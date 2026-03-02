AFP
Eski PSG yıldızı, Dünya Kupası play-off'larına son çağrılmasından neredeyse üç yıl sonra İtalya'ya şok bir dönüş yapmaya hazırlanıyor
Verratti, olumlu görüşmelerin ardından İtalya'ya şok bir dönüş yapmaya hazırlanıyor
Haber, transfer uzmanı Nicolò Schira tarafından verildi. Schira, oyuncu ile milli takım arasındaki köprünün rekor sürede yeniden kurulduğunu öne sürüyor. Schira, son saatlerde iki taraf arasında olumlu doğrudan temasların gerçekleştiğini ve Verratti'nin bir kez daha Azzurri forması giymeye hazır ve istekli olduğunu doğruladığını bildiriyor. Bu gelişme, Verratti'nin uluslararası sahneden ne kadar uzun süredir uzak kaldığı düşünüldüğünde, çok az kişinin tahmin edebileceği bir durumdu. Verratti'nin dönüşü, Avrupa sahnesinden uzaklaştıktan sonra birçok kişinin kalıcı olacağını düşündüğü uzun süren sürgünün sonunu işaret edecek.
Gattuso, play-off baskısı için tecrübeye güveniyor
Verratti'yi kadroya yeniden dahil etme kararı, Luciano Spalletti yönetiminde Dünya Kupası elemelerinde başarısız olan İtalya'nın gururunu geri kazanma misyonuyla göreve gelen Gattuso'nun niyetini açıkça ortaya koyuyor. Verratti, Al-Arabi ve Al-Duhail takımlarında Avrupa'nın elit takımlarından uzakta forma giyse de, yeteneği tartışılmaz. Deneyimli orta saha oyuncusu, Paris Saint-Germain'den ayrıldıktan sonra Katar'da Al-Arabi ve Al-Duhail takımlarında forma giyiyordu ve son yıllarda İtalya kadrosuna alınmaması, birçok kişinin onun uluslararası kariyerinin bittiğini düşünmesine neden olmuştu. Şimdi ise Gattuso, bir başka Dünya Kupası eleme felaketini önlemek için gençlerin coşkusundan çok tecrübeli liderleri öncelikli olarak tercih ediyor gibi görünüyor.
Gattuso'nun yaklaşımı, Verratti'nin maçın temposunu belirleme konusundaki eşsiz yeteneğinin, 26 Mart'ta Kuzey İrlanda ile oynanacak play-off maçının gergin ortamında belirleyici faktör olabileceği inancına dayanıyor. Bu maçı kazanmaları halinde, 31 Mart'ta Galler veya Bosna Hersek ile bir maç daha oynayacaklar. Ancak, orta saha oyuncusuyla güçlü bir kişisel ilişkisi olan Gattuso, onun teknik kalitesi ve deneyiminin, yüksek riskli play-off maçlarında çok değerli olabileceğine karar verdi. Bu cesur bir karar, ancak Gattuso'nun kişiliği göz önüne alındığında tamamen şaşırtıcı değil, çünkü son yıllarda büyük turnuvalara giden yolda sık sık sallanan gemiyi dengelemeye çalışıyor.
Orta Doğu'ya taşındıktan sonra zorluklara göğüs gerdi
Verratti, Parc des Princes'i Orta Doğu ile takas ettiğinde, çoğu eleştirmen bunu üst düzey rekabetçi futboldan yumuşak bir emeklilik olarak gördü. Katar liginin temposu, Şampiyonlar Ligi'nin zorluklarından çok farklıdır ve bu da onun maç kondisyonu ve keskinliği hakkında sorular doğurmaktadır. Yine de, ülkesini son bir kez temsil etmenin cazibesi, 33 yaşındaki oyuncuyu yeniden canlandırmış görünüyor. İtalya teknik direktörü, kararlı veya alışılmadık kararlar almaktan asla çekinmeyen bir isim ve Dünya Kupası'na katılma şansı söz konusu olduğunda, kendi neslinin teknik açıdan en yetenekli İtalyan orta saha oyuncularından birine yönelmesi mantıklı bir hareket.
Verratti'nin sağladığı taktiksel esneklik, Gattuso'nun farklı sistemler arasında geçiş yapmasına olanak tanıyarak, diğer İtalyan orta saha oyuncularının çok azının yapabileceği bir top tutma seviyesi sunabilir. Verratti için bu, olağanüstü ve duygusal bir uluslararası geri dönüş ve çok yakın zamana kadar sona ermiş gibi görünen Azzurri kariyerine son bir bölüm yazma fırsatı anlamına geliyor. Mevcut seviyesi ile uluslararası eleme maçlarında gereken yoğunluk arasındaki farkı kapatabilirse, bu, İtalyan futbol tarihinin son dönemindeki en büyük kurtuluş hikayelerinden biri olarak hatırlanabilir.
Parlak bir kariyerin son bölümü mü?
Verratti'nin soyunma odasındaki varlığı, istikrar sorunu yaşayan takıma psikolojik olarak da destek sağlayabilir. 2021'de Avrupa Şampiyonu olarak kazandığı deneyim, onun için hala çok önemli bir değer ve takımın eski oyuncularıyla olan iyi ilişkisi, takıma sorunsuz bir şekilde yeniden entegre olmasını sağlayacaktır. Bazı taraftarlar, Avrupa'nın en iyi beş liginin dışında bir oyuncuyu kadroya çağırmanın doğruluğunu sorgulasa da, Gattuso açıkça "sınıf kalıcıdır" atasözüne güveniyor. Yaklaşan play-off maçları, bu riskin karşılığını alıp almayacağını veya orta saha oyuncusunun en iyi günlerinin gerçekten geride kalıp kalmadığını belirleyecek.
Verratti forma giyip İtalya'nın Dünya Kupası'na katılmasını sağlarsa, ülkesinin en etkili modern ihracatlarından biri olarak mirasını sağlamlaştırmış olacak. Paris banliyölerinden Doha'nın sıcağına ve sonunda Stadio Olimpico veya San Siro'nun kutsal çimlerine geri dönüş yolculuğu, en büyük sahneye yakışır bir hikaye. Şimdi tüm gözler, "Küçük Sihirbaz"ın uluslararası sahneden yaklaşık üç yıl uzak kaldıktan sonra İtalya'nın mavi formasına resmi olarak geri dönüp dönmeyeceğini görmek için resmi kadro açıklamasında olacak.
