"Erik ten Hag geldiğinde zordu" - Eski Man Utd yıldızı Aaron Wan-Bissaka, West Ham'a transferinden önce Hollandalı teknik direktörün çelişkili mesajlarına tepki gösterdi
Wan-Bissaka'nın Manchester United'daki inişli çıkışlı dönemi
Wan-Bissaka, takımdaki yerini korumakta zorlanmasına rağmen, olağanüstü bire bir savunma yeteneği ile United taraftarlarının hafızasında yerini aldı. Diogo Dalot ile ilginç bir rekabet yaşadıktan sonra, 2024 yılında Old Trafford'dan ayrılmaya karar verdi ve 15 milyon sterlinlik bir transferle Hammers'a katıldı. Beş sezonunda, 190 Premier League maçının 120'sinde ilk 11'de yer aldı. Tüm turnuvalarda 2 gol ve 13 asistle veda eden Wan-Bissaka, 2023'te Carabao Cup'ı, 2024'te ise FA Cup'ı kazandı.
The Daily Mail'e konuşan Wan-Bissaka, United'da geçirdiği zaman hakkında konuştu ve koçlarıyla olan ilişkisi hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.
Wan-Bissaka, Ten Hag'ın kendisi için yaptığı planı 'anlayamadı'
Wan Bissaka şöyle dedi: "Erik ten Hag geldiğinde zor oldu - gelir gelmez bana planlarında olmadığımı söyledi. Ama ayrılmaya çalıştığımda, gitmemi istemediğini söyledi. Anlayamadım. Bu zihinsel olarak zordu, çünkü bundan sonra ne yapmam gerektiğini merak etmeye başladım. Sadece başımı eğip kendime antrenmanlara devam etmemi, gelişmeye devam etmemi ve oyunumu oynamamı söyledim.
"Motivasyonumu korumak zordu, özellikle de oynamak gibi net bir hedef olmadan antrenman yaparken. Ama çevremdeki insanlar bana doğru yolu gösterdiler ve devam etmem için beni cesaretlendirdiler. Sonunda işler tersine döndü ve iyileşmeye başladı. Onun altında taktiksel olarak değiştiğimi veya geliştiğimi söyleyebiliriz, çünkü o da bunu istiyordu."
Solskjaer, en sevdiği Man Utd menajeri
Solskjaer, Harry Maguire'ın 80 milyon sterlin karşılığında transfer edildiği yaz Wan-Bissaka'yı kadroya katan teknik direktördü. Sağ bek, kendisi ve tüm takımın, iki sezon boyunca ve 2021-22 sezonunun ilk dört ayında birlikte çalıştığı Norveçli teknik adamla iyi anlaştığını söyledi. Solskjaer, sonuçların kontrolden çıkması üzerine görevinden alındı. Ralf Rangnick, sezon sonuna kadar Solskjaer'in yerine geçti ve Avusturyalı teknik adam Wan-Bissaka'ya pek güvenmedi.
O, "Ole ile ilişkimiz başından beri iyiydi. O harika bir insan ve çok iyi anlaşıyorduk. Diğer oyuncular da onun hakkında aynı şekilde düşünüyorlardı. O, sizi hemen destekleyen türden bir teknik direktör. Size bir görev verdiğinde, kendinize güvenip gidip o görevi yerine getirmek size kalmış.
Tabii ki bu futbol, her teknik direktörün kendi tercihleri vardır. Sizi sevebilirler ya da sevmeyebilirler, bu oyunun bir parçası. O (Rangnick) geldiğinde, benim için en iyi dönem değildi ve etrafta çok fazla eleştiri vardı..."
Wan-Bissaka, Carrick'in kalıcı olarak göreve getirilmesini destekliyor
Wan-Bissaka, Solskjaer'in ayrılmasıyla Rangnick'in gelmesi arasındaki üç maçta Michael Carrick ile çalıştı. United, Arsenal ve Villarreal'i yenerken Chelsea ile berabere kaldı. Carrick, Ocak ayında Ruben Amorim'in yerine geçtikten sonra kaldığı yerden devam etti ve Manchester City ve Arsenal'i yenerek oynadığı maçların beşini kazandı. Wan-Bissaka, eski United orta saha oyuncusuna bu görevin kalıcı olarak verilmesi gerektiğini düşünüyor.
Wan-Bissaka, "O güvenebileceğiniz biri" dedi. "Eğer ona ve yapmak istediklerine inanırsanız, o da size güvenecektir. Ona güvenirseniz, o da size güvenecektir. Sizden istediği şeyler oldukça basitti. Oyuncular, onunla ve menajer olduğu dönemde oynadıkları maçlardan memnundu. Şimdi kulübe geri döndüğü için, takım olarak iyi bir konumdalar. Bence tam zamanlı olarak görevlendirilmeli. Bence bunu hak ediyor."
