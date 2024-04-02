Erling Haaland, Barcelona'ya mı gidiyor? Xavi'yi elinde tutmak isteyen Barça baskı yapıyor

Getty/GOALİdil Erin TetikErling Haaland, Barcelona'ya mı gidiyor? Xavi'yi elinde tutmak isteyen Barça baskı yapıyorErling HaalandBarcelonaM.CityTransfersXavi HernandezLaLigaPremier LeagueSezon sonunda Barcelona'dan ayrılması beklenen Xavi'yi elinde tutmak isteyen Katalan devi, Erling Haaland konusunda baskı yapıyor.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaXavi bu yaz ayrılacağını açıkladıBarcelona gönlünü kazanmaya çalışıyorLewandowsk'nin yerine yapılacak hamleler işleri değiştirebilir