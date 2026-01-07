Erik ten Hag'ın yeni takımı hayrete düşürdü! Açıklandı...

Salı günü Twente, Ten Hag'ın Şubat ayından itibaren kulüpte yeniden çalışmaya başlayacağını ve 2026-27 sezonunun başından itibaren teknik direktörlük görevini resmen üstleneceğini doğruladı.

Twente'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Erik ten Hag (55) 1 Şubat'ta FC Twente'ye katılacak. 2028 ortasına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Ten Hag, 2026-2027 sezonundan itibaren, bu sezonun ardından emekliye ayrılacağını açıklayan mevcut teknik direktör Jan Streuer'in yerine geçecek. Ten Hag, yeni sezon için FC Twente'nin futbol organizasyonunda çalışmaya başlayacak.

Ten Hag, profesyonel kariyerine başladığı kulübe geri dönüyor. FC Twente'de oyuncu olarak büyük başarılar elde etti ve ilk antrenörlük görevlerini de burada üstlendi.

Ten Hag şunları söyledi: "Küçük bir çocukken Het Diekman'da taraftar olduğum FC Twente'ye geri dönmek harika ve özel bir şey. Futbol ve antrenörlük kariyerim burada başladı. Gençlik gelişimi, takım oluşturma ve elit spor kültürü alanındaki deneyimlerimle, FC Twente'nin teknik altyapısını Denetim Kurulu, yönetim ve personel ile birlikte güçlendirmek ve kulübün bölgesel bir amiral gemisi olarak potansiyelini sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirebilmesini sağlamak istiyorum."

Twente genel menajeri Dominique Scholten şunları söyledi: "Erik ten Hag'ı FC Twente'ye davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Erik, gelecek sezondan itibaren, son beş buçuk yıldır FC Twente'nin bugünkü konumuna önemli katkılarda bulunan Jan Streuer'in yerine geçecek. Jan'a bunun için büyük bir minnettarlık duyuyoruz.

"Erik, futbolda inanılmaz bir geçmişe sahip ve FC Twente ile bağı her zaman çok güçlü kaldı. FC Twente'de gençlik koçu, akademi başkanı ve yardımcı koç olarak görev yaptıktan sonra, ulusal ve uluslararası alanda tanınmış kulüplerde baş koç ve teknik direktör olarak çalıştı. Son birkaç aydır düzenli olarak iletişim halindeydik ve görüşmelerimiz sırasında FC Twente'yi daha da geliştirmek için güçlü bir istek olduğunu kısa sürede fark ettik. Bu istek, yakın zamanda sunduğumuz stratejiyle uyumludur. Çıtayı yükseltiyor ve futbol organizasyonunu daha da profesyonelleştiriyoruz. Bu yönde ilk adımı geçen yıl Tim Gilissen'in gelişiyle attık."