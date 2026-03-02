Eski PSG yıldızı, Dünya Kupası play-off'larına son çağrılmasından neredeyse üç yıl sonra İtalya'ya şok bir dönüş yapmaya hazırlanıyor

Verratti'yi kadroya yeniden dahil etme kararı, Luciano Spalletti yönetiminde Dünya Kupası elemelerinde başarısız olan İtalya'nın gururunu geri kazanma misyonuyla göreve gelen Gattuso'nun niyetini açıkça ortaya koyuyor. Verratti, Al-Arabi ve Al-Duhail takımlarında Avrupa'nın elit takımlarından uzakta forma giyse de, yeteneği tartışılmaz. Deneyimli orta saha oyuncusu, Paris Saint-Germain'den ayrıldıktan sonra Katar'da Al-Arabi ve Al-Duhail takımlarında forma giyiyordu ve son yıllarda İtalya kadrosuna alınmaması, birçok kişinin onun uluslararası kariyerinin bittiğini düşünmesine neden olmuştu. Şimdi ise Gattuso, bir başka Dünya Kupası eleme felaketini önlemek için gençlerin coşkusundan çok tecrübeli liderleri öncelikli olarak tercih ediyor gibi görünüyor.

Gattuso'nun yaklaşımı, Verratti'nin maçın temposunu belirleme konusundaki eşsiz yeteneğinin, 26 Mart'ta Kuzey İrlanda ile oynanacak play-off maçının gergin ortamında belirleyici faktör olabileceği inancına dayanıyor. Bu maçı kazanmaları halinde, 31 Mart'ta Galler veya Bosna Hersek ile bir maç daha oynayacaklar. Ancak, orta saha oyuncusuyla güçlü bir kişisel ilişkisi olan Gattuso, onun teknik kalitesi ve deneyiminin, yüksek riskli play-off maçlarında çok değerli olabileceğine karar verdi. Bu cesur bir karar, ancak Gattuso'nun kişiliği göz önüne alındığında tamamen şaşırtıcı değil, çünkü son yıllarda büyük turnuvalara giden yolda sık sık sallanan gemiyi dengelemeye çalışıyor.