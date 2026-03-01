Eski Chelsea yıldızı Pedro Neto'yu Arsenal maçında pahalıya mal olan kırmızı kartı nedeniyle 'aptal' olarak nitelendirdi

Kulüp kaptanı Reece James de yenilginin ardından yaptığı açıklamada, takımın sahada 11 oyuncuyu tutamamasının önemli bir engel olduğunu kabul etti. Blues, özellikle James'in tehlikeli duran toplarından gelen fırsatlarla kalitesini göstermiş olsa da, sayı üstünlüğünün olmaması maçın son dakikalarını zorlu bir mücadeleye dönüştürdü. Kaptan, bu tür olayların sıklığının acilen ele alınması gereken önemli bir sorun olduğunu kabul etti.

James, Sky Sports'a durumu dürüstçe açıkladı: "Bu konuyu konuştuk, birkaç kez gündeme geldi, her seferinde farklı bir oyuncu, aynı oyuncu değil. İçeride bu konuyu gözden geçirmeli ve iyileştirmeye devam etmeliyiz. Bu bir sorun, dünyanın en zorlu liginde oynuyoruz, en üst veya en alt sıradaki takımlarla 11'e 11 oynarsanız zor, 11'e 10 oynarsanız kimle oynarsanız oynayın daha da zor. Takıma ve personele güvenim tam, bugün işler bizim istediğimiz gibi gitmedi ama yeniden toparlanıp tekrar denemeliyiz."