Getty Images SportRichard Martin ve Can ÖzerErik ten Hag'dan şaşırtıcı Fenerbahçe sözleri: 'Rahatlatıcı seyahat!'M. UnitedE. ten HagJ. MourinhoPremier LigEuropa LeagueFenerbahçe - M. UnitedManchester United Menajeri Erik ten Hag, Fenerbahçe deplasmanını küçümseyici açıklamada bulundu.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belotUMenajer, futbol yazarlarından ödül aldıHollandalı, gazetecilere iş değişikliği önerdiUnited eski patronu Mourinho ile karşılaşıyorFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱Haberin devamı aşağıda