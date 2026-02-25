Eski Lionesses kalecisi Mary Earps, otobiyografisinin neden olduğu 'incinme' için özür diler ve 'iptal kültürünün ilk deneyiminden' sonra Sarina Wiegman ile görüştüğünü açıklar

Earps, kitabın yayınlandığı dönemde bir dizi röportaj verdi, ancak şimdi birkaç ay sonra ilk kez bu durum hakkında konuştu ve her şeyi sindirmek ve düşünmek için zamanı olduğu için otobiyografisine gösterilen tepkiyi "anlayabildiğini" itiraf etti.

ITV News'e konuşan Paris Saint-Germain kalecisi, "Çılgın, çılgın bir dönemdi. Özellikle Kasım ve Aralık oldukça zor geçti. Benim tarifim, bu benim ilk iptal kültürü deneyimimdi ve bunu kimseye tavsiye etmem. Şaka bir yana, Kasım ve Aralık zor geçti, ama sonuçta bu benim kitabımın bir sonucu, benim adım, benim yüzüm ve bunun tüm sorumluluğunu üstleniyorum.

"Sorun, deneyimlerimi paylaşmış olmam değildi, daha çok bazılarının ifade edilme şekliydi. Bazen kendimi ifade etme şeklim, kitapla ilgili alınan kararlar da. Sadece kitap değil. Yani, evet, bir sürü şey var. Her şey çok çabuk kontrolden çıktı. O noktadan sonra yapabileceğiniz tek şey öğrenmek ve büyümek. Rol model olarak sorumluluğumu çok ciddiye alıyorum.

"Her şey yolunda giderken sadece ön planda olup baharın keyfini çıkaramazsınız. Elbette hayat bazen zor dersler verir, bence o anlarda da samimi ve sorumlu olmak önemlidir. Bence gerçek rol modeller böyle olmalıdır."