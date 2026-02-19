Eski Premier Lig hakemi Mark Clattenburg, Vinicius Junior hakkındaki yorumlarına gelen tepkilerin ardından özür diledi

Vinicius hakkında şunları söyledi: “Evet, harika bir gol attı ama sahanın diğer tarafına dönüp oyuna devam etmeliydi. Vinicius Jr kendine yardımcı olmadı. Hakemin işini zorlaştırdı. Harika bir gol attı ve tek yapması gereken - evet, kutlamak - geri dönmekti. Ama bu durumu çok, çok zorlaştırdı.”

Clattenburg'un yorumları sosyal medyada çok sayıda eleştiri aldı. On yıldan fazla bir süredir ayrımcılıkla mücadele eden Kick It Out adlı hayır kurumunda çalışan Troy Townsend, X'te yaptığı paylaşımda “Bir daha asla yorumculuk yapmamalı” diyerek eleştirenler arasında yer aldı.

Townsend, Telegraph Sport'a şunları söyledi: "Clattenburg, olayla ilgili yorumlarıyla çok sayıda insanı etkilemiş olabilir. Vini Jr'ın hakeme sorun çıkardığına dair iması, tuhaf olmanın ötesinde ve özellikle Vini Jr'da her zaman var olan kurbanı suçlama kültürünün bir parçası.

"İşverenleri, yorumlarının ne kadar tehlikeli olduğunu ve nasıl algılanabileceğini ona anlatmak zorunda kalabilir, ama eminim ki o da bunun farkındadır."