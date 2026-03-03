AFP
Çeviri:
Eski Chelsea yıldızı Filipe Luis, 8-0'lık yarı final galibiyetinin ardından Flamengo teknik direktörlüğünden kovuldu
Gol yağmurunun ortasında acımasız bir ayrılık
Flamengo, Salı günü teknik direktör Luis'in ayrıldığını resmi olarak açıklayarak Brezilya futbol dünyasında şok dalgası yarattı. Bu karar, Campeonato Carioca yarı finallerinin ikinci ayağında Madureira'yı 8-0 gibi ezici bir skorla mağlup etmelerinin ardından sürpriz bir gelişme olarak geldi. Bu sonuç, toplamda 11-0'lık bir zafer ve ezeli rakibi Fluminense ile finalde karşılaşma hakkı kazandırsa da, kulüp yönetimi performans standartlarındaki düşüşü gidermek için bir değişiklik yapmanın gerekli olduğunu düşündü.
Luis'in görevine ani bir son verilmesi, Rubro-Negro için önemli bir dönemin kapanışını işaret ediyor. 2019 yılında oyuncu olarak kulübe katılan ve 2024 yılında genç takımlarda antrenörlüğe geçen Luis'in üst düzey göreve yükselişi büyük bir coşkuyla karşılanmıştı. Ancak Maracana'daki baskı dolu ortam, kulüp efsanesine uygun olmadı ve yönetim, takımı yeniden yapılandırmak için hızlı bir şekilde harekete geçti.
Kulüp, resmi bir açıklamada 38 yaşındaki teknik direktör ve tüm teknik ekibinin ayrıldığını doğruladı. Kulüp, "Clube de Regatas do Flamengo, bu Salı (3) itibarıyla Filipe Luis'in profesyonel takımın teknik direktörlüğünden ayrıldığını duyurur" açıklamasını yaptı. "Onunla birlikte Ivan Palanco ve Diogo Linhares de kulüpten ayrılıyor. Flamengo, eski sporcu ve teknik direktör Filipe Luis'e bu yolculukta elde ettiği ve paylaştığı her şey için teşekkür eder."
- AFP
Güney Amerika devlerinin acımasız gerçekliği
Luis, 101 maçta 64 galibiyet ve sadece 15 mağlubiyetle birçok deneyimli menajerin kıskanacağı bir özgeçmişle görevinden ayrılıyor. 2024 ve 2025 sezonlarında üstün bir performans sergileyerek Copa do Brasil, Brasileirao ve prestijli CONMEBOL Libertadores dahil olmak üzere çok sayıda kupa kazandı. Böylesine kupa dolu bir miras, onun görevden alınmasının zamanlamasını dikkat çekici hale getiriyor ve kıtasal şampiyonların bile güvende olmadığı "şimdi kazan" kültürünü vurguluyor.
İlişkideki çatlaklar, hafta sonu alınan ağır galibiyete rağmen 2026 sezonunun başında ortaya çıkmaya başladı. Madureira'yı ezici bir skorla mağlup etmeden önce, Flamengo Supercopa'yı Corinthians'a kaptırarak ve CONMEBOL Recopa'da Lanus'a yenilerek hayal kırıklığı yaşamıştı. Yılın ilk aylarında kupa kazanamama başarısızlıkları, tek bir maçta atılan sekiz golün bile gizleyemediği zehirli bir atmosfer yarattı.
8-0'lık galibiyet sırasında, Flamengo taraftarlarının bir kısmı oyunculara "utanmaz" diye tezahürat ederek takımın genel gidişatından duydukları derin memnuniyetsizliği dile getirdi. Her zaman profesyonel olan Luis, son basın toplantısında eleştirilerden kaçınmadı. Bir zamanlar onu sahada taraftarların gözdesi yapan aynı onurlu karakterini koruyarak, temsil ettiği amblemin ağırlığını kabul etti.
Maracana'da duygusal bir veda
Artan baskı ve kulüple olan derin bağı üzerine düşünerek, Luis, kovulduğu haberi kamuoyuna açıklanmadan önce dokunaklı bir veda konuşması yaptı. "Ne olursa olsun, yarın burada olmasam bile, Flamengo'ya olan sevgim ve bağlılığım her zaman devam edecek. Ve taraftarların da bana karşı aynı duyguları beslediğine inanıyorum" diye konuştu.
Eski sol bek, sonuçlar skor tabelasında olumlu görünse bile taraftarların mükemmellik talep etme hakkına sahip oldukları inancında kararlı kaldı. "Anlık baskı olması gerekir; bir oyuncu olarak çok baskı gördüm ve çok eleştirildim, haklı olarak, ve bu beni daha iyi yaptı" diye açıkladı ve Avrupa'nın en üst düzeyinde oynadığı kariyerini tanımlayan dayanıklılığını gösterdi.
Rio de Janeiro'daki yolculuğunun sonuna geldiğini düşünürken açıkça duygulanan Luis, kulüple olan yedi yıllık ilişkisini büyük bir gururla geriye dönüp baktı. Kulübün kişisel ve profesyonel hayatı üzerindeki etkisini açıkça dile getirdi ve yeni yılın zorlu başlangıcında maruz kaldığı eleştirilere kızgınlık duymadığını belirtti.
Luis, yönetim kurulunun farklı bir yöne gitme kararından bağımsız olarak, Rubro-Negro taraftarlarıyla olan bağını yeniden teyit ederek son basın toplantısını sonlandırdı. "Hayatımın en güzel yıllarını burada geçirdiğimden hiç şüphem yok" dedi.
- Getty Images Sport
Halefinin arayışı ve derbi finali
Şimdi dikkatler boş olan teknik direktörlük pozisyonuna çevrildi. ESPN, Flamengo yönetiminin Leonardo Jardim'i baş aday olarak belirlediğini bildirdi. Portekizli teknik direktör şu anda serbest ve görüşmelerin ileri aşamada olduğu düşünülüyor. Jardim'in temsilcilerinin sözleşmeyi tamamlamak için Salı günü Rio'ya geldiği bildirildi.
Takımın önündeki acil görev, gürültüyü engellemek ve hemen kazanılabilecek kupalara odaklanmak. Flamengo, bu Pazar günü Fluminense ile yılın geri kalanının gidişatını belirleyecek yüksek riskli bir derbi finalinde karşı karşıya gelecek. Oyuncular, son zamanlardaki golcü performanslarına rağmen hala talepkar olan taraftar kitlesiyle başa çıkarken, bir gecede yeni bir felsefeye adapte olmak zorundalar.
