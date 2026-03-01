Getty Images Sport
Eski Chelsea yıldızı Pedro Neto'yu Arsenal maçında pahalıya mal olan kırmızı kartı nedeniyle 'aptal' olarak nitelendirdi
Neto'nun kırmızı kartı: Chelsea, Emirates'te çöktü
Maç, Jurrien Timber'ın 24 dakika kala Arsenal'in üstünlüğünü yeniden sağlamasına kadar bıçak sırtında devam etti. Neto'nun öğleden sonrası o andan itibaren hızla kötüye gitti; önce golü agresif bir şekilde protesto ettiği için itiraz nedeniyle sarı kart gördü ve sadece üç dakika sonra, Gabriel Martinelli'nin kontratakını durdurmak için yaptığı alaycı faul nedeniyle ikinci sarı kartını aldı. Sayıca dezavantaj, Liam Rosenior'un oyuncuları için aşılamayacak bir engel oldu ve şehirdeki rakiplerine karşı bir yenilgi daha aldılar.
Sutton, Neto'nun kovulması konusunda hiç çekinmiyor
Maçın bitiminden sonra BBC Radio Five Live'a konuşan eski Chelsea forveti Sutton, Neto'nun sergilediği soğukkanlılık eksikliğine inanamadığını ifade etti. Uzman yorumcu, puanların ulaşılabilir olduğu bir maçta bireysel hatanın takımın kolektif çabasını nasıl baltaladığını vurguladı.
Sutton, "Chelsea açısından Pedro Neto onları büyük hayal kırıklığına uğrattı. Böyle bir şekilde oyundan atılmak ne kadar aptalca" dedi. Yorumları, Stamford Bridge taraftarları arasında artan hayal kırıklığını yansıtıyor, çünkü kulüp bu sezon tüm turnuvalarda dokuz oyuncunun oyundan atılmasını gördü. Bu kötü disiplin sicili, Rosenior'un ilk dörtte bitirme ve Avrupa turnuvasında daha ileri gitme çabalarını engellemeye devam ediyor.
Reece James iç inceleme çağrısında bulundu
Kulüp kaptanı Reece James de yenilginin ardından yaptığı açıklamada, takımın sahada 11 oyuncuyu tutamamasının önemli bir engel olduğunu kabul etti. Blues, özellikle James'in tehlikeli duran toplarından gelen fırsatlarla kalitesini göstermiş olsa da, sayı üstünlüğünün olmaması maçın son dakikalarını zorlu bir mücadeleye dönüştürdü. Kaptan, bu tür olayların sıklığının acilen ele alınması gereken önemli bir sorun olduğunu kabul etti.
James, Sky Sports'a durumu dürüstçe açıkladı: "Bu konuyu konuştuk, birkaç kez gündeme geldi, her seferinde farklı bir oyuncu, aynı oyuncu değil. İçeride bu konuyu gözden geçirmeli ve iyileştirmeye devam etmeliyiz. Bu bir sorun, dünyanın en zorlu liginde oynuyoruz, en üst veya en alt sıradaki takımlarla 11'e 11 oynarsanız zor, 11'e 10 oynarsanız kimle oynarsanız oynayın daha da zor. Takıma ve personele güvenim tam, bugün işler bizim istediğimiz gibi gitmedi ama yeniden toparlanıp tekrar denemeliyiz."
Derbi maçını set parçaları belirliyor
Maçın kendisi, üç golün de köşe vuruşlarından kaynaklandığı ölü top durumlarıyla tanımlandı. Sonuç ve kırmızı kartın yarattığı hayal kırıklığına rağmen James, takımın maçtan daha fazla kazanç elde etme fırsatı olduğunu savundu. Chelsea'nin kendi köşe vuruşundan gol bulduğunu, ancak Arsenal'in rutinlerini savunamadıklarının, çok ince bir farkla sonuçlanan maçta bir puan ile mağlubiyet arasındaki farkı belirlediğini belirtti.
Maçın dinamiklerini değerlendiren James, "Eli boş ayrılmak hayal kırıklığı yaratıyor. Skor 1-1 iken 2-1'i yakalamak için yarım bir şansımız vardı, kalecileri iyi bir kurtarış yaptı, onlar da duran topu değerlendirdi ve golü attı. 2026'da futbol böyle, gollerin %90'ı muhtemelen duran toplardan geliyor. Onlar [Arsenal] [durumlarda] dünyanın liderlerinden biri. Onları durdurmak zor, bugün iki gol attılar. Hayal kırıklığına uğradım. Ama biz bir gol attık, bir gol daha atma şansımız vardı ama bugün kaderimizde yoktu."
