Enzo Maresca, Chelsea'den olaylı ayrılışıyla ilgili sessizliğini bozdu
Yönetim krizi gölgesinde Maresca’dan vakur veda
Enzo Maresca, Stamford Bridge’deki ani ve sancılı ayrılığının ardından soğukkanlılığını koruduğunu vurgulayan ölçülü bir açıklama yaptı. Kulüp yönetimiyle ilişkilerin tamamen koptuğuna dair haberlerin gölgesinde, bu hafta başında görevine son verilen 45 yaşındaki teknik adam, salı günü sosyal medya üzerinden Chelsea’ye veda etti.
Açıklama, Clearlake Capital öncülüğündeki kulüp sahiplerinin, daha önce Hull City ve Strasbourg’da görev yapan Liam Rosenior’u yeni teknik direktör olarak duyurmasından yalnızca saatler sonra geldi. Bu karar, SW6 bölgesindeki taraftarlar arasında ciddi bir görüş ayrılığına yol açmış durumda.
Maresca ise Instagram’da yaptığı paylaşımda, ayrılığın perde arkasındaki iç çekişmeleri gündeme taşımak yerine izci hareketinin kurucusu Robert Baden-Powell’dan bir alıntı yapmayı tercih ederek üst düzey bir duruş sergiledi.
“BU DÜNYAYI BULDUĞUNDAN BİRAZ DAHA İYİ BIRAK,” sözleriyle başlayan mesaj, vedanın tonunu baştan belirledi ve kulis tartışmaları yerine somut başarıları ön plana çıkardı. “Chelsea yolculuğum Konferans Ligi ön eleme turlarıyla başladı,” diyerek 2024 yazındaki mütevazı başlangıcı hatırlatan Maresca, “Chelsea gibi prestijli bir kulübü hak ettiği yerde bıraktığım bilinciyle, iç huzurla ayrılıyorum,” ifadelerini kullandı.
Kupalarla örülü bir miras: 18 aylık dönem
Maresca’nın vedası, özellikle batı Londra’daki çalkantılı ama tartışmasız şekilde başarılı görev süresinde kazanılan kupalar nedeniyle Avrupa futbol kamuoyunda şaşkınlık yarattı.
Yönetimin transfer politikaları konusundaki fikir ayrılıkları ve ligdeki son dönem puan kayıplarından duyduğu rahatsızlık, ayrılığın temel gerekçeleri arasında gösterilse de, İtalyan teknik adamın Chelsea karnesi son derece güçlü.
Takımı yeniden Avrupa’nın zirvesine taşıyan Maresca, bununla da kalmayıp ikisi büyük olmak üzere toplam iki kupa kazandırdı. Bunların en önemlisi ise genişletilmiş formatta düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası oldu.
Eski Leicester City çalıştırıcısı, veda mesajında bu başarıların altını özellikle çizerek hem yönetime hem de taraftarlara kendi döneminde ulaşılan seviyeleri hatırlattı. “Son 18 ay boyunca verdikleri destek için tüm Chelsea taraftarlarına teşekkür ediyorum,” diyen Maresca, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu destek; Şampiyonlar Ligi’ne katılmamızda, Konferans Ligi’ni kazanmamızda ve Kulüpler Dünya Kupası zaferinde belirleyici oldu. Bunlar kalbimde her zaman özel bir yere sahip olacak!”
Kulüpler Dünya Kupası vurgusu özellikle anlamlı. Chelsea, geçen yaz ABD’de düzenlenen zorlu turnuvada Maresca yönetiminde dünyanın en iyi takımı olmayı başarmış, bu zafer kulüp için yeni bir istikrar döneminin başlangıcı olarak görülmüştü.
Ancak aradan altı aydan kısa bir süre geçmeden Maresca, kulübün kusursuzluk ve mutlak kontrol konusundaki tavizsiz yaklaşımının bir sonucu olarak Cobham’daki ofisini toplamak zorunda kaldı.
