Erling Haaland'dan Pep Guardiola'ya gönderme

2026’ya büyük bir ivmeyle giren City’de teknik direktör Pep Guardiola, oyuncularını Noel Günü aşırıya kaçmamaları konusunda net bir dille uyardı. 2025-26 sezonunun kritik dönemine girilirken takımının formunu korumakta kararlı olan deneyimli teknik direktör, Noel tatilinden dönen oyuncuların tartıya çıkacağını söyledi.

Guardiola, fiziksel olarak hazır olmayan futbolcuların Nottingham Forest maçında forma giyemeyeceğini vurguladı. “Üç gün sonra geri döndüklerinde nasıl geldiklerini görmek istiyorum. Yemek yiyebilirler ama kontrol altında tutmak istiyorum,” diyen Guardiola sözlerini şöyle sürdürdü:

“Düşünün, bir oyuncu şu an mükemmel durumda ama üç kilo fazlayla dönüyor. O oyuncu Manchester’da kalır, Nottingham Forest deplasmanına gitmez.” Fiziksel yeterlilik konusunda taviz vermemesiyle tanınan Guardiola, City oyuncularının geçen pazar günü idman yapmama taleplerini de geri çevirdiğini açıkladı.

“Oyuncular pazar günkü antrenmanın iptal edilmesini istediler ama hayır dedim; çünkü cumartesi West Ham’a karşı yeterince iyi oynamadılar,” diye devam eden Guardiola, “Pazar günü toparlanma çalışması yaptık, oynamayanlar antrenman yaptı. Ardından üç gün izin verdik ve Nottingham Forest maçına hazırlanmak için iki günleri var,” ifadelerini kullandı.

Buna rağmen Guardiola, dinlenmenin öneminin de farkında olduğunu belirterek şunları ekledi: “İngiltere’ye geldiğimden beri şunu öğrendim: Mümkün olduğunca izin vermek gerekiyor. Fikstür çok yoğun ve oyuncuların zihnen uzaklaşmaya ihtiyacı var. Maç zamanı geldiğinde bacaklar taze oluyor.”