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Erling Haaland, tarihe geçmeye devam ederken dört Guinness Dünya Rekoru ödülü aldı
Haaland dünya rekorlarını garantiledi
Haaland, City ve Norveç adına sergilediği olağanüstü golcülük performansları nedeniyle resmen dört Guinness Dünya Rekoru sertifikasıyla ödüllendirildi. Uzun boylu santrfor, 2026 Dünya Kupası'ndaki dikkat çekici performansının ardından yeni sezon öncesinde bu ödülleri aldı. Rekor kıran bu dört kilometre taşı, Premier League'de 100 gole en hızlı ulaşan oyuncu olması, tek bir Premier League sezonunda en yüksek gol sayısına ulaşması, UEFA Uluslar Ligi tarihinin en golcü oyuncusu olması ve tek bir Şampiyonlar Ligi maçında en fazla gol atan oyuncu rekoruna ortak olması olarak sıralandı.
- Getty Images Sport
Dönüm noktaları birden fazla organizasyona yayılıyor
Bu başarılar arasındaki öne çıkan dönüm noktalarından biri, 2 Aralık 2025'te Fulham'a karşı penaltıdan attığı golle sadece 111 maçta 100 Premier League golüne ulaşması oldu. Bu rakam, Norveçli oyuncuyu 2022-23 sezonunda Manchester City'deki ilk maçına çıkmasından bu yana ligin tarihinde 100 gole en hızlı ulaşan futbolcu yaptı. İngiliz futbolunda geçirdiği üç yılı biraz aşkın sürede, Avrupa'nın en iyi genç yeteneklerinden biri olmaktan çıkıp ligin istatistiksel açıdan en baskın gücüne dönüştü.
Avrupa genelinde gol yağmuru gibi seri performans
City'deki ilk sezonunda golcü forvet, Premier League'de 38 maçta attığı 36 golle Mohamed Salah'ın 32 gollük (2017-18) performansını, ayrıca Andy Cole'un (1993-94) ve Alan Shearer'ın (1994-95) 42 maçlık sezonlarda ulaştığı 34 gollük seviyeyi geride bıraktı. Milli takım düzeyinde ise Eylül 2020 ile Kasım 2024 arasında attığı 19 golle UEFA Uluslar Ligi tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Ayrıca 14 Mart 2023'te RB Leipzig'e karşı attığı beş gol, Lionel Messi ve Luiz Adriano'nun elinde bulunan Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta en çok gol atma rekoruna eşitlik getirdi; buna ek olarak Dünya Kupası sırasında Instagram'da 24 milyon takipçi kazandı.
- Sportimage
Arsenal sınavı City'yi bekliyor
City, geçen sezon kıl payı kaçırdığı Premier League şampiyonluğunu yeni teknik direktör Enzo Maresca yönetiminde geri kazanmaya odaklandı. Norveçli yıldızı, Maresca’nın ekibi bu hafta sonu Cardiff’te Arsenal ile oynanacak Community Shield karşılaşmasına hazırlanırken hemen bir sınavla karşı karşıya kalabilir. Ancak Dünya Kupası sonrası uzayan aranın ardından ancak perşembe günü antrenmanlara döndüğü için durumu belirsizliğini koruyor.
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