Rosenior’un gelişi ve “BlueCo” bağlantısı
Paylaşımın zamanlaması, Rosenior’un projenin yeni taktik mimarı olarak kamuoyuna sunulduğu anlara denk gelmesiyle, kulüpteki amansız döngüyü bir kez daha gözler önüne serdi. 41 yaşındaki yeni teknik direktör, Chelsea’nin kardeş kulübü Strasbourg’dan 2032’ye kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşmeyle geliyor.
Bu kontrat süresi, sahiplerin henüz terk ettikleri bir projeye rağmen yeniden “uzun vadeli yapılanma” modeline döndüklerini düşündürüyor. Rosenior, taktik bilgisi ve genç oyuncu gelişimine verdiği önemle yüksek takdir topluyor; Strasbourg’u Ligue 1’de saygın bir dereceye taşıması da bunun göstergesi. Ancak soyunma odasına, kısa süre önce kulübe küresel çapta kupa kazandırmış bir çalıştırıcının ayrıldığı bir atmosferde giriyor.
Kulüpler Dünya Kupası’nı kazanmış bir isim yerine, henüz Şampiyonlar Ligi’nin en üst seviyelerinde görev yapmamış bir teknik direktörün tercih edilmesi, Todd Boehly ve Behdad Eghbali döneminin yüksek riskli yaklaşımını net biçimde yansıtıyor. Ayrılığın bu denli sert yaşanmasının arkasında, kulislerde teknik ekip ile sportif direktörler Paul Winstanley ve Laurence Stewart arasında oluşan derin görüş ayrılıkları olduğu konuşuluyor.
Sahadaki başarıya rağmen, özellikle ocak ayındaki transfer döneminde kadronun yönü konusunda yaşanan anlaşmazlıkların sürdürülemez hale geldiği iddia ediliyor. Buna karşın ayrılan teknik direktör, kamuoyuna yaptığı açıklamada bu kırgınlıklara dair en ufak bir imada bulunmadı.
“Bu harika yolculukta bana eşlik eden tüm oyunculara özel olarak teşekkür ediyorum,” diye ekledi. “Bu sezonun ikinci yarısında ve sonrasında benimle her anı paylaşan herkese başarılar diliyorum. Bana ve aileme gösterilen her şey için teşekkürler, CHELSEA.”
AFP
Taraftar tepkisi ve önlerindeki zorlu sınav
Rosenior’u, sonuçların teslim edildiği bir dönemin ardından ikna edilmesi kolay olmayan bir taraftar kitlesi bekliyor. Önceki yönetimin topa sahip olmaya dayalı oyun anlayışı sık sık eleştirilmiş olsa da, elde edilen başarılar büyük ölçüde kabul görmüştü.
Görevden ayrılan çalıştırıcı açısından bakıldığında ise itibarı Avrupa genelinde hâlâ oldukça yüksek. Batı Londra’daki kaotik ortamda yolunu bulup kupalarla ayrılması, sezon bitmeden İtalya ve İspanya’daki üst düzey görevlerle anılmasına yol açabilir. Ayrıca pazartesi günü Manchester United’daki görevine son verilen Ruben Amorim’in olası halefi olarak da adı geçiyor. Kulüp cephesinde ise döngü bir kez daha sıfırlanmış durumda.
Rosenior, selefinin attığı temellerin üzerine inşa etmeye çalışacak; ancak bu stadyumda dünyanın en büyük kupasını Londra’ya getirmenin bile iş güvencesi sağlamadığını çok iyi bilerek. Yeni teknik direktörün ilk sınavı gecikmeyecek; kritik yerel karşılaşmalar kapıda.
Bir başka teknik direktör ayrılığının tozu dumanı henüz dağılmamışken, bu kez baskı doğrudan kulüp yönetiminin üzerinde. Kanıtlamaları gereken şey net: Kanıtlanmış bir kazananı gönderip, umut vadeden bir taktikçiye yönelmenin gerçekten ustaca bir hamle olup olmadığı.
