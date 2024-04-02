Erling Haaland Barcelona 2024Getty/GOAL
İdil Erin Tetik

Erling Haaland, Barcelona'ya mı gidiyor? Xavi'yi elinde tutmak isteyen Barça baskı yapıyor

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Sezon sonunda Barcelona'dan ayrılması beklenen Xavi'yi elinde tutmak isteyen Katalan devi, Erling Haaland konusunda baskı yapıyor.

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  • Xavi bu yaz ayrılacağını açıkladı
  • Barcelona gönlünü kazanmaya çalışıyor
  • Lewandowsk'nin yerine yapılacak hamleler işleri değiştirebilir

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