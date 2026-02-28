Eski ABD milli takım teknik direktörü, Weston McKennie'nin Juventus ile kazançlı bir sözleşme imzalamak üzereyken "harika oyuncuların" tavsiyelerine kulak verdiğini açıkladı

McKennie, 2020 yılında Alman takımından bedelsiz transferle Juventus'a katıldı, ancak Torino'da gerçekten iz bırakmakta zorlandı. Amerika Birleşik Devletleri milli takım oyuncusu, İtalya'da geçirdiği sürenin çoğunda takımda yer alıp çıkmış ve 2023'te Leeds'te korkunç bir kiralık dönem geçirmişti. McKennie'nin Yorkshire'daki görevi Premier Lig'den düşüşle sonuçlanıp takımdan tamamen dışlanınca, futbolun en üst seviyesindeki kariyeri belirsizliğe girmiş gibi görünüyordu.

İtalya'ya ve zor günler geçiren Juventus'a geri döndü ve burada kendini ve kariyerini dönüştürdü. Çok yönlü oyuncu, kanat bekliği de dahil olmak üzere birçok pozisyonda oynamaya istekliydi ve son zamanlarda 9 numara pozisyonunda kendine yer buldu. McKennie, Alessandro Del Piero, Michel Platini veya Roberto Baggio gibi oyuncularla aynı kalıptan çıkmış olmayabilir, ancak Jonathan David'in sakatlığı nedeniyle önemli katkılar yaptı.

Serie A'da şu ana kadar dört gol ve beş asist kaydeden 27 yaşındaki oyuncu, iyi formuyla yeni bir yüksek ücretli sözleşme ile ödüllendirilecek gibi görünüyor. Bu haber, McKennie'nin harika bir oyuncu olduğunu vurgulayan eski milli takım koçu için sürpriz olmadı.