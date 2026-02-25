Getty Images Sport
Eski Lionesses kalecisi Mary Earps, otobiyografisinin neden olduğu 'incinme' için özür diler ve 'iptal kültürünün ilk deneyiminden' sonra Sarina Wiegman ile görüştüğünü açıklar
Kahramandan kötü adama: Earps'ın otobiyografisi nasıl büyük bir tartışma yarattı?
Earps'ın otobiyografisi, Kasım ayında yayınlandığında büyük tepki topladı. Kitapta, Hampton'ın Wiegman tarafından "kötü davranışları" nedeniyle "ödüllendirildiğini" ve İngiltere teknik direktörünün kaleci rekabetini "saçmalık" olarak nitelendirdiğini yazdı. Earps, Lionesses'in Euro 2022 zaferinde ve 2023 Kadınlar Dünya Kupası finaline kadar olan süreçte takımın 1 numaralı kalecisiydi, ancak Euro 2025'te bu pozisyonu korumak için Hampton ile girdiği mücadelede yenik düştü ve turnuva başlamadan hemen önce şok edici bir açıklamayla milli takımdan emekli olduğunu duyurdu. Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, Earps yedek kaleci olmayı kabul edemediği için bu kararı aldı.
Earps artık Hampton & Wiegman'ın yorumlarına verilen tepkileri 'anlayabiliyor'.
Earps, kitabın yayınlandığı dönemde bir dizi röportaj verdi, ancak şimdi birkaç ay sonra ilk kez bu durum hakkında konuştu ve her şeyi sindirmek ve düşünmek için zamanı olduğu için otobiyografisine gösterilen tepkiyi "anlayabildiğini" itiraf etti.
ITV News'e konuşan Paris Saint-Germain kalecisi, "Çılgın, çılgın bir dönemdi. Özellikle Kasım ve Aralık oldukça zor geçti. Benim tarifim, bu benim ilk iptal kültürü deneyimimdi ve bunu kimseye tavsiye etmem. Şaka bir yana, Kasım ve Aralık zor geçti, ama sonuçta bu benim kitabımın bir sonucu, benim adım, benim yüzüm ve bunun tüm sorumluluğunu üstleniyorum.
"Sorun, deneyimlerimi paylaşmış olmam değildi, daha çok bazılarının ifade edilme şekliydi. Bazen kendimi ifade etme şeklim, kitapla ilgili alınan kararlar da. Sadece kitap değil. Yani, evet, bir sürü şey var. Her şey çok çabuk kontrolden çıktı. O noktadan sonra yapabileceğiniz tek şey öğrenmek ve büyümek. Rol model olarak sorumluluğumu çok ciddiye alıyorum.
"Her şey yolunda giderken sadece ön planda olup baharın keyfini çıkaramazsınız. Elbette hayat bazen zor dersler verir, bence o anlarda da samimi ve sorumlu olmak önemlidir. Bence gerçek rol modeller böyle olmalıdır."
Açıklandı: Earps'ın Wiegman ile görüşmesi ve ilgili kişilere özür dilemesi
Birçoğu, Earps'ın Wiegman hakkında yaptığı yorumlara özellikle şaşırdı. Wiegman, Eylül 2021'de Lionesses'ın teknik direktörü olarak atandığında kaleciyi İngiltere kadrosuna geri çağırmıştı. Eski Manchester United kalecisi, o noktada uluslararası arenada uzun süredir forma giymiyordu ve son kez yaklaşık iki yıl önce milli takıma çağrılmıştı.
Earps, bu hafta Wiegman ile görüştüğünü açıkladı, ancak konuşmanın ayrıntılarını gizli tutmayı tercih etti. "İlgili kişilere ulaştım, sorumluluk aldım ve kitabın onlara ve çevrelerindeki insanlara verdiği zarar ve etkiden dolayı özür diledim" dedi. "Benim için gerçekten önemli olan büyük konuşma Sarina ile oldu. Yüz yüze görüşme ve konuşma fırsatımız oldu. Gerçekten olumlu bir konuşmaydı. Bunu yüz yüze yapabildiğimiz için çok minnettarım."
Earps, emeklilik töreni için İngiltere'ye geri dönecek - ve belki de kariyerinin yeni bir sayfasını açacak?
Earps, Kasım ayında PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile karşılaştığı maçta Manchester'a döndüğünde yuhalanarak kitabın yarattığı tepkileri ilk elden yaşadı. Ancak, kitabındaki yorumlar kamuoyuna duyurulduğu anda her zaman ilgi çekici bir durum olacağı belli olan bu olayda, kaleciyi destekleyen birçok kişi de vardı.
Earps'ın gelecekte benzer durumlarda nasıl karşılanacağı ilginç olacak ve bu tür durumlar birkaç kez yaşanabilir. Futbol Federasyonu, eski İngiltere 1 numarasıyla emekliliğini kutlamak için bir tarih üzerinde görüşüyor. Earps, Kasım ayında Çin ile oynanan dostluk maçı öncesinde Wembley'de düzenlenen kutlamaya davet edilmişti ancak bu daveti kabul edememişti. Telegraph gazetesine verdiği demeçte, "umarım" 2026'da kutlama yapılacağını söyledi.
Bir de Earps'ın sözleşme durumu var. 32 yaşındaki oyuncunun PSG ile olan mevcut sözleşmesi bu yaz sona eriyor ve İngiltere Kadınlar Süper Ligi'ne dönmesi büyük bir sürpriz olmaz. Guardian gazetesine bu konu hakkında "Bekleyip göreceğiz, değil mi?" dedi. "Henüz emin değilim. Paris'i gerçekten çok seviyorum."
