Eski Arsenal oyuncusu Thomas Partey, yapılan açıklamada iki yeni tecavüz suçlamasıyla daha karşı karşıya kaldı

Kraliyet Savcılık Servisi, Partey aleyhine iki yeni tecavüz suçlaması daha onayladı. Resmi açıklamada şöyle deniyor: "Bu yeni suçlamalar, 2020 yılında bir başka kadının da dahil olduğu, yakın zamanda işlenmemiş suçlarla ilgili ayrı bir raporla ilgilidir ve Metropolitan Polisi'nin yeni soruşturmasının ardından gelmiştir. Bu iddialar ilk olarak Ağustos 2025'te bildirilmiştir."

Yeni iddialar nedeniyle Partey, 13 Mart Cuma günü Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. 2025 yılının Eylül ayında Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Gana milli takım oyuncusu beş tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlamasına karşı suçsuz olduğunu iddia etmişti.

Söz konusu suçlar 2021 ve 2022 yılları arasında işlendi ve Partey, Ekim 2020'de Arsenal ile sözleşme imzaladı. O dönemde Gunners'ın ilk takımında düzenli olarak forma giyen Partey, beş sezon boyunca Premier League kulübünde 167 maça çıktı.