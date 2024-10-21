Manchester United FC v Brentford FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Richard Martin ve Can Özer

Erik ten Hag'dan şaşırtıcı Fenerbahçe sözleri: 'Rahatlatıcı seyahat!'

M. UnitedE. ten HagJ. MourinhoPremier LigEuropa LeagueFenerbahçe - M. United

Manchester United Menajeri Erik ten Hag, Fenerbahçe deplasmanını küçümseyici açıklamada bulundu.

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