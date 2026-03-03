AFP
Eski Liverpool ve Newcastle forveti Andy Carroll, eski eşiyle iletişime geçmemesi yönündeki mahkeme kararını ihlal ettiği iddiasıyla yargılanacak
Andy Carroll, Chelmsford Kraliyet Mahkemesi duruşmasına katılmadı.
The Sun gazetesinin haberine göre, Newcastle United ve Liverpool takımlarında başarılı bir kariyer yapan 37 yaşındaki futbolcu, mahkeme kararını ihlal ettiği iddiasıyla yargılanacak. Suçlamalar, mahkeme tarafından verilen taciz yasağını ihlal ederek eski eşi Billi Mucklow ile iletişime geçtiği iddialarıyla ilgili.
Deneyimli forvet, bu hafta Essex'teki Chelmsford Crown Court'ta bu konuyu ele almak üzere mahkemeye çıkması planlanmıştı. Ancak, dava görüldüğünde yargılama tamamen planlandığı gibi gitmedi. Suçlamaların ciddiyetine rağmen, ne oyuncu ne de yasal temsilcisi duruşma salonunda hazır bulunmadı, bu da duruşmanın takvimi ve davanın gidişatı hakkında hemen soruların ortaya çıkmasına neden oldu.
Yargıç, duruşma tarihini 2027 yılının başlarına belirledi.
Sanığın beklenmedik bir şekilde duruşmaya katılmaması üzerine, Yargıç Christopher Morgan yaklaşan yasal işlemlerin zaman çizelgesini resmileştirmek için gerekli adımları attı. Yargıç, nihayetinde duruşma tarihini gelecek yıl 18 Ocak olarak belirledi ve duruşmayı 2027 yılına erteledi. Bu karar, iddiaların tam olarak dinlenmesini sağlayarak, eski West Ham ve West Bromwich Albion yıldızının kendisine yöneltilen suçlamalara cevap vermesi için kesin bir zaman aralığı sunuyor.
Savcılık, konuyla ilgili daha fazla soruşturma yaptıktan sonra Carroll'un yokluğuyla ilgili durumu açıklığa kavuşturdu. Savcı Leanne Hemming, mahkemeye Carroll'un avukatlarının duruşma tarihinin aslında 4 Mart olduğunu düşündüklerini bildirdiğini söyledi. Bu idari karışıklığın sonucu olarak, Yargıç Morgan, savunmanın duruşmaya katılabilmesi için ön duruşmayı ertesi güne erteledi ve ana duruşmayı 2027'nin başlarına ayarladı.
Taciz yasağı ihlali iddiaları
Hukuki ihtilafın özü, futbolcunun geçen bahar yaptığı iddia edilen bir dizi iletişime dayanıyor. Carroll'un geçen yılın Mart ayında 38 yaşındaki Billi Mucklow'u defalarca aradığı ve taciz yasağını ihlal ettiği iddia ediliyor. Bu iddiaların ciddiyetine rağmen, şu anda Dagenham & Redbridge takımında oynayan futbolcu, yasağı ihlal ettiği suçlamasını reddetme niyetinde olduğunu belirterek, çekişmeli bir yargılama sürecinin önünü açtı.
Carroll ve popüler reality televizyon dizisi The Only Way Is Essex'in eski yıldızı Mucklow, ilişkilerine 2014 yılında başlamışlardı. Çift, Haziran 2022'de evlendi. Ancak, çok ses getiren evlilikleri kısa süre önce sona erdi ve çift, Eylül 2024'te boşanacaklarını açıkladı. Çiftin üç çocuğu var, ayrıca Carroll'un Mucklow ile birlikte olmadan önceki bir ilişkiden iki çocuğu daha var.
Carroll, futbol kariyerine National League South'da devam ediyor.
Carroll, özellikle 2011 yılında Liverpool'a 35 milyon sterlinlik transfer ücretiyle İngiliz futbolunun son on yılının en tanınmış isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Kariyerine memleketi Newcastle United'da başlayan Carroll, fiziksel oyun stiliyle Anfield'a transfer oldu. Daha sonra West Ham United'da uzun bir süre forma giydi ve Reading ve West Brom'da oynadıktan sonra son olarak lig dışı piramide transfer oldu.
Uluslararası sahnede, uzun boylu forvet 2010 ile 2012 yılları arasında İngiltere milli takımında dokuz kez forma giydi. Three Lions formasıyla iki gol attı ve en unutulmaz anı, Euro 2012 grup aşamasında İsveç'e karşı attığı güçlü kafa golü oldu. Şu anda, tecrübeli oyuncu Dagenham & Redbridge ile National League South'da kariyerine devam ediyor, ancak yakında dikkatini kısmen hukuki savunmasına yöneltecek.
