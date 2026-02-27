"Erik ten Hag geldiğinde zordu" - Eski Man Utd yıldızı Aaron Wan-Bissaka, West Ham'a transferinden önce Hollandalı teknik direktörün çelişkili mesajlarına tepki gösterdi

Solskjaer, Harry Maguire'ın 80 milyon sterlin karşılığında transfer edildiği yaz Wan-Bissaka'yı kadroya katan teknik direktördü. Sağ bek, kendisi ve tüm takımın, iki sezon boyunca ve 2021-22 sezonunun ilk dört ayında birlikte çalıştığı Norveçli teknik adamla iyi anlaştığını söyledi. Solskjaer, sonuçların kontrolden çıkması üzerine görevinden alındı. Ralf Rangnick, sezon sonuna kadar Solskjaer'in yerine geçti ve Avusturyalı teknik adam Wan-Bissaka'ya pek güvenmedi.

O, "Ole ile ilişkimiz başından beri iyiydi. O harika bir insan ve çok iyi anlaşıyorduk. Diğer oyuncular da onun hakkında aynı şekilde düşünüyorlardı. O, sizi hemen destekleyen türden bir teknik direktör. Size bir görev verdiğinde, kendinize güvenip gidip o görevi yerine getirmek size kalmış.

Tabii ki bu futbol, her teknik direktörün kendi tercihleri vardır. Sizi sevebilirler ya da sevmeyebilirler, bu oyunun bir parçası. O (Rangnick) geldiğinde, benim için en iyi dönem değildi ve etrafta çok fazla eleştiri vardı..."