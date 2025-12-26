Getty Images Sport
Erling Haaland'dan Pep Guardiola'ya gönderme
City, müthiş galibiyet serisinin ardından yeni kupaların hayalini kuruyor
Manchester City, yakaladığı sekiz maçlık galibiyet serisiyle bu sezon kupa koleksiyonuna yenilerini eklemeye en güçlü adaylardan biri olarak görülüyor. Bu süreçte Premier League lideri Arsenal’in yalnızca iki puan gerisine düşen City, Şampiyonlar Ligi’nde de dördüncü sırada yer alıyor. Leeds United ve Fulham’a karşı alınan üst üste lig galibiyetlerinde toplam altı gol yemelerine rağmen, 10 kez lig şampiyonluğu yaşayan ekip bu maçların ardından vites yükseltti. City, tüm kulvarlarda kazandığı son altı maçın beşinde kalesini gole kapattı.
Ligde formda Sunderland ve Crystal Palace’ın yanı sıra zor günler geçiren West Ham United’a gol izni vermeyen Guardiola’nın takımı, Carabao Cup’ta ise Brentford’u gol yemeden geçerek yarı finale yükseldi. City’nin bu ay yediği tek gol, 10 Aralık’ta Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’e karşı alınan 2-1’lik galibiyette geldi. Brezilyalı futbolcu Rodrygo’nun açılış golünün ardından Nico O’Reilly ve Erling Haaland’ın golleri Manchester temsilcisine geri dönüşü getirdi.
Guardiola’dan Noel Günü uyarısı: Fazla yemeyin
2026’ya büyük bir ivmeyle giren City’de teknik direktör Pep Guardiola, oyuncularını Noel Günü aşırıya kaçmamaları konusunda net bir dille uyardı. 2025-26 sezonunun kritik dönemine girilirken takımının formunu korumakta kararlı olan deneyimli teknik direktör, Noel tatilinden dönen oyuncuların tartıya çıkacağını söyledi.
Guardiola, fiziksel olarak hazır olmayan futbolcuların Nottingham Forest maçında forma giyemeyeceğini vurguladı. “Üç gün sonra geri döndüklerinde nasıl geldiklerini görmek istiyorum. Yemek yiyebilirler ama kontrol altında tutmak istiyorum,” diyen Guardiola sözlerini şöyle sürdürdü:
“Düşünün, bir oyuncu şu an mükemmel durumda ama üç kilo fazlayla dönüyor. O oyuncu Manchester’da kalır, Nottingham Forest deplasmanına gitmez.” Fiziksel yeterlilik konusunda taviz vermemesiyle tanınan Guardiola, City oyuncularının geçen pazar günü idman yapmama taleplerini de geri çevirdiğini açıkladı.
“Oyuncular pazar günkü antrenmanın iptal edilmesini istediler ama hayır dedim; çünkü cumartesi West Ham’a karşı yeterince iyi oynamadılar,” diye devam eden Guardiola, “Pazar günü toparlanma çalışması yaptık, oynamayanlar antrenman yaptı. Ardından üç gün izin verdik ve Nottingham Forest maçına hazırlanmak için iki günleri var,” ifadelerini kullandı.
Buna rağmen Guardiola, dinlenmenin öneminin de farkında olduğunu belirterek şunları ekledi: “İngiltere’ye geldiğimden beri şunu öğrendim: Mümkün olduğunca izin vermek gerekiyor. Fikstür çok yoğun ve oyuncuların zihnen uzaklaşmaya ihtiyacı var. Maç zamanı geldiğinde bacaklar taze oluyor.”
Haaland'dan Pep'e şaka
Guardiola’nın mesajının City’nin sembol ismi Erling Haaland’a ulaştığı da ortaya çıktı. Norveçli golcü, Nottingham Forest deplasmanı öncesinde teknik direktörüyle hafifçe dalga geçmeden duramadı. Noel Günü sosyal medyaya yönelen Premier League’in mevcut gol kralı, Guardiola’ya adeta “mükemmel bir Noel hediyesi” verdiğini gösterdi ve cumartesi günü City Ground’a gitmeye hazır olduğunu ilan etti.
Haaland, tartı üzerindeki ayaklarının yer aldığı bir fotoğraf paylaşarak, bu sezon ligde sadece 17 maçta attığı 19 golle dikkat çeken performansına göndermede bulundu. Fotoğrafın altına ise esprili bir dille “Her şey yolunda!!” notunu düştü.
Guardiola ve Haaland’ın uyumu dikkat çekiyor
Guardiola’nın, Haaland’ın bu paylaşımını anlayışla karşılaması bekleniyor; zira ikili, maç sonlarında sık sık gülümseyerek birbirine sarılırken görüntüleniyor.
Ekim ayında City’nin Brentford’u ligde 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada Haaland’ın galibiyet golünün ardından yaşanan sarılma ve kahkaha sonrası Guardiola’ya, oyuncusuyla ne konuştuğu sorulmuştu.
Guardiola, Sky Sports’a verdiği yanıtta, “Devam etmesini söyledim,” demiş ve eklemişti: “Bu sezon bizim için çok ama çok önemli.” Haaland ise, teknik direktör Sean Dyche yönetiminde ligde oynadığı son altı maçın üçünü kazanan Nottingham Forest karşısında da gol sevinci yaşamayı hedefliyor.
