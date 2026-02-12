Getty
Eski Arsenal oyuncusu Thomas Partey, yapılan açıklamada iki yeni tecavüz suçlamasıyla daha karşı karşıya kaldı
Kraliyet Savcılık Servisi'nden açıklama
Kraliyet Savcılık Servisi, Partey aleyhine iki yeni tecavüz suçlaması daha onayladı. Resmi açıklamada şöyle deniyor: "Bu yeni suçlamalar, 2020 yılında bir başka kadının da dahil olduğu, yakın zamanda işlenmemiş suçlarla ilgili ayrı bir raporla ilgilidir ve Metropolitan Polisi'nin yeni soruşturmasının ardından gelmiştir. Bu iddialar ilk olarak Ağustos 2025'te bildirilmiştir."
Yeni iddialar nedeniyle Partey, 13 Mart Cuma günü Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. 2025 yılının Eylül ayında Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Gana milli takım oyuncusu beş tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlamasına karşı suçsuz olduğunu iddia etmişti.
Söz konusu suçlar 2021 ve 2022 yılları arasında işlendi ve Partey, Ekim 2020'de Arsenal ile sözleşme imzaladı. O dönemde Gunners'ın ilk takımında düzenli olarak forma giyen Partey, beş sezon boyunca Premier League kulübünde 167 maça çıktı.
Partey kefaletle serbest bırakıldı
Partey, Arsenal ile olan sözleşmesinin 2025 yazında sona ermesinden dört gün sonra suçlandı. Şu anda kefaletle serbest bırakılmış durumda ve 2 Kasım 2026'da ilk suçlamalarla ilgili olarak yargılanacak.
Partey'in kefalet koşulları, profesyonel futbol oynamasına engel teşkil etmiyor. Şikayetçilerle herhangi bir şekilde iletişim kurması yasak olan Partey, yurt dışına seyahat etmeden 24 saat önce polise bildirimde bulunmak zorunda.
Bu yaz 2026 Dünya Kupası için Kuzey Amerika'ya gitmesi planlanıyor. 56 kez milli forma giyen Partey, Gana milli takımının bir parçası olmaya devam ediyor. 23 Haziran'da Boston'da İngiltere ile karşılaşacaklar.
Villarreal teknik direktörü performansları değerlendiriyor
2025-26 sezonunda kulüp formu pek iyi değildi. Villarreal teknik direktörü Marcelino Garcia Toral, kendisine gösterilen güveni hak etmekte zorlanan oyuncu hakkında şöyle konuştu: "Arsenal'de tanıdığımız Thomas ile şimdiki Thomas arasında çok büyük bir fark var. Çok büyük bir fark."
Sezonun başında Partey hakkında, performans seviyesinin iyileşmesi beklendiğini belirterek şöyle dedi: "Günümüz futbolunda bu tempoda oynamak çok zor. Yani, bence altı ay geçti ve bu oyuncu bize ne olduğunu ya da şu anda ne olduğunu göstermek için yeterli zamanı aldı."
Partey serbest oyuncu statüsüne doğru ilerliyor
Partey, Villarreal'e katıldığında bir yıllık sözleşme imzaladı ve bu sözleşmenin süresi Haziran sonunda dolacak.
