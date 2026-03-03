The Sun gazetesinin haberine göre, Newcastle United ve Liverpool takımlarında başarılı bir kariyer yapan 37 yaşındaki futbolcu, mahkeme kararını ihlal ettiği iddiasıyla yargılanacak. Suçlamalar, mahkeme tarafından verilen taciz yasağını ihlal ederek eski eşi Billi Mucklow ile iletişime geçtiği iddialarıyla ilgili.

Deneyimli forvet, bu hafta Essex'teki Chelmsford Crown Court'ta bu konuyu ele almak üzere mahkemeye çıkması planlanmıştı. Ancak, dava görüldüğünde yargılama tamamen planlandığı gibi gitmedi. Suçlamaların ciddiyetine rağmen, ne oyuncu ne de yasal temsilcisi duruşma salonunda hazır bulunmadı, bu da duruşmanın takvimi ve davanın gidişatı hakkında hemen soruların ortaya çıkmasına neden oldu.