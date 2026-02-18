Getty Images Sport
Eski Liverpool yıldızı Philippe Coutinho, taraftarlar tarafından yuhalandıktan sonra sözleşmesinin feshedilmesini istedi
Coutinho, 2025 yılında Brezilya'ya kalıcı olarak geri döndü.
Coutinho, 2018 yılında Liverpool'dan ayrılıp hayallerinin transferini gerçekleştirerek Barcelona'ya gitti, ancak La Liga'daki kariyeri hiç yolunda gitmedi ve o günden bu yana kulüpler arasında gidip geldi, genç bir oyuncu olarak gösterdiği inanılmaz potansiyeli hiçbir zaman tam olarak ortaya koyamadı.
2022'de Aston Villa'ya kalıcı olarak katıldı, ancak istikrarlı performanslar sergileyemedi ve Katar ekibi Al-Duhail'e kiralandı. 2024'te Brezilya'ya geri döndü ve bu kez Vasco da Gama'ya geçici olarak transfer oldu. Bir yıl sonra Villa ile sözleşmesinin feshedilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi ve Coutinho, profesyonel olmadan önce gençlik sisteminde etkileyici performanslar sergilediği Vasco'ya kalıcı olarak geri döndü.
Geri döndüğünden bu yana 80 maçta 17 golle katkı sağlamasına rağmen, Coutinho'nun mutsuz olduğu ve başka bir yerde yeni bir başlangıç yapmak istediği söyleniyor.
Brezilyalı sözleşmenin feshini talep ediyor
Globo'ya göre Coutinho, Vasco'ya mevcut sözleşmesini feshetmek istediğini bildirmiş ve oyuncunun bu niyetini doğrudan kulüp başkanı Pedrinho'ya ilettiği bildiriliyor.
Bu talebin Brezilya ekibi için şok edici olduğu düşünülüyor ve kulüp yönetimi, hücum orta saha oyuncusunu fikrini değiştirmesi için ikna etmeye çalışmış, ancak Coutinho'nun mevcut ruh halinin "geri döndürülemez" olduğunu düşündüğü söyleniyor.
Vasco, Coutinho'nun daha uzun süreli bir sözleşme imzalamasını sağlamak için sözleşme yenileme görüşmelerine başladığı düşünülüyordu, ancak son haftalarda aldığı "eleştirilerin birikmesi" kulüpteki konumunu savunulamaz hale getirmiş görünüyor. Coutinho, Vasco formasıyla son maçında kendi taraftarları tarafından yuhalandı ve son birkaç haftadır yerel medyanın hedefindeydi.
Liverpool'da yıldızlaşmış, ancak Barcelona transferi başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
Serie A devi Inter, genç Brezilyalı oyuncunun yeteneklerinden etkilenerek 2008 yılında Coutinho'yu kadrosuna kattı. Ancak, İtalya'nın başkentinde kendini kanıtlamakta zorlandı ve 2013 Ocak transfer döneminde Liverpool tarafından transfer edildi. Luis Suarez, Daniel Sturridge ve Raheem Sterling gibi oyuncularla iyi bir uyum yakalayan Coutinho, Anfield'da kısa sürede büyük bir yıldız oldu ve 2013-14 sezonunda Reds'in Premier League şampiyonluğu mücadelesine katkıda bulundu.
Liverpool'un altıncı sırada bitirdiği bir sonraki sezonda PFA Yılın Takımı'na seçildi ve Jurgen Klopp'un Brendan Rodgers'ın yerine Merseyside'da teknik direktörlük görevini devralmasıyla takımın vazgeçilmez bir parçası olmaya devam ederek, takımın Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmesine yardımcı oldu. Coutinho, Sadio Mane, Roberto Firmino ve daha sonra Mohamed Salah gibi oyuncularla iyi bir uyum sağladı, ancak 2018 Ocak transfer döneminde Barcelona'nın 142 milyon sterlin (162 milyon avro/192 milyon dolar) tutarında bir anlaşma yapmasıyla kafası karıştı.
Camp Nou'da iyi bir başlangıç yapıp yeni takımının iki La Liga şampiyonluğu ve bir Copa del Rey şampiyonluğu kazanmasına yardımcı olsa da, kısa sürede gözden düştü ve 2019-20 sezonunda Bayern Münih'e kiralandı. Burada, teknik direktör Hansi Flick'in vazgeçilmez oyuncusu olamasa da Bundesliga, Şampiyonlar Ligi ve DFB-Pokal üçlüsünü kazandı.
Coutinho, 2022'de Villa'ya transfer olduğunda eski Liverpool takım arkadaşı Steven Gerrard ile yeniden bir araya geldi, ancak yine istikrarlı bir performans sergileyemedi ve kısa süre sonra Al-Duhail'e, ardından Vasco'ya transfer oldu.
Coutinho bir sonraki hamlesini belirlemeye hazırlanıyor
Coutinho'nun bundan sonra nereye gideceği belirsiz. Suudi Pro Ligi için olgun bir hedef olabilir, çünkü Kamu Yatırım Fonu her zaman ligin profilini yükseltebilecek oyuncular arayışında. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmaya karar verip Major League Soccer'da oynayabileceği bir takım bulabilir ya da Brezilya'da kalabilir.
