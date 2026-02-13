Eski Liverpool forveti Darwin Nunez, Karim Benzema'nın gelişinin ardından Al-Hilal kadrosundan acımasızca çıkarıldı

Nunez'in Al-Hilal'e gelişi büyük bir coşkuyla karşılandı ve gizemli yeteneklerinin Riyad'da parlayacağı beklentisi vardı. 23 maçta 7 gol attı. Ancak önümüzdeki haftalarda oyun süresi kısıtlı olacak.

Bunun nedeni, Nunez'in Al-Hilal'in Suudi Pro Ligi kadrosundan çıkarılmış olmasıdır. Takımlar, 25 kişilik kadrolarında 2003'ten önce doğmuş sekiz yabancı oyuncu kaydetme hakkına sahiptir. Ballon d'Or ödüllü Benzema, Al-Ittihad'dan transfer olduktan sonra bu kontenjanlardan birini aldı.

Nunez hala AFC Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilir, ancak düzenli olarak maçları uzaktan izlemek zorunda kalacak. Aynı durum, Al-Hilal'in 2025-26 sezonunun ikinci yarısı için planlarından çıkarılan eski Arsenal savunmacısı Pablo Mari için de geçerli.

Baş antrenör Simone Inzaghi, zorlu seçim kararları hakkında şunları söyledi: "Karar vermek zordu, ama bu bir antrenörün işi. Her gün, hatta her antrenmanda birçok karar veriyor.

Nunez ve Pablo iyi oyuncular. Onları tüm müsabakalarda görmek istiyorum, ancak yabancı oyuncuların kayıtlarına ilişkin kısıtlamaları biliyoruz. Marcos Leonardo'yu Suudi Arabistan doğumlu bir oyuncu olarak kaydedemedik. Zaman çok önemliydi ve ben zor bir karar verdim. Dışarıda kalan oyunculara kararımı sakin bir şekilde bildirdim."

İtalyan taktikçi, kadroda kanıtlanmış bir Fransız golcüye sahip olmanın önemini de vurguladı: “Herkes Benzema'yı tanır. O harika bir şampiyon. Potansiyelini göstermek için hat-trick yapmasına gerek yok. Onu takımımızda görmekten mutluyuz. Sadece sahada değil, her açıdan bize fayda sağlıyor.”