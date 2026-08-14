Haaland, City ve Norveç adına sergilediği olağanüstü golcülük performansları nedeniyle resmen dört Guinness Dünya Rekoru sertifikasıyla ödüllendirildi. Uzun boylu santrfor, 2026 Dünya Kupası'ndaki dikkat çekici performansının ardından yeni sezon öncesinde bu ödülleri aldı. Rekor kıran bu dört kilometre taşı, Premier League'de 100 gole en hızlı ulaşan oyuncu olması, tek bir Premier League sezonunda en yüksek gol sayısına ulaşması, UEFA Uluslar Ligi tarihinin en golcü oyuncusu olması ve tek bir Şampiyonlar Ligi maçında en fazla gol atan oyuncu rekoruna ortak olması olarak sıralandı.



