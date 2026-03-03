Eski Chelsea yıldızı Filipe Luis, 8-0'lık yarı final galibiyetinin ardından Flamengo teknik direktörlüğünden kovuldu

Flamengo, Salı günü teknik direktör Luis'in ayrıldığını resmi olarak açıklayarak Brezilya futbol dünyasında şok dalgası yarattı. Bu karar, Campeonato Carioca yarı finallerinin ikinci ayağında Madureira'yı 8-0 gibi ezici bir skorla mağlup etmelerinin ardından sürpriz bir gelişme olarak geldi. Bu sonuç, toplamda 11-0'lık bir zafer ve ezeli rakibi Fluminense ile finalde karşılaşma hakkı kazandırsa da, kulüp yönetimi performans standartlarındaki düşüşü gidermek için bir değişiklik yapmanın gerekli olduğunu düşündü.

Luis'in görevine ani bir son verilmesi, Rubro-Negro için önemli bir dönemin kapanışını işaret ediyor. 2019 yılında oyuncu olarak kulübe katılan ve 2024 yılında genç takımlarda antrenörlüğe geçen Luis'in üst düzey göreve yükselişi büyük bir coşkuyla karşılanmıştı. Ancak Maracana'daki baskı dolu ortam, kulüp efsanesine uygun olmadı ve yönetim, takımı yeniden yapılandırmak için hızlı bir şekilde harekete geçti.

Kulüp, resmi bir açıklamada 38 yaşındaki teknik direktör ve tüm teknik ekibinin ayrıldığını doğruladı. Kulüp, "Clube de Regatas do Flamengo, bu Salı (3) itibarıyla Filipe Luis'in profesyonel takımın teknik direktörlüğünden ayrıldığını duyurur" açıklamasını yaptı. "Onunla birlikte Ivan Palanco ve Diogo Linhares de kulüpten ayrılıyor. Flamengo, eski sporcu ve teknik direktör Filipe Luis'e bu yolculukta elde ettiği ve paylaştığı her şey için teşekkür eder."