Hollanda kulübünün resmi kanallarında yer aldığı üzere, PSV kadrosunu Filip Kostić'in transferiyle güçlendirdi; futbolcu 1 Temmuz'dan bu yana Juventus ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulüpsüzdü. 33 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Eindhoven ekibiyle iki yıllık sözleşme imzaladı. 18 numaralı formayı giyecek. Sırp oyuncu çalışma iznini bekliyor.





"PSV benimle iletişime geçtiğinde, Eindhoven'a gelmek istediğimi hemen anladım", dedi Kostić. "Ardından anlaşmayı sonuçlandırmak biraz zaman aldı, çünkü ailemin de burada kendini evinde hissettiğinden ve her şeyin mükemmel olduğundan emin olmak istiyordum. Ve durum tam olarak böyle. Bu transferden dolayı çok mutluyum".



