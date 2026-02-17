Getty Images Sport
Çeviri:
Eski Manchester United yıldızı Anthony Martial, Monterrey'in son Liga MX maçında korkunç bir sakatlık geçirdikten sonra sedyeyle taşınarak hastaneye kaldırıldı
Meksika'da Martial için daha fazla ıstırap
talkSPORT'a göre, Martial ameliyat gerekmezse dört ila altı hafta sahalardan uzak kalacak. Ancak ameliyat olması durumunda iyileşme süresi üç ila altı aya çıkacak.
Bu sakatlık, Eylül ayında AEK Atina'dan Monterrey'e transfer olan Martial için Liga MX'te geçirdiği kötü dönemi daha da kötüleştiriyor. Eski Manchester United forveti, Meksika kulübü için bugüne kadar 19 maçta sadece bir gol attı.
Monterrey resmi açıklama yaptı
Martial, serbest top için mücadele ederken garip bir şekilde düşerek sakatlandı ve sonunda Soy Futbol'a göre, tedavi görmek üzere ambulansla stadyumdan ayrıldı ve yerel bir hastaneye kaldırıldı. Monterrey, resmi bir açıklamada Martial'ın teşhisini doğruladı: "Club de Futbol Monterrey, oyuncu Anthony Martial'ın BBVA Stadyumu'nda Leon ile oynanan 6. maç günü sırasında sağ omzunun çıktığını bildirir. Anthony'nin iyileşme prognozu değişebilir."
Liga MX devleri için büyük darbe
Martial, Monterrey'in Liga MX Clausura'da Pumas UNAM, Cruz Azul ve Queretaro ile oynayacağı önümüzdeki üç maçı kaçıracağı neredeyse kesin. Onun yokluğu, şu anda Clausura sıralamasında altıncı sırada yer alan kulüp için büyük bir darbe olacak.
Monterrey, Martial'ı transfer etmek için 4,5 milyon dolar ödediği bildirildi ve Martial, 2027 yılının sonuna kadar Estadio BBVA ile sözleşmesi bulunuyor. Transferin ardından Martial, Real Madrid efsanesi Sergio Ramos ile bir araya geldi, ancak eski İspanya milli oyuncusu, sözleşmesini uzatmamaya karar verdikten sonra Aralık ayında Monterrey'den ayrıldı.
- Getty Images Sport
Martial'ın şok edici kariyer düşüşü
Martial'ın kariyeri, Old Trafford'dan kalıcı olarak ayrılmasından bu yana keskin bir düşüş yaşadı. Fransız milli oyuncu, dokuz yılın ardından 2024'te Sevilla'da kısa bir kiralık dönem geçirdikten sonra United'dan ayrıldı ve AEK Atina'ya katıldı. Yunan ekibinde 16 lig maçında 7 gol attı, ancak sakatlık sorunları nedeniyle sahada kalma süresi kısıtlandı.
Form ve kondisyon sorunları, Martial'ın tam potansiyelini ortaya koymasını engelledi ve şimdi 30 yaşında, son yaşadığı aksilikten kurtulup elit sahnede tekrar başarıya ulaşıp ulaşamayacağı merak konusu.
Reklam