Eski Premier Lig hakemi Mark Clattenburg, Vinicius Junior hakkındaki yorumlarına gelen tepkilerin ardından özür diledi
Prestianni'ye yöneltilen ırkçılık suçlamaları
Lizbon'da oynanan heyecan dolu maçta, Brezilya milli takımı oyuncusu Vinicius ikinci yarının başında muhteşem bir golle skoru açtı. Topu üst köşeye gönderdiğinde, Güney Amerikalı oyuncu heyecanlı ev sahibi taraftarların önünde köşe bayrağının yanında kutlama yaptı.
Sonunda orta sahaya geri döndü ve Prestianni'nin karşısına geçerek oyunun yeniden başlamasına hazırlandı. 20 yaşındaki Arjantinli oyuncu, gömleğiyle ağzını kapatarak bir şeyler mırıldandı ve Vinicius, maçın hakemi Francois Letexier'e doğru koştu.
UEFA kuralları gereği, ırkçı yorumlar yapıldığı iddiası üzerine maç durduruldu ve 10 dakika boyunca yeniden başlamadı. Clattenburg, bu ara sırasında tartışmalı analizini yaptı.
Clattenburg'un analizi eleştirilere yol açtı
Vinicius hakkında şunları söyledi: “Evet, harika bir gol attı ama sahanın diğer tarafına dönüp oyuna devam etmeliydi. Vinicius Jr kendine yardımcı olmadı. Hakemin işini zorlaştırdı. Harika bir gol attı ve tek yapması gereken - evet, kutlamak - geri dönmekti. Ama bu durumu çok, çok zorlaştırdı.”
Clattenburg'un yorumları sosyal medyada çok sayıda eleştiri aldı. On yıldan fazla bir süredir ayrımcılıkla mücadele eden Kick It Out adlı hayır kurumunda çalışan Troy Townsend, X'te yaptığı paylaşımda “Bir daha asla yorumculuk yapmamalı” diyerek eleştirenler arasında yer aldı.
Townsend, Telegraph Sport'a şunları söyledi: "Clattenburg, olayla ilgili yorumlarıyla çok sayıda insanı etkilemiş olabilir. Vini Jr'ın hakeme sorun çıkardığına dair iması, tuhaf olmanın ötesinde ve özellikle Vini Jr'da her zaman var olan kurbanı suçlama kültürünün bir parçası.
"İşverenleri, yorumlarının ne kadar tehlikeli olduğunu ve nasıl algılanabileceğini ona anlatmak zorunda kalabilir, ama eminim ki o da bunun farkındadır."
Eski Premier Lig hakemi yorumları için özür diledi
Clattenburg, uygunsuz bir şekilde konuştuğunun farkında ve kendi sosyal medya hesabında şu özür mesajını yayınladı: "Spor veya hayatta ırkçılığı haklı gösteren hiçbir şey yoktur. Hata yaptım, özür dilerim.
Canlı yayındaydık, benim işim o anda tepki vermek ve kullandığım kelimeler beceriksizce ve yanlıştı. Bundan ders çıkardım ve durumu baştan sona nezaketle ele alan meslektaşlarıma minnettarım."
Yıllar boyunca birçok ırkçı tacize maruz kalan Vinicius, maç sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Irkçılar her şeyden önce korkaklardır. Ne kadar zayıf olduklarını göstermek için gömleklerini ağızlarına sokmak zorundadırlar. Ancak teorik olarak onları cezalandırmakla yükümlü olan diğerlerinin koruması altındadırlar.
Bugün olanlar benim hayatımda veya takımımın hayatında yeni bir şey değil. Gol sevincim nedeniyle sarı kart gördüm. Hala nedenini anlamıyorum. Öte yandan, bu sadece hiçbir amaca hizmet etmeyen, kötü uygulanan bir protokoldu. Özellikle büyük bir galibiyetin ardından ve manşetlerin Real Madrid ile ilgili olması gerektiği bir zamanda bu tür durumlarda görünmekten hoşlanmıyorum, ama bu gerekli.”
Estadio da Luz'da yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı
Prestianni, Vinicius'a ırkçı hakaretlerde bulunduğu suçlamalarını reddederek, Brezilyalı kanat oyuncusunun "duyduğunu sandığı şeyi yanlış anladığını" iddia etti. Benfica'daki menajeri, eski Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho da oyuncusunun davranışlarını savunmaya çalıştığı için eleştirilere maruz kaldı.
Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, Lizbon'da yaşananlarla ilgili soruşturma başlattı. Portekiz hükümeti de Spor Şiddetini Önleme ve Mücadele Kurumu (APCVD) aracılığıyla olayı araştırıyor. Herhangi bir yaptırım, bu süreçler tamamlandıktan sonra açıklanacak.
