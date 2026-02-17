Getty Images Sport
Eski Liverpool oyuncusu Jordon Ibe, havaalanında tutuklandıktan sonra fiili bedensel zarar vermekle suçlandı
Ibe kefaletle serbest bırakıldı
Ibe kefaletle serbest bırakıldı ve 6 Mart'ta Croydon Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. The Sun gazetesinin haberine göre, 30 yaşındaki Ibe başka bir davada yargılanmak üzere İngiltere'ye dönmüştü.
Uykusuzluk tedavisinde kullanılan Zolpidem ilacını almak için sahte reçete kullandığını itiraf etti. Londra'nın kuzeyindeki Highbury Corner Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada 230 sterlin para cezasına çarptırıldı.
Ibe, Bulgaristan'ın Lokomotiv Sofia takımında oynuyor.
Ibe şu anda Bulgaristan birinci liginde Lokomotiv Sofia takımında oynuyor. Eski İngiltere milli takım oyuncusu, Kasım 2025'te Bulgaristan'a transfer olmadan önce iki yıl boyunca amatör liglerde futbol oynamıştı. Lokomotiv Sofia, Ibe'nin çalkantılı kariyeri boyunca forma giydiği 11. kulüp.
Umut vaat eden kariyer hızla sönüyor
Ibe, 2012 yılında Liverpool'a katılmadan önce Wycombe'un akademi kadrosundan mezun oldu. Reds formasıyla 58 maça çıkan ve 4 gol, 7 asist kaydeden Ibe, Temmuz 2016'da 15 milyon sterlin (20 milyon dolar) karşılığında Bournemouth'a transfer oldu.
Cherries formasıyla 92 maçta 14 gol katkısı daha yaptı, ancak Ibe, Vitality Stadium'da düzenli olarak forma giymekte zorlandı ve 2020'de sözleşmesinin sona ermesiyle serbest bırakıldı.
Depresyonla mücadele ve lig dışı kalma
2021 yılında depresyonla mücadelesini açıklayan Ibe, Lokomotiv Sofya'ya transfer olmadan önce Derby County, Türk takımı Adanaspor, Ebbsfleet United, Hayes & Yeading United, Hungerford Town ve Sittingbourne takımlarında forma giydi. Bulgar kulübü için henüz resmi bir maçta forma giymemiş olan Ibe'nin transferi duyurulurken, kulüp yetkilileri "Birkaç zorlu sezonun ardından Jordan kariyerini yeniden canlandırmaya hazır ve hepimiz bunun Lokomotiv'de gerçekleşeceğine inanıyoruz. Lokomotiv yönetimi, Jordon Ibe'ye kırmızı-siyah formayla sağlık, mutluluk ve başarılar diler" açıklaması yapmıştı.
