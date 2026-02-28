Getty Images Sport
Eski ABD milli takım teknik direktörü, Weston McKennie'nin Juventus ile kazançlı bir sözleşme imzalamak üzereyken "harika oyuncuların" tavsiyelerine kulak verdiğini açıkladı
McKennie formunu buldu
McKennie, 2020 yılında Alman takımından bedelsiz transferle Juventus'a katıldı, ancak Torino'da gerçekten iz bırakmakta zorlandı. Amerika Birleşik Devletleri milli takım oyuncusu, İtalya'da geçirdiği sürenin çoğunda takımda yer alıp çıkmış ve 2023'te Leeds'te korkunç bir kiralık dönem geçirmişti. McKennie'nin Yorkshire'daki görevi Premier Lig'den düşüşle sonuçlanıp takımdan tamamen dışlanınca, futbolun en üst seviyesindeki kariyeri belirsizliğe girmiş gibi görünüyordu.
İtalya'ya ve zor günler geçiren Juventus'a geri döndü ve burada kendini ve kariyerini dönüştürdü. Çok yönlü oyuncu, kanat bekliği de dahil olmak üzere birçok pozisyonda oynamaya istekliydi ve son zamanlarda 9 numara pozisyonunda kendine yer buldu. McKennie, Alessandro Del Piero, Michel Platini veya Roberto Baggio gibi oyuncularla aynı kalıptan çıkmış olmayabilir, ancak Jonathan David'in sakatlığı nedeniyle önemli katkılar yaptı.
Serie A'da şu ana kadar dört gol ve beş asist kaydeden 27 yaşındaki oyuncu, iyi formuyla yeni bir yüksek ücretli sözleşme ile ödüllendirilecek gibi görünüyor. Bu haber, McKennie'nin harika bir oyuncu olduğunu vurgulayan eski milli takım koçu için sürpriz olmadı.
Berhalter, McKennie'den şaşırmadı
McKennie'nin formu hakkında sorulan soruya Berhalter, TuttoJuve aracılığıyla, Juventus'ta yeni bir sözleşme imzalanacağı haberinin "beni hiç şaşırtmadığını" açıkladı.
Berhalter şöyle devam etti: "Bu, zor zamanlarda bile savaşmaya devam etme konusundaki savaşçı ruhunu gösteriyor. Pierre Low'un, Juventus'taki ilk döneminde ona 'Juventus'ta bir sezon oynamak kolaydır, ancak sadece büyük oyuncular bunu 10 yıl boyunca yapabilir' dediğini hatırlıyorum."
Berhalter, bu tavsiyenin McKennie'nin İtalya'da geçirdiği inişli çıkışlı dönemde aklında kaldığına inanıyor. "Bir üst düzey kulübün parçası olmak için her gün %100 performans göstermenin ne demek olduğunu anladı. Weston'ın en harika yanı, zorlukları nasıl aştığı ve her zaman durumun gerektirdiği performansı nasıl sergilediği. Onu diğerlerinden ayıran şey bu ve karakteri, en üst düzeyde başarılı olmasına yardımcı oluyor."
McKennie 'kusursuz performanslar' sergiliyor
Berhalter, USMNT yıldızında iyileşme belirtileri gördüğünü ve çeşitli rollerde seçenek sunma yeteneğinin Serie A'da öne çıkmasına yardımcı olduğunu ekledi.
Berhalter, "Son yıllarda çok gelişti ve farklı pozisyonlarda etkili olabilen olgun bir oyuncu haline geldi" diye ekledi. "Her zaman gol atma ve asist yapma yeteneğine sahipti, ama şimdi daha eksiksiz performanslar sergilediğini düşünüyorum."
Juventus'un zorlukları devam ediyor
Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele eden Juventus için zor bir sezon oldu. Serie A'da dördüncü sıradaki Roma'nın dört puan gerisinde, altıncı sırada yer alan Juventus, gelecek sezon Avrupa'nın en prestijli turnuvasına katılamama tehlikesiyle karşı karşıya.
Juventus, lig lideri Inter Milan'ın çok gerisinde ve takipçilerinin de oldukça uzağında. Ayrıca hafta ortasında Avrupa'da da büyük bir hayal kırıklığı yaşadı ve Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a elendi.
Pazar günü İtalya'nın başkentine gidecekleri maçta, Gian Piero Gasperini'nin takımına bir puan yaklaşarak Roma ile aralarındaki farkı kapatma şansı yakalayacaklar. McKennie, bu yaz ülkesini ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'na götürmeden önce, sezon sonuna kadar kulüp için mümkün olduğunca önemli bir rol oynamaya kararlı.
