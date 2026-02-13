AFP
Eski Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Dünya Kupası öncesinde Brezilya ile sözleşme uzatımı imzalamaya hazırlanıyor
Selecao'ya tarihi bir bağlılık
Güney Amerika'dan gelen haberler, 66 yaşındaki teknik adamın Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF) ile 2030 turnuvasına kadar görevine devam etmek üzere sözlü bir anlaşmaya vardığını doğruluyor. 2030 turnuvası İspanya, Portekiz ve Fas'ta düzenlenecek, grup maçları ise Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynanacak. Anlaşmanın önümüzdeki günlerde resmi olarak imzalanması bekleniyor. Bu anlaşma, 60 yıl sonra Brezilya futbol tarihinde bir ilki gerçekleştiren ilk yabancı teknik direktör olan Tite ile Brezilya Futbol Konfederasyonu arasındaki ortaklığı pekiştirecek.
Yeni sözleşmenin şartları, yıllık 10 milyon avro civarında bir maaşla mevcut kazançlı paketini yansıtıyor, ancak performans teşvikleri iyileştirildi. Anlaşmada, Ancelotti'yi Santiago Bernabeu'dan ayrılmaya ikna eden benzersiz esnek çalışma düzenlemeleri korunuyor ve İtalyan teknik adam, zamanını Rio de Janeiro'daki evi ile Vancouver'daki ailesinin evi arasında bölüştürebiliyor. Bu uzlaşma, Ancelotti'yi parlak kariyerinin son dönemini beş kez dünya şampiyonu olan takıma adamaya ikna etmede çok önemli bir rol oynadı.
Çalkantılı bir başlangıcın ardından gemiyi dengelemek
Ancelotti, geçen yıl göreve geldiğinden beri sallantıda olan gemiyi dengeleme görevini üstlendi. CONMEBOL Dünya Kupası elemelerinde dördüncü sırada yer alan ve Dorival Junior'ın kovulmasının ardından güvenini yitirmiş bir kadro devraldı. İlk sekiz maçında aldığı dört galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet, anlık bir hakimiyetden ziyade devam eden bir çalışmayı işaret etse de, "Carletto etkisi" en çok soyunma odasında hissedildi.
İtalyan teknik adam, eski Real Madrid oyuncuları Vinicius Jr, Rodrygo ve Eder Militao ile olan güçlü ilişkilerini kullanarak, parçalanmış kadronun uyumunu başarıyla yeniden sağladı. Sakin tavırları, 2022 sonrası Selecao'yu saran kaosa karşı hoş bir panzehir oldu ve oyuncuların onun devamlılığını desteklediklerini açıkça dile getirdikleri bildiriliyor. Sözleşmenin uzatılması, sahadaki dönüşüm henüz erken aşamalarda olsa da, Ancelotti'nin yöntemlerinin kök salmaya başladığına dair yönetim kurulunun güven oyu niteliğinde.
CBF uzun vadeli istikrarı önceliklendirir
2026 Dünya Kupası öncesinde Ancelotti'nin sözleşmesini yenileme kararı, CBF'nin hesaplı bir niyet beyanıdır. Tarihsel olarak Brezilya, kısa vadeli düşünceleriyle ünlüdür ve genellikle Dünya Kupası'nda başarısız olduktan hemen sonra teknik direktörleri kovar. Ancelotti'yi 2030'a kadar bağlayarak, CBF oyunculara ve kamuoyuna güçlü bir mesaj gönderiyor: bu proje tek bir yazdan daha büyük.
Rodrigues, Ancelotti'yi uzun zamandır sadece bir taktikçi olarak değil, milli takımın kültürünü baştan aşağı değiştirebilecek bir lider olarak görüyor. Federasyon, büyük turnuvaların ardından takımı genellikle saran belirsizliği önlemek ve Kuzey Amerika'da ne olursa olsun teknik yapının bozulmamasını sağlamak istiyor. Bu, istikrarı önceliklendiren ve Ancelotti'ye sadece bir turnuva için bir takım kurmak yerine bir hanedanlık kurma görevi veren cesur bir hamle.
- Getty Images Sport
Kuzey Amerika'da hedefe odaklanmak
Geleceği artık güvence altına alınan Ancelotti, tüm dikkatini 2026 Dünya Kupası'nın acil zorluklarına yöneltebilir. Brezilya, önümüzdeki ay Boston'da Fransa ve Orlando'da Hırvatistan ile yüksek profilli dostluk maçları oynayacak. Bu maçlar, Haziran ayında başlayacak turnuva öncesinde Ancelotti'nin taktik sistemlerinin son turnuskolu olacak.
Brezilya'nın altıncı Dünya Kupası şampiyonluğunu (ve 2002'den bu yana ilk şampiyonluğunu) kazanma baskısı hala çok büyük. Ancak, 2030 turnuvası, cazip bir uzun vadeli hedef sunuyor. Yeni sözleşmesini tamamlarsa, Ancelotti Brezilya'yı yüzüncü Dünya Kupası'na taşıyacak ve Güney Amerika futbol tarihinin en büyük yabancı teknik direktörü olarak mirasını pekiştirebilir. Şu an için odak noktası ABD, Meksika ve Kanada'da, Ancelotti'nin vitrininde eksik olan tek büyük kupayı eklemeye çalışacağı yerler.
