekiz, Demokratik Kongo ve Özbekistan ile aynı grupta yer alan Kolombiya kadrosunda önemli bir unsur olmaya devam ediyor.

