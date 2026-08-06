18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Kostic JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Eski Juventuslu Kostic, resmen PSV'de

F. Kostic
Transfers
Juventus
PSV Eindhoven

Sırp kanat oyuncusu, Hollanda kulübüyle iki yıllık sözleşme imzaladı.

Hollanda kulübünün resmi kanallarında yer aldığı üzere, PSV kadrosunu Filip Kostić'in transferiyle güçlendirdi; futbolcu 1 Temmuz'dan bu yana Juventus ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulüpsüzdü. 33 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Eindhoven ekibiyle iki yıllık sözleşme imzaladı. 18 numaralı formayı giyecek. Sırp oyuncu çalışma iznini bekliyor.


"PSV benimle iletişime geçtiğinde, Eindhoven'a gelmek istediğimi hemen anladım", dedi Kostić. "Ardından anlaşmayı sonuçlandırmak biraz zaman aldı, çünkü ailemin de burada kendini evinde hissettiğinden ve her şeyin mükemmel olduğundan emin olmak istiyordum. Ve durum tam olarak böyle. Bu transferden dolayı çok mutluyum".


  • Kariyer

    Kariyerinde Kostić; Radnički 1923, FC Groningen, VfB Stuttgart, Hamburger SV, Eintracht Frankfurt, Juventus ve Fenerbahçe formaları giydi. Kostić, diğer kupaların yanı sıra Frankfurt ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı.


    • Reklam

  • FOTOĞRAF



    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Club Friendlies
Juventus crest
Juventus
JUV
Inter crest
Inter
INT
Eredivisie
PSV Eindhoven crest
PSV Eindhoven
PSV
Fortuna Sittard crest
Fortuna Sittard
SIT