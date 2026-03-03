Eski Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, Red Bull'daki görevinden 'memnun değil' ve bu yaz ayrılabilir

Klopp, Anfield'daki efsanevi görev süresinin ardından 1 Ocak 2025'te Red Bull'un küresel futbol başkanı olarak göreve başladı. Ancak, görevine başlamasından sadece on dört ay sonra balayı dönemi sona erdi. Avusturya'nın günlük gazetesi Salzburger Nachrichten, enerji içeceği şirketinin yöneticileri ile 58 yaşındaki Alman taktikçi arasında önemli bir sürtüşme olduğunu iddia etti.

Bu bozulan ilişkinin başlıca nedeni, markanın amiral gemisi kulüplerinin düşük performansı olduğu söyleniyor. RB Leipzig şu anda Bundesliga'da beşinci sırada yer alıyor ve Bayern Münih'in 19 puan gerisinde. Avrupa kupalarında yer almamaları nedeniyle daha hafif bir fikstürleri olduğu düşünülürse, bu iç saha mücadelesi endişe verici. Ayrıca Klopp, teknik direktör Ole Werner'in atanmasını organize ettiği için şiddetli eleştirilere maruz kaldı. Durum Avusturya'da da aynı derecede iç karartıcı. RB Salzburg, Avrupa Ligi grup aşamasında utanç verici bir şekilde elendi ve bu durum, doğrudan Klopp'un gözetiminden kaynaklanan rahatsız edici bir yönetim sürekliliği eksikliğiyle daha da kötüleşti.