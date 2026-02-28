Getty
Çeviri:
Erling Haaland'ın Leeds'te gergin geçen maçta sakatlanarak oyundan çıkmasıyla Man City yeni bir sakatlık darbesi aldı
O'Reilly, ayak bileği sorunu nedeniyle Leeds maçında oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Nico O'Reilly, ayak bileği sakatlığı şüphesiyle 70. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Orta sahada maça başlayan akademi mezunu oyuncu, ayak bileğini tutarak yere yığıldı ve Bernardo Silva'ya "iyi değil" dediği görüldü. O'Reilly'nin yerine hemen Tijjani Reijnders oyuna girdi. City, ilk yarının sonunda Antoine Semenyo'nun golüyle öne geçmişti ve ev sahibi takımın son dakikalardaki hücumlarına karşı direnerek, Premier League lideri Arsenal'in 2 puan gerisinde, 10 maç kala kaldı.
- Getty
O'Reilly'nin 'tamamen' sakatlığı City için büyük endişe kaynağı
O'Reilly, bu sezon City'nin en önemli oyuncularından biri oldu. Sol bek, orta saha ve son zamanlarda da hücum orta saha pozisyonlarında oynadı. Sakatlığı, sadece çok yönlülüğü nedeniyle değil, City için büyük bir endişe kaynağı. Tüm turnuvalarda altı gol attı ve beş asist yaptı. Geçen hafta Newcastle karşısında iki gol atarak City'ye paha biçilmez bir galibiyet kazandırdı.
Guardiola, Newcastle galibiyetinin ardından "Ne oyuncu ama" dedi. "Full-back, orta saha oyuncusu pozisyonlarında oynadı, şimdi kendi pozisyonunda oynayabilir. İnanılmaz bir gelişme gösterdi. Nico, orta sahada ihtiyacımız olan fiziksel gücü bize sağlıyor. Çok eksiksiz ve çok genç bir oyuncu."
İngiltere de O'Reilly'nin sağlık durumunu merakla bekliyor
O'Reilly'nin sakatlığı, Uruguay ve Japonya ile oynanacak hazırlık maçlarına bir aydan az bir süre kala İngiltere için de endişe kaynağı. O'Reilly, Thomas Tuchel tarafından Ekim ve Kasım ayındaki maçlar için kadroya çağrılmıştı ve kendi ülkesinde oynanacak Dünya Kupası hazırlık maçlarının kadrosunda yer alacaktı. Sınırlı deneyimine rağmen, Tino Livramento'nun hamstring sakatlığı ve Myles Lewis-Skelly'nin Arsenal'de sınırlı fırsatlar elde etmesi nedeniyle, O'Reilly seçeneklerin yetersizliği nedeniyle Tuchel'in Dünya Kupası'ndaki ilk tercih sol bek oyuncusu olmaya hazırlanıyor.
- Getty Images Sport
Sırada ne var?
City'nin Leeds'e karşı aldığı dar galibiyet, sezonun bitimine 10 maç kala Arsenal'in 2 puan gerisinde kalmasına neden oldu. Gunners, Pazar günü Chelsea'yi ağırladığında farkı artırabilir, ancak City'nin Crystal Palace ile bir maçı daha var. Guardiola'nın takımı, Nisan ayında Arsenal ile oynayacağı potansiyel şampiyonluk maçında ev sahibi olmanın avantajına sahip. Gunners ile oynayacakları maç da dahil olmak üzere kalan maçlarını kazanırlarsa, şampiyon olacaklar.
Maçı kazandıran Semenyo, kaderlerini kendi ellerinde tutmanın ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Sky Sports'a verdiği demeçte, "Bu her şey demek! Biz sadece tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz ve Arsenal ne yaparsa yapsın, bekleyip göreceğiz. Kontrol edebileceğimiz şeyleri kontrol etmemiz, maçlarımızı kazanmamız ve ne olacağını görmemiz gerekiyor" dedi.
Guardiola, Haaland'ın ne zaman tekrar sahalara döneceğini bilmediğini söylerken, O'Reilly'nin sakatlığı hakkında soru almadı.
Reklam