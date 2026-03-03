Getty Images Entertainment
Eski Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, Red Bull'daki görevinden 'memnun değil' ve bu yaz ayrılabilir
Büyük planın hızla çözülmesi
Klopp, Anfield'daki efsanevi görev süresinin ardından 1 Ocak 2025'te Red Bull'un küresel futbol başkanı olarak göreve başladı. Ancak, görevine başlamasından sadece on dört ay sonra balayı dönemi sona erdi. Avusturya'nın günlük gazetesi Salzburger Nachrichten, enerji içeceği şirketinin yöneticileri ile 58 yaşındaki Alman taktikçi arasında önemli bir sürtüşme olduğunu iddia etti.
Bu bozulan ilişkinin başlıca nedeni, markanın amiral gemisi kulüplerinin düşük performansı olduğu söyleniyor. RB Leipzig şu anda Bundesliga'da beşinci sırada yer alıyor ve Bayern Münih'in 19 puan gerisinde. Avrupa kupalarında yer almamaları nedeniyle daha hafif bir fikstürleri olduğu düşünülürse, bu iç saha mücadelesi endişe verici. Ayrıca Klopp, teknik direktör Ole Werner'in atanmasını organize ettiği için şiddetli eleştirilere maruz kaldı. Durum Avusturya'da da aynı derecede iç karartıcı. RB Salzburg, Avrupa Ligi grup aşamasında utanç verici bir şekilde elendi ve bu durum, doğrudan Klopp'un gözetiminden kaynaklanan rahatsız edici bir yönetim sürekliliği eksikliğiyle daha da kötüleşti.
Yöneticiler birleşik bir cephe oluşturmak için çabalıyorlar
Perde arkasında yaşanan kargaşaya dair kanıtlar artmasına rağmen, Red Bull'un kurumsal hiyerarşisi medya fırtınasını yatıştırmaya çalıştı. Erken bir ayrılığın markaya verebileceği zararı fark eden Red Bull başkanı Oliver Mintzlaff, sonunda dolaşan söylentilere yanıt verdi. Mevcut rejimi kararlı bir şekilde savunan Mintzlaff, "Bu tamamen saçma ve asılsız bir iddia. Jürgen Klopp'un çalışmalarından memnunuz" dedi.
Bununla birlikte, bu kamuoyuna yapılan güven gösterisi, sahada yaşanan acı gerçeklerle büyük ölçüde çelişiyor. Klopp, spor portföyünü yükseltmek ve Leipzig ve Salzburg'un şampiyonluk kazanan takımlara dönüşmesini sağlayacak bir kazanma zihniyeti getirmek için özel olarak işe alınmıştı. Mevcut sezonun üçte ikisi geride kalırken, bu yüksek stratejik beklentilerin karşılanamaması, çalışma dinamiklerine büyük bir baskı yarattı. Mintzlaff'ın savunmacı söylemleri ile yerel basında ayrıntılı olarak aktarılan bariz memnuniyetsizlik arasındaki keskin kontrast, en üst düzeyde derin bir ilişki kopukluğuna işaret ediyor.
Paris'in kopukluğu ve stratejik izolasyonu
Almanya ve Avusturya sınırlarının ötesine uzanan yapısal sorunlar, bu ortaklığın neden sona ermek üzere olduğunu daha da net bir şekilde ortaya koyuyor. Red Bull'un Arnault ailesiyle birlikte Paris FC'nin azınlık hisselerini satın alması, Klopp'un geniş etkisini kullanabileceği bir fırsat olarak görülüyordu. Eski Borussia Dortmund menajeri, yeni Ligue 1 takımını sık sık izliyor olsa da, önemli stratejik kararlara katılımı şaşırtıcı derecede azdı.
Geçen hafta, Paris FC teknik direktörü Stephane Gilli'nin ayrılması bu kopukluğu ortaya çıkardı. L'Equipe'in yeni raporunda ortaya çıktığı gibi, Klopp, markanın yüksek pres felsefesine uygun bir taktikçi atamak için güçlü ağını kullanmak yerine, kenarda kaldı. Özellikle, Red Bull'un eski çalışanları Marco Rose veya Adi Hutter'ı savunmakta başarısız oldu. Bunun yerine, Paris kulübü, taktik profili Red Bull'un yerleşik metodolojisiyle uyumsuz olan Antoine Kombouare'yi atadı.
Yönetimsel karusel ve Glasner'ın gölgesi
Yaz tatili yaklaşırken, bu sözleşmenin erken feshi giderek kaçınılmaz hale geliyor. L'Equipe'e göre, temel sorun Klopp'un genel idari sorumluluklarından "zevk almaması" ve taktiksel hazırlıkların günlük heyecanını derinden özlemesi. Aylar geçtikçe, Merseyside'dan duygusal ayrılışının üzerinden tam yirmi ay geçtikten sonra, ön saflara dönme arzusu giderek yoğunlaşıyor. Yaklaşan yaz transfer dönemi, Klopp'un uygun bir elit düzeyde teknik direktörlük pozisyonu arayışına girmesine olanak tanıyan doğal bir kırılma noktası oluşturuyor.
Red Bull için odak noktası, önemli bir sezon öncesi dönemi öncesinde spor altyapısının yönsüz kalmamasını sağlamak için halefiyet planlamasına kayabilir. Öne çıkan aday, yaz aylarında boşalacak olan Oliver Glasner. Crystal Palace'ın şu anki menajeri, ağı yönetmek için gereken taktiksel geçmişe, pres felsefesine ve Bundesliga deneyimine sahip.
