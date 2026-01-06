Enzo Maresca, Chelsea'den olaylı ayrılışıyla ilgili sessizliğini bozdu

Maresca’nın vedası, özellikle batı Londra’daki çalkantılı ama tartışmasız şekilde başarılı görev süresinde kazanılan kupalar nedeniyle Avrupa futbol kamuoyunda şaşkınlık yarattı.

Yönetimin transfer politikaları konusundaki fikir ayrılıkları ve ligdeki son dönem puan kayıplarından duyduğu rahatsızlık, ayrılığın temel gerekçeleri arasında gösterilse de, İtalyan teknik adamın Chelsea karnesi son derece güçlü.

Takımı yeniden Avrupa’nın zirvesine taşıyan Maresca, bununla da kalmayıp ikisi büyük olmak üzere toplam iki kupa kazandırdı. Bunların en önemlisi ise genişletilmiş formatta düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası oldu.

Eski Leicester City çalıştırıcısı, veda mesajında bu başarıların altını özellikle çizerek hem yönetime hem de taraftarlara kendi döneminde ulaşılan seviyeleri hatırlattı. “Son 18 ay boyunca verdikleri destek için tüm Chelsea taraftarlarına teşekkür ediyorum,” diyen Maresca, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu destek; Şampiyonlar Ligi’ne katılmamızda, Konferans Ligi’ni kazanmamızda ve Kulüpler Dünya Kupası zaferinde belirleyici oldu. Bunlar kalbimde her zaman özel bir yere sahip olacak!”

Kulüpler Dünya Kupası vurgusu özellikle anlamlı. Chelsea, geçen yaz ABD’de düzenlenen zorlu turnuvada Maresca yönetiminde dünyanın en iyi takımı olmayı başarmış, bu zafer kulüp için yeni bir istikrar döneminin başlangıcı olarak görülmüştü.

Ancak aradan altı aydan kısa bir süre geçmeden Maresca, kulübün kusursuzluk ve mutlak kontrol konusundaki tavizsiz yaklaşımının bir sonucu olarak Cobham’daki ofisini toplamak zorunda kaldı.

Daha akıllı futbol bahisleri mi arıyorsunuz? Uzman önizlemeleri, veri odaklı tahminler ve kazandıran bilgiler edinin GOAL Tips on Telegram. Büyüyen topluluğumuza şimdi katılın!