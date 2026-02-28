Erling Haaland'ın Leeds'te gergin geçen maçta sakatlanarak oyundan çıkmasıyla Man City yeni bir sakatlık darbesi aldı

O'Reilly, bu sezon City'nin en önemli oyuncularından biri oldu. Sol bek, orta saha ve son zamanlarda da hücum orta saha pozisyonlarında oynadı. Sakatlığı, sadece çok yönlülüğü nedeniyle değil, City için büyük bir endişe kaynağı. Tüm turnuvalarda altı gol attı ve beş asist yaptı. Geçen hafta Newcastle karşısında iki gol atarak City'ye paha biçilmez bir galibiyet kazandırdı.

Guardiola, Newcastle galibiyetinin ardından "Ne oyuncu ama" dedi. "Full-back, orta saha oyuncusu pozisyonlarında oynadı, şimdi kendi pozisyonunda oynayabilir. İnanılmaz bir gelişme gösterdi. Nico, orta sahada ihtiyacımız olan fiziksel gücü bize sağlıyor. Çok eksiksiz ve çok genç bir oyuncu."