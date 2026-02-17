Eski Liverpool oyuncusu Jordon Ibe, havaalanında tutuklandıktan sonra fiili bedensel zarar vermekle suçlandı

Ibe, 2012 yılında Liverpool'a katılmadan önce Wycombe'un akademi kadrosundan mezun oldu. Reds formasıyla 58 maça çıkan ve 4 gol, 7 asist kaydeden Ibe, Temmuz 2016'da 15 milyon sterlin (20 milyon dolar) karşılığında Bournemouth'a transfer oldu.

Cherries formasıyla 92 maçta 14 gol katkısı daha yaptı, ancak Ibe, Vitality Stadium'da düzenli olarak forma giymekte zorlandı ve 2020'de sözleşmesinin sona ermesiyle serbest bırakıldı.