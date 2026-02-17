Eski Manchester United yıldızı Anthony Martial, Monterrey'in son Liga MX maçında korkunç bir sakatlık geçirdikten sonra sedyeyle taşınarak hastaneye kaldırıldı

talkSPORT'a göre, Martial ameliyat gerekmezse dört ila altı hafta sahalardan uzak kalacak. Ancak ameliyat olması durumunda iyileşme süresi üç ila altı aya çıkacak.

Bu sakatlık, Eylül ayında AEK Atina'dan Monterrey'e transfer olan Martial için Liga MX'te geçirdiği kötü dönemi daha da kötüleştiriyor. Eski Manchester United forveti, Meksika kulübü için bugüne kadar 19 maçta sadece bir gol attı.