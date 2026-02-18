Coutinho, 2018 yılında Liverpool'dan ayrılıp hayallerinin transferini gerçekleştirerek Barcelona'ya gitti, ancak La Liga'daki kariyeri hiç yolunda gitmedi ve o günden bu yana kulüpler arasında gidip geldi, genç bir oyuncu olarak gösterdiği inanılmaz potansiyeli hiçbir zaman tam olarak ortaya koyamadı.

2022'de Aston Villa'ya kalıcı olarak katıldı, ancak istikrarlı performanslar sergileyemedi ve Katar ekibi Al-Duhail'e kiralandı. 2024'te Brezilya'ya geri döndü ve bu kez Vasco da Gama'ya geçici olarak transfer oldu. Bir yıl sonra Villa ile sözleşmesinin feshedilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi ve Coutinho, profesyonel olmadan önce gençlik sisteminde etkileyici performanslar sergilediği Vasco'ya kalıcı olarak geri döndü.

Geri döndüğünden bu yana 80 maçta 17 golle katkı sağlamasına rağmen, Coutinho'nun mutsuz olduğu ve başka bir yerde yeni bir başlangıç yapmak istediği söyleniyor.