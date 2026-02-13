Eski Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Dünya Kupası öncesinde Brezilya ile sözleşme uzatımı imzalamaya hazırlanıyor

Güney Amerika'dan gelen haberler, 66 yaşındaki teknik adamın Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF) ile 2030 turnuvasına kadar görevine devam etmek üzere sözlü bir anlaşmaya vardığını doğruluyor. 2030 turnuvası İspanya, Portekiz ve Fas'ta düzenlenecek, grup maçları ise Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynanacak. Anlaşmanın önümüzdeki günlerde resmi olarak imzalanması bekleniyor. Bu anlaşma, 60 yıl sonra Brezilya futbol tarihinde bir ilki gerçekleştiren ilk yabancı teknik direktör olan Tite ile Brezilya Futbol Konfederasyonu arasındaki ortaklığı pekiştirecek.

Yeni sözleşmenin şartları, yıllık 10 milyon avro civarında bir maaşla mevcut kazançlı paketini yansıtıyor, ancak performans teşvikleri iyileştirildi. Anlaşmada, Ancelotti'yi Santiago Bernabeu'dan ayrılmaya ikna eden benzersiz esnek çalışma düzenlemeleri korunuyor ve İtalyan teknik adam, zamanını Rio de Janeiro'daki evi ile Vancouver'daki ailesinin evi arasında bölüştürebiliyor. Bu uzlaşma, Ancelotti'yi parlak kariyerinin son dönemini beş kez dünya şampiyonu olan takıma adamaya ikna etmede çok önemli bir rol oynadı.