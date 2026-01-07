Getty
Erik ten Hag'ın yeni takımı hayrete düşürdü! Açıklandı...
Ten Hag, zorlu 2025 yılının ardından işine geri döndü
Ten Hag, 2025-26 sezonunun sadece üç maçında Leverkusen tarafından görevden alındı, ancak BayArena'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra başka teknik direktörlük görevleriyle bağlantılı olduğu söylentileri çıktı. Premier Lig'de zor günler geçiren Wolves, sezonun kötü başlangıcının ardından Vitor Pereira'nın yerine Ten Hag'ı düşünüyordu. Ajax'ın teknik direktörlüğüne geri dönmesi de gündemdeydi. Ancak Ten Hag, Amsterdam devi tarafından reddedildi.
Twente, Ten Hag'ın teknik kadroya katıldığını doğruladı
Salı günü Twente, Ten Hag'ın Şubat ayından itibaren kulüpte yeniden çalışmaya başlayacağını ve 2026-27 sezonunun başından itibaren teknik direktörlük görevini resmen üstleneceğini doğruladı.
Twente'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Erik ten Hag (55) 1 Şubat'ta FC Twente'ye katılacak. 2028 ortasına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Ten Hag, 2026-2027 sezonundan itibaren, bu sezonun ardından emekliye ayrılacağını açıklayan mevcut teknik direktör Jan Streuer'in yerine geçecek. Ten Hag, yeni sezon için FC Twente'nin futbol organizasyonunda çalışmaya başlayacak.
Ten Hag, profesyonel kariyerine başladığı kulübe geri dönüyor. FC Twente'de oyuncu olarak büyük başarılar elde etti ve ilk antrenörlük görevlerini de burada üstlendi.
Ten Hag şunları söyledi: "Küçük bir çocukken Het Diekman'da taraftar olduğum FC Twente'ye geri dönmek harika ve özel bir şey. Futbol ve antrenörlük kariyerim burada başladı. Gençlik gelişimi, takım oluşturma ve elit spor kültürü alanındaki deneyimlerimle, FC Twente'nin teknik altyapısını Denetim Kurulu, yönetim ve personel ile birlikte güçlendirmek ve kulübün bölgesel bir amiral gemisi olarak potansiyelini sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirebilmesini sağlamak istiyorum."
Twente genel menajeri Dominique Scholten şunları söyledi: "Erik ten Hag'ı FC Twente'ye davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Erik, gelecek sezondan itibaren, son beş buçuk yıldır FC Twente'nin bugünkü konumuna önemli katkılarda bulunan Jan Streuer'in yerine geçecek. Jan'a bunun için büyük bir minnettarlık duyuyoruz.
"Erik, futbolda inanılmaz bir geçmişe sahip ve FC Twente ile bağı her zaman çok güçlü kaldı. FC Twente'de gençlik koçu, akademi başkanı ve yardımcı koç olarak görev yaptıktan sonra, ulusal ve uluslararası alanda tanınmış kulüplerde baş koç ve teknik direktör olarak çalıştı. Son birkaç aydır düzenli olarak iletişim halindeydik ve görüşmelerimiz sırasında FC Twente'yi daha da geliştirmek için güçlü bir istek olduğunu kısa sürede fark ettik. Bu istek, yakın zamanda sunduğumuz stratejiyle uyumludur. Çıtayı yükseltiyor ve futbol organizasyonunu daha da profesyonelleştiriyoruz. Bu yönde ilk adımı geçen yıl Tim Gilissen'in gelişiyle attık."
Ten Hag, Man Utd'da Twente bağlantısını açıkça tartıştı
Old Trafford'da hala teknik direktörlük görevini sürdüren Ten Hag'ın United takımı, 2024-25 Avrupa Ligi grup aşamasında Twente ile karşılaştı. Manchester'da 1-1 berabere biten maç, Ten Hag'ın teknik direktörlük görevindeki son maçlarından biri oldu.
Ten Hag, maç öncesinde "Twente dışında başka bir takımla oynamayı tercih ederdim. Sevdiğin bir şeyi incitmek hoş bir şey değil" demişti.
"MUFC ve FC Twente arasında pek çok bağlantı var. Ben ve Rene Hake arasında, ben ve Ruud [van Nistelrooy] arasında. Ayrıca, hepimizin birlikte çalıştığı çeşitli Ajax oyuncuları aracılığıyla kurulan bağlantılar da var."
Eylül ayında Twente'nin Ten Hag'ı teknik direktör olarak yeniden işe almayı düşündüğü bildirilmişti ve bir ay sonra eski takımı Ajax ile Eredivisie'de oynadıkları maçta görüldüğünde bu bağlantılar daha da güçlendi. Ancak, sevdiği kulüpte farklı bir görevde hizmet verecek.
Manchester United, Amorim'in halefi olarak eski teknik direktörünü düşünüyor
Ten Hag'ın yerine Kasım 2024'te Sporting CP'nin teknik direktörü Ruben Amorim geçti. Pazartesi sabahı kulüp tarafından kovulan Amorim'in yerine, Ten Hag'ın öncüllerinden biri olan Ole Gunnar Solskjaer geçici olarak Old Trafford'a dönmesi gündemde.
