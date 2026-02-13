Getty
Eski Liverpool forveti Darwin Nunez, Karim Benzema'nın gelişinin ardından Al-Hilal kadrosundan acımasızca çıkarıldı
Nunez, Premier Lig şampiyonu olarak Suudi Arabistan'a transfer oldu.
Güney Amerikalı forvet Nunez, Anfield'da üç sezon boyunca düzenli olarak en iyi performansını sergilemekte zorlanarak, Premier League devleri için 143 maçta 40 gol kaydetmesinin ardından, 2025 yazında 46 milyon sterlin (63 milyon dolar) karşılığında Orta Doğu'ya transfer oldu.
Merseyside'dan İngiltere'nin en üst liginde şampiyonlukla ayrılan oyuncu, Suudi Arabistan'da kazançlı bir sözleşme imzaladıktan sonra yeni bir maceraya atılmaya hazırdı. Ancak bu rüya, 26 yaşındaki forvet için kısa sürede kabusa dönüştü.
Nunez ve Mari, Al-Hilal kadrosundan çıkarıldı
Nunez'in Al-Hilal'e gelişi büyük bir coşkuyla karşılandı ve gizemli yeteneklerinin Riyad'da parlayacağı beklentisi vardı. 23 maçta 7 gol attı. Ancak önümüzdeki haftalarda oyun süresi kısıtlı olacak.
Bunun nedeni, Nunez'in Al-Hilal'in Suudi Pro Ligi kadrosundan çıkarılmış olmasıdır. Takımlar, 25 kişilik kadrolarında 2003'ten önce doğmuş sekiz yabancı oyuncu kaydetme hakkına sahiptir. Ballon d'Or ödüllü Benzema, Al-Ittihad'dan transfer olduktan sonra bu kontenjanlardan birini aldı.
Nunez hala AFC Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilir, ancak düzenli olarak maçları uzaktan izlemek zorunda kalacak. Aynı durum, Al-Hilal'in 2025-26 sezonunun ikinci yarısı için planlarından çıkarılan eski Arsenal savunmacısı Pablo Mari için de geçerli.
Baş antrenör Simone Inzaghi, zorlu seçim kararları hakkında şunları söyledi: "Karar vermek zordu, ama bu bir antrenörün işi. Her gün, hatta her antrenmanda birçok karar veriyor.
Nunez ve Pablo iyi oyuncular. Onları tüm müsabakalarda görmek istiyorum, ancak yabancı oyuncuların kayıtlarına ilişkin kısıtlamaları biliyoruz. Marcos Leonardo'yu Suudi Arabistan doğumlu bir oyuncu olarak kaydedemedik. Zaman çok önemliydi ve ben zor bir karar verdim. Dışarıda kalan oyunculara kararımı sakin bir şekilde bildirdim."
İtalyan taktikçi, kadroda kanıtlanmış bir Fransız golcüye sahip olmanın önemini de vurguladı: “Herkes Benzema'yı tanır. O harika bir şampiyon. Potansiyelini göstermek için hat-trick yapmasına gerek yok. Onu takımımızda görmekten mutluyuz. Sadece sahada değil, her açıdan bize fayda sağlıyor.”
Gyokeres'ten daha iyi: Arsenal, Nunez'i transfer etmeli miydi?
Nunez, 2025 yılının Ocak transfer döneminde ilk olarak transfer için baskı yaptıktan sonra Liverpool'da bir çıkış yolu buldu. Arne Slot yönetiminde Reds'in hücum sıralamasında geriledi.
Eski Liverpool orta saha oyuncusu Dietmar Hamann, Arsenal'in İsveçli forvet Viktor Gyokeres'e 55 milyon sterlin (75 milyon dolar) harcamak yerine Nunez'i kadrosuna katması gerektiğini öne sürdü.
Hamann, "Geçen sezon herkes Darwin Nunez'i eleştiriyordu, ama bence Nunez, birçok fırsat yaratan Arsenal için biçilmiş kaftan olurdu.
"Tüm hatalarına ve kaçırdığı kolay fırsatlara rağmen, Nunez fiziksel gücü ve hızıyla her zaman iki veya üç savunmacıyı meşgul ediyordu. Bitirebilseydi, muhtemelen dünyanın en iyi oyuncusu olurdu. Ama bence Arsenal için Gyokeres'ten çok daha uygun bir seçim olurdu.
“Onun Avrupa'nın en iyi forvetlerinden biri olduğunu düşünmüyorum. Bence o bir golcü, ama yine de en iyi takımlara karşı gol atan bir golcünün yeterli olduğunu düşünmüyorum, çünkü gol atabileceği pozisyonlara girebileceğini sanmıyorum.”
Nunez Avrupa'ya dönüş için bastırıyor
Gyokeres, bu sezon Arsenal formasıyla 13 kez gol atarak takımının Premier Lig'in zirvesine çıkmasına yardımcı oldu, ancak Gunners'ın Brentford ile 1-1 berabere kaldığı son maçta gol atamadı.
Nunez ise Türk takımı Fenerbahçe'ye transfer olacağına dair spekülasyonlar ortaya çıktıktan sonra seçeneklerini değerlendiriyor. Orta Doğu'da uyum sağlamakta zorlandığı için Avrupa'ya dönmek istediği söyleniyor.